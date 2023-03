Movimientos sociales y organizaciones políticas afines al oficialismo se manifestaron frente al Congreso para acompañar la asamblea legislativa que abrió las sesiones ordinarias del Parlamento. Las señales de respaldo a la gestión de Alberto Fernández se mezclaron con demandas insatisfechas, expresiones de apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y en contra de los miembros de la Corte. Entre todos los sectores hubo un mensaje homogéneo: "Necesitamos unidad para que no vuelva la derecha".

Frente al Congreso, con banderas y pancartas que identificaban a las organizaciones sociales, partidos políticos y representantes de municipios, los militantes escucharon las palabras del Presidente en el Congreso. Sobre la avenida Rivadavia se encontraban Miles y la Federación de Tierra y Vivienda, referenciadas en Luis D'Elía; junto a Grito de Corazón y Camino a la Victoria, que tiene como referente a Victoria Tolosa Paz, entre otras agrupaciones cercanas a Fernández.

Del otro lado de la plaza, sobre Yrigoyen, estaban el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie. Entre ambas arterias, ocupando Entre Ríos, el paisaje terminaba de configurarse con banderas de los intendentes Gabriel Katopodis (hoy ministro, en uso de licencia en San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Mario Ishii (José C. Paz).

En pleno año electoral, y en medio de vallas cubiertas con carteles que clamaban "A23" y "Alberto más que nunca", la presencia de algunas organizaciones podía leerse como una demostración de apoyo a la reelección del Presidente. Fue la disyuntiva que afrontaron las dos principales organizaciones sociales que apuntalaron al Gobierno durante estos tres años: el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, que ratificaron su asistencia a la movilización a último momento, tras largos debates. Juntas, además, acaban de lanzar Patria de los Comunes, una propuesta alternativa dentro del Frente de Todos.

"Este es un apoyo al conjunto del gobierno del Frente de Todos" dijo Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie en diálogo con Página/12. El dirigente señaló los aciertos de la gestión de Fernández, entre los que destacó la generación de empleo y el crecimiento económico, así como también el "haber planteado el entramado mafioso del Poder Judicial". "Hay un acompañamiento muy claro de Alberto a Cristina contra el intento de inhabilitación para ejercer cargos públicos que están intentando llevar adelante sobre ella", remarcó.



Desde Patria de los Comunes, el espacio que tiene a Menéndez como vicepresidente, aun no se presentó un precandidato para disputar las PASO presidenciales y tampoco se dieron indicios de un apoyo a otros posibles postulantes de la coalición. "Cualquier proyecto personal que se piense de cara al proceso electoral es poner el carro delante de los caballos -dijo Menéndez-. Hoy son debates secundarios frente a resolver el vínculo con nuestra gente en función de los compromisos que hemos asumido. Los dirigentes que tenemos responsabilidad de gestión tenemos que resolver problemas como el poder adquisitivo de los salarios para, desde un proceso en alza, ver quiénes son los mejores hombres y mujeres para representarnos. Cualquier discusión que esté por fuera de ese marco, me parece que es pensar la política entre cuatro paredes, donde no se percibe lo que le pasa a la gente de a pie".

En esa línea, José Oscari, referente territorial de Somos Barrios de Pie La Matanza, puntualizó que "la idea es lanzar el partido con perspectiva de futuro porque entendemos que podemos transformar la política desde el trabajo social que venimos haciendo hace tiempo". Además, destacó que "el Gobierno entendió que somos un pilar importante en la sociedad y que los movimientos sociales somos la solución y no el problema".

Las banderas de los intendentes ocupaban buena parte de la plaza del Congreso. El sector del ministro de Obras Públicas, Katopodis, uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, estuvo ampliamente representado. Militantes se abrían paso entre la multitud y arrojaban folletos con la inscripción "Katopodis Moreira", anticipando la candidatura del actual intendente de San Martín.



Mientras Fernandez hablaba en pantalla gigante, una gran bandera argentina cubría a algunos de los presentes, una mezcla entre acto de patriotismo y una forma de protegerse del implacable sol del mediodía. Otros se agolpaban a la sombra de los árboles que rodean la plaza, en grupos dispersos y alejados de la columna central.

Con la frase "Los fieles de Miles" escrita en la pechera, un referente de la agrupación liderada por D'Elía afirmó: "Venimos a apoyar a Alberto. Su gestión no fue perfecta, pero le tocó la pandemia, recibió un país hecho bolsa, y lo supo llevar". De paso, reclamó la unidad de la coalición: "Es un gobierno nacional y popular, y a Alberto lo puso Cristina, así que mínimamente debería ayudarlo a terminar el mandato y no jugar en contra. Divididos no vamos a llegar a nada. Van a tener que encontrar una solución para unificar el Frente de Todos".

Informe: Diego Castro Romero.