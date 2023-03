DOMINGO 5

CINE

Futuros posibles Ciclo dedicado a las nuevas producciones de realizadoras argentinas. Esta noche será el turno de Una escuela en Cerro Hueso, de Betania Cappato. La vida de Julia y Antonio cambiará cuando su hija Ema, diagnosticada dentro del espectro autista, llegue a la edad escolar y deban mudarse a una localidad costera a orillas del Paraná, donde está ubicada la única escuela que aceptó su solicitud de ingreso. Se trata de una crónica fragmentada; la exploración de esos vínculos accidentales, la solidaridad que aparece de la forma menos pensada, que deja en evidencia cómo aquello que parece distante, no suele serlo tanto.

A las 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

La Madonnita Esta historia se ubica a principios del siglo XX en un altillo de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. En un contexto político-económico de crisis, la pieza refleja el padecimiento de las mujeres a lo largo de la historia y su posición como objeto de intereses económicos y sexuales. La Madonnita condensa distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres y proponiendo, a su vez, una reflexión sobre la construcción de las masculinidades. Protagonizada por Natalia Pascale, Darío Serantes y Fito Pérez. Dirige Malena Miramontes Boim.

A las 19.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $2000.

Encuentro de poetas Vicente Zito Lema va al rescate de Jacobo Fijman. Su búsqueda se convierte en un periplo heroico para encontrar la voz y la figura del poeta. Este encuentro que alterna las voces de ambos, fue el disparador que llevó a Ana Yovino (directora) y Alejandro Spangaro (actor) para crear la dramaturgia de este espectáculo que cruza el teatro, la performance, la poesía y la música en escena.

A las 20, en Mil80, Muñecas 1080. Entrada: $1600.

MÚSICA

La Gitanería Sexteto que abreva musicalmente en la tradición flamenca, interpretando algunos clásicos del repertorio del gran Camarón de la Isla, y también recrea grandes éxitos de Ketama y algún tema que supieron inmortalizar los Gipsy Kings. Todo con una mirada musical fresca y con mucho swing. La Gitaneria se formó en 2022, ideado y liderado por el guitarrista Hernán Dieguez. Está integrado por: Hernán Dieguez, guitarra Rafael González, cante Leandro Marquesano, piano Román Peusner, violín Daniel López, bajo y Marcelo Aronson, batería.

A las 21.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1600.

FOTOGRAFÍA

Miro desde abajo Músicos de todos los tiempos captados por el ojo de Camila March Rios, una muestra para recorrer y sentirse en el medio del pogo.

En La Minga Club Cultural, Maza 1165. Gratis.

LUNES 6

TEATRO

Reinas abolladas Se reestrena la obra de Azul Lombardía. Con Mónica Raiola, María Marull, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo y Bruno Giganti, entre otros. Inés vive en un mundo pequeño. Apenas caben un novio, cinco madres, amigas trasnochadas, botellas, la bicicleta y una caja con casetes. El milenio recién empieza, hace calor y algo está a punto de desmoronarse. Llegan noticias del afuera: el internet. En un ciber, busca fotos de estrellas de rock, licenciaturas, efectos residuales de la cocaína, imágenes de ciudades capitales. Su familia sigue como si nada. Hablan, pero no dicen nada de lo que Inés necesita saber.

A las 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $1000.

El cazador y el buen nazi Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesental recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?. Dirige Daniel Marcove y actúan Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio.

A las 20.30, en El Tinglado Teatro, Mario Bravo 948. Entrada: $3500.

ARTE

Lo que ves o es Se inaugura la muestra resultante del programa de residencias artísticas R.A.R.O. Buenos Aires. Se expondrán trabajos e investigaciones de Ilana Winderickx, Denise Koziura, Francisco Galárraga, Garrett Gilbart y Lourdes Rodriguez Varela, artistas que participaron durante febrero y marzo. En esta oportunidad está invitado Federico de la Puente, quien ha realizado un acompañamiento curatorial del proceso creativo de las y los artistas durante este tiempo.

En Palmira Estudios, Virrey Loreto 3822. Gratis.

CINE

Mutzenbacher Ruth Beckermann anuncia en un periódico el casting para una película basada en la novela pornográfica Josefine Mutzenbacher: La historia de una prostituta vienesa. Cien hombres se confrontan con este texto en una época donde el sexo está más presente que nunca, aunque la carga moral es muy fuerte. Un sillón rosa es amplio espacio para la imaginación, la introspección y el juego del poder en esta galardonada película. Al invitar a un centenar de hombres a sentarse y leer una novela pornográfica prohibida sobre una chica rebelde, Ruth Beckermann confronta ese apasionante y espinoso desastre llamado deseo.

Disponible a través de Mubi.

Un hombre de cine La historia política de la censura cinematográfica argentina narrada a través de la trayectoria profesional de Néstor Gaffet (1928-1982), abogado, distribuidor y productor de cine, publicista, ocasional guionista, crítico y docente. Llevó a Leopoldo Torre Nilsson a triunfar en festivales internacionales para ubicarlo entre los mejores directores del mundo. Se especializó en distribuir cine de vanguardia y luchó contra la censura cinematográfica de dictaduras y débiles democracias. En dos ocasiones sus litigios con los censores llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Una historia oculta del cine argentino.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

MARTES 7

ARTE

Podría ser yo Se inaugura la exposición de Alicia D’Amico, que reúne más de 45 imágenes de la artista argentina que formaron parte de un ensayo sobre la vida cotidiana de los sectores populares en Buenos Aires y alrededores. Curada por Agustina Triquell, la muestra recrea el libro Podría ser yo, publicado por Elizabeth Jelin y Pablo Vila. Las imágenes ocuparon un lugar central en la investigación, ya que los entrevistados eran luego invitados a compartir las ideas que las fotografías les provocaban, lo que generó que la labor de la artista cobrara un nuevo sentido y trascendiera el mero soporte visual.

Hasta el 2 de abril, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Sueño escondido Se presenta la muestra de Carlos Furman, con curaduría de Florencia Qualina. La exhibición comprende una serie de fotografías inéditas que trabajan la tensión entre la realidad y la ficción. Poniendo en evidencia su marcada trayectoria en las artes escénicas, Furman utiliza la figura del juguete para recrear situaciones ficticias, lúdicas, fantásticas pero siempre en los albores de lo posible, de lo real. Carlos Furman es fotógrafo, vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Desde hace más de treinta años está a cargo de las imágenes del Departamento de fotografía del Teatro General San Martín, siendo uno de los fotógrafos de artes escénicas de mayor trayectoria.

En Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

CINE

El libro de los placeres Esta libre transposición de la novela de Clarice Lispector, ganó la Mención Especial del Jurado y el premio a Mejor Actriz para Simone Spoladore en la Competencia Americana del BAFICI 2021. La película de Marcela Lordy cuenta la historia de una maestra treintañera de escuela primaria que atraviesa una profunda crisis interior. Si bien se acaba de instalar en un enorme departamento de Río de Janeiro con imponente vista al mar que es propiedad de su familia, el mismo está prácticamene vacío. Y el vacío es también la sensación que predomina en su vida.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

Susana Una de las pioneras del cine lésbico local, Susana Blaustein creció en Mendoza y, autoexiliada de su familia, realizó este primer corto en San Francisco, donde estudió cine. Son veintitrés minutos donde confronta con su familia entera, pero sobre todo con su hermana, acerca de su vida lesbiana, atravesada por imágenes de su archivo personal y por entrevistas, también a sus amigas y amantes. La obra de Blaustein incluye la primera documentación de la lucha de los organismos de derechos humanos en sus películas Las Madres de Plaza de Mayo (Argentina, 1985), que fue nominada al Oscar, y Awakening from sorrow: Buenos Aires 1997 (Argentina, 2009) para la que produjo los primeros registros de la agrupación H.IJ.O.S. Este corto se exhibe en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Barbi Recanati La cantante de rock y activista feminista se presenta en vivo en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica. Nominada dos veces al Latín Grammy y ganadora del premio Gardel, su último disco Ubicación en tiempo Real, fue elegido como uno de los mejores del 2020.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MIÉRCOLES 8

CINE

Los inventados Lucas asiste a un retiro de actuación con una consigna inquietante: cada participante debe fingir ser otra persona sin revelar su verdadera identidad. Cuando uno de los actores desaparece inexplicablemente, Lucas parece ser el único que lo nota. Ahí donde la ficción y la realidad se vuelven intercambiables, la mentira vale tanto como la verdad. La puesta en escena pretende que el espectador deje de lado sus preguntas para entregarse a la ficción doble que propone la estructura. Es una película de Leo Basilico, Nicolás Longinotti y Pablo R. Pandolfi. Con Juan Grandinetti, Verónica Gerez e Iván Moschner, entre otros.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

ARTE

Fuerza domesticadora Se inaugura la muestra de Fátima Pecci Carou, una serie de 24 obras en la que la artista hace visible situaciones cotidianas, íntimas y únicas, que como madre primeriza, puérpera y creadora atravesó durante los primeros meses de cuidado y crianza de su hijo. Emociones contradictorias, difíciles a veces de aceptar, comprender y transitar. Una experiencia personal, que sin embargo por su naturaleza se vuelve reconocible y empática con cualquier mujer que haya pasado por la experiencia única de dar a luz y tener a su cargo el cuidado y desarrollo de una niña o niño recién nacido. Curada por Andrea Racciatti.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

La mujer puerca Una mujer ha vivido a pleno para conseguir la santidad. No lo ha logrado, tiene naturaleza puerca. Es mundana, terrenal. El deseo de beatitud no conjuga con su ser. La tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. La mujer puerca es la historia de una huérfana. Está dedicado a la tristeza de los huerfanitos en su periplo errante buscando un lugar de origen. La necesidad y la necedad de amar cuando alrededor hay silencio. La obra está dirigida por Lisandro Rodríguez y protagonizada por Valeria Lois.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Titánides Trilogía Fotográfica es un proyecto de Máximo Parpagnoli que aborda la temática de la violencia de género y el empoderamiento de la mujer, desde la fotografía de artes escénicas. Sus partes son Titánides, Brujas y Heroínas. La primera se encuentra finalizada, Brujas está en ejecución y luego será el turno de Heroínas. Cada parte se compone de 36 fotografías, acompañadas de textos que completan la propuesta.

En espacio fotográfico Marcelo Gurruchaga, Tacuarí 719. Gratis.

ETCÉTERA

Extrañas pasajeras El curso plantea un recorrido por cinco géneros del cine clásico (musical, melodrama, fantástico, noir y western) desde una doble mirada de género, cruzando herramientas de la historia y el análisis cinematográficos con la visión crítica que aportan los feminismos y los estudios queer. Se intenta atender al movimiento compartido de crecimiento, contagio y transformación de las formas del cine y el pensamiento reflexivo sobre los cuerpos y las sexualidades, considerando que pensar los géneros implica desarticular las propias certezas. A cargo de Fernanda Alarcón.

A las 18. Consultas en [email protected]

JUEVES 9

CINE

Danubio Después de recorrer festivales nacionales e internacionales, tendrá su estreno en Buenos Aires la ópera prima de la directora Agustina Pérez Rial. Año 1968. Guerra Fría. Los servicios de inteligencia vigilan la “infiltración del comunismo en la cultura”. Una mujer inmigrante eslava traduce a las delegaciones de los países de Europa del Este la agenda de un festival conflictivo: huelga de actores, películas censuradas. Los archivos muestran una ciudad de Mar del Plata que se convierte en teatro de operaciones de una militarización en crecimiento, la Sociedad Cultural Danubio como centro de la paranoia policial.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $900.

ARTE

Artes gráficas transfeministas Esta exposición colectiva y regional surge de la necesidad de preguntarnos por los modos de poner en común aquello que resulta urgente. Las curadoras (Guillermina Mongan, Alicia Valente y Leticia Barbeito Andrés) han invitado a ocho colectivas de distintas ciudades argentinas y una de Iquique, Chile, que desde tácticas situadas transfeministas abordan problemáticas socio-medioambientales, antirracistas, migrantes y sexogenéricas activando estrategias gráficas.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Línea y vibración Se inaugura la muestra de Josefina Robirosa, curada por Rodrigo Alonso. La exhibición reúne obras de una etapa de su producción en diálogo con artistas mujeres presentes en la colección permanente de MACBA. Según Mercedes Casanegra, “La obra de Robirosa posee un hilo medular que es la naturaleza y que a la vez es el velo de otro más profundo: un interés por los lazos espirituales del mundo, por la realidad no visible”.

En el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Gratis.

TEATRO

El actor de creer Un grupo de personas tiene una empresa que ofrece un peculiar servicio: reemplazar personas muertas. Ante la falta de un ser querido, alguno de ellos actuará el papel del fallecido por un tiempo y recreará los momentos que los familiares deseen. Los suplantadores serán los responsables de introducirse en la piel de los difuntos, representando su papel habitual en la vida cotidiana de familiares y amigos que intentan de esta manera mitigar el dolor de su pérdida. Todos tienen que creer en lo que está sucediendo, todos actúan un poco para que esa realidad sea posible. Dirige Adrián Canale, con Karina Antonelli, Tian Brass, Sergio Di Florio, y Mariela Finkelstein, entre otros.

A las 20.30, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $2500.

MÚSICA

Grossman+Gaggero El guitarrista Ismael Grossman y el percusionista Nicolás Gaggero presentan Construcción, su primer material discográfico en formato dúo: diez piezas muy personales y potentes que, en una constante mixtura entre lo moderno y lo tradicional, convidan sonoridades tan diversas como el rock, el folklore latinoamericano y el jazz.

A las 21, en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Entrada: $1500.

VIERNES 10

MÚSICA

Dúo eléctrico Carca y Lucy Patané cruzan sus universos no-tan-distintos de guitarras eléctricas, poesía pop y climas cinematográficos para un encuentro de rock transgeneracional sin antecedentes. Ambos son referentes de generaciones contiguas unidas en el puente de la tradición del rock de guitarras líderes al frente. Lucy Patané es guitarrista, compositora y cantante. Lidera una banda que no pierde sensibilidad, siempre con una impronta de rock de vanguardia. Carca es una figura ineludible para comprender el rock local de tradición psicodélica e influencia experimental. Desde 2008 es parte de la formación de Babasónicos.

A las 19, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $2500.

Mujeres y diversidad Las Pibas Producen presenta su ciclo en el que artistas mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries comparten escenario. En esta edición se presentan: Paula Trama, Vane Butera, Fifi Tango, Ro Rapoport y Shitstem. Se apuesta por una representación paritaria que logre visibilizar historias, sensibilidades y perspectivas diversas y, a su vez, genere empleo y recursos económicos para las diferentes identidades en la industria cultural.

A las 20.30, en Que Tren Espacio Cultural, Olazábal 1784. Entrada: desde $1800.

TEATRO

Aquellas mujeres Se presenta la obra basada en Mujercitas, el libro emblemático que atraviesa generaciones. Las mujercitas fueron mujeres que intentaron romper los moldes de su época al igual que su autora Louisa May Alcott. En este espectáculo se imagina cómo serían “aquellas mujeres” en 2022, ya maduras, con la vida hecha y el peso de sus elecciones. Instaladas en un pueblo argentino, en la casa familiar que las vio crecer se plantean lo vivido y el camino recorrido. Dirigida por Sebastián Irigo, actúan Victoria Bertone, Mara Guerra, Graciela Muñiz y Carolina Pfaffenbauer.

A las 22, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2300.

¿Quién es Dostoievski? Mabel y sus hijos están velando a Vicente, padre de la familia, cuando una protesta gremial decide tomar el edificio de la sala velatoria, impidiéndoles la salida. Allí Mabel conoce a Mariano, líder de la protesta y encuentra en él la posibilidad de salir del lugar de ama de casa en el que siempre la habían relegado su marido y sus hijos. Ella encuentra en ese militante respuestas que nadie nunca quiso darle. Mariano logra despejar muchas dudas en Mabel pero una queda pendiente. Con dirección de Leo Bartolotta y actuaciones de Lili Bucay, Rocío Carrillo, Juan Cereghini y Sebastián Femenía.

A las 22, en Area623, Pasco 623. Entrada: $2000.

ETCÉTERA

Fun Fun La exitosa fiesta comandada por los DJs Pareja, vuelve a invitar a Alejandro Paz a la cabina para otra noche de house y techno underground. La fiesta que ya forma parte de la agenda de muchos y es reconocida por ser un encuentro de ravers, amantes del house y sets descomunales, trae al artista chileno consagrado en el under porteño, que fecha a fecha deslumbra con la versatilidad de sus sets, donde canta, baila y toca logrando una experiencia multisensorial que se vive a puro movimiento.

Desde las 23.50, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entrada: $3500.

SÁBADO 11

CINE

A little love package Se estrena la nueva película de Gastón Solnicki (Papirosen, Introduzione all’Oscuro) que protagonizan Angeliki Papoulia y Carmen Chaplin, y en la que participa aportando su voz como narrador el autor mexicano Mario Bellatin. Rodada en Viena y Andalucía, con la impresionante fotografía de Rui Poças, el quinto largometraje de Solnicki tuvo su estreno internacional en la Berlinale y cosechó los premios a Mejor Dirección en el BAFICI y Mejor Película en el Festival de Oporto. El realizador estará presente en todas las funciones para poder conversar con el público asistente luego de la función.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $600.

TEATRO

Estasis Pieza escénica inmersiva que articula performance, danza, teatro y nuevas tecnologías. ¿Todavía es posible un encuentro con lo real? Todxs teníamos derecho a sentirnos artistas. Ahora tenemos la obligación de ser artistas, productores de nosotros mismos. “Todo ser humano tiene que asumir una responsabilidad estética por su apariencia frente al mundo, por el diseño de sí”. Mariana. Manuel. Lucía. Matías. Ninguna de sus vidas tiene nada de singular ni destacable. Deberían adornarla con muchísima ficción para convertirla en un biodrama más o menos efectivo. Dramaturgia y dirección: Lucio Bazzalo. Intérpretes: Mariana Cinat, Lucía Cuesta, Manuel Pallero y Matías Viera.

A las 23, en el Patio de Actores, Lerma 568. Entrada: $2300.

Jarra de porcelana José, un escritor se encuentra en su monoambiente junto a un cadáver y no recuerda qué pasó. Sus únicas pistas son el texto de su novela adaptado a un unipersonal. Intenta salir del departamento pero no encuentra sus llaves. Lucha por recordar pero elementos de la ficción se confunden con fragmentos de la realidad. ¿Es posible la traducción de un género a otro sin traicionar el sentido? ¿Cuáles son los bordes que distinguen el arte de la vida?

A las 20, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $1800.

MÚSICA

Karina Beorlegui Cantora, actriz e impulsora del fado en Argentina, presenta su cuarto álbum, Encuentro Amália-Gardel, un homenaje a estas dos grandes figuras-emblema de la canción de Buenos Aires y Lisboa. La acompañan Nacho Cabello en guitarra portuguesa, arreglos y dirección musical y Alejandro Bordas en guitarra de siete cuerdas.

A las 21, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $2000.

Flopa + Juan Pablo Fernández Flopa acaba de reeditar en vinilo el legendiario debut de trío Flopa Manza Minimal y Juan Pablo Fernández es el cantante de Acorazado Potemkin. Se presentan dentro del marco de Ud. está aquí, un evento que se realiza de 16 a 22 en la CaZona de Flores, e incluye charlas, muestras y música en vivo para reflexionar sobre la vida en la ciudad de Buenos Aires. Hay una feria de libros con Tinta Limón y La Periférica, dibujo en vivo de Estudio Mafia y una muestra de maquetas de Flopa, entre muchas otras cosas.

A las 21.15, en la Cazona de Flores, Morón 2453. Gratis.

