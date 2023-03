Central tuvo anoche sus oportunidades para encontrar la primera victoria de visitante pero no las aprovechó. Porque falló en la definición, no sostuvo la diferencia que logró a los pocos minutos, jugó con diez casi todo el segundo tiempo y sucumbió en los 20 minutos finales, después de que Jorge Broun desviara un tiro penal. Toledo, López y Melano marcaron los goles para una nueva caída por goleada fuera de casa.

Central está cómodo cuando no tiene la pelota y juega en su campo. No se plantea dominar al rival con el balón y no pone reparos en sus pocas apariciones ofensivas. Pero a pesar de lo poco que ataca convierte mucho. De hecho, anoche elaboró una jugada de gol a partir de un lateral. Infantino entró corriendo al área, como con las manos se la pasó Alan Rodríguez, el juvenil volante se acomodó y ante la mirada incrédula de los defensores de Sarmiento sacó un remate cruzado para sorprender a todos en Junín.

Sarmiento administró la pelota a gusto pero no pisó el área de Broun con balón dominado. Ante la incapacidad de progresar en el juego, el local acudió a los centros a Toledo y disparos de larga distancia. Cuando Mónaco remató desde 30 metros siempre exigió al uno canaya. En tres ocasiones Broun se desvió esforzar para contener los derechazos del volante local. Quiroga, en cambio, lo probó con un disparo alto y una espectacular chilena en el área que pegó en el palo izquierdo del uno canaya.

Campaz intenta un remate al arco.

Meza, en cambio, le desvió por arriba un derechazo a Veliz y Campaz lo intentó con tiro cruzado desde 30 metros que se perdió por muy poco. El primer tiempo fue muy atractivo. El complemento no perdió interés. Por el contrario, Central se quedó con diez a los pocos minutos por doble amonestación de Ortiz y el equipo se refugió más cerca de Broun. Sarmiento intensificó los ataques y en una pelota parada Quintana le cometió penal a Toledo. Pero Broun le desvió el remate al delantero sobre su izquierda.

Russo intentó recomponer al equipo con cambios, pero llegó el merecido empate para Sarmiento. Broun saltó con Toledo en el área chica, no despejó la pelota y al bajar el balón lo empató el delantero de media vuelta. Sarmiento mantuvo el control del juego y López definió de primera al caer la pelota en un tiro de esquina para marcar el segundo. Lo definió Melano con derechazo desde afuera del área y López le dio el golpe de gracia al canaya al marcar el cuarto luego de un pase atrás de Melano.

4 Sarmiento

Meza

Bettini

Insaurralde

Donatti

Díaz

Quiroga

García

Méndez

Mónaco

Gondou

Toledo

DT: Israel Damonte

1 Central

Broun

Martínez

Quintana

Mallo

Alan Rodríguez

Infantino

Ortiz

Montoya

Campaz

Malcorra

Veliz

DT: Miguel Russo

Goles: PT: 7m Infantino (C). ST: 24m Toledo (S), 33m López (S) y 37m Melano (S) y 42m López (S)

Cambios: ST: Desde el inicio Martínez por Donatti (S), 14m Toledo por Campaz (C) y López por Méndez (S), 23m Bianchi por Montoya y Veliz por Lo Celso (C), 28m Melano por Mónaco (S), 38m Femia por Toledo y Mancilla por Quiroga (S)

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Sarmiento

Expulsado: ST: 11m Ortiz (C)

Incidencias: ST: 18m Broun (C) le desvió un tiro penal a Toledo (S)