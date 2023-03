Delegados de organizaciones sociales de todo el país participaron en el plenario nacional convocado por Unidad Piquetera en Plaza de Mayo para exponer las diferentes problemáticas que hay en las provincias y establecer un plan de lucha de cara a los próximos meses. Acceso a "trabajo genuino", salario igual a la canasta familiar, mejor calidad y regularidad en el abastecimiento de comedores y universalización de programas sociales fueron algunos de los reclamos que se oyeron en la tarde de ayer. Las primeras acciones serán los días 13, 14 y 15 de marzo; para finalizar con una "gran marcha federal" el 17 de mayo. También se anunciaron cortes de ruta el 5 de abril y acampes a mediados de ese mes. Aseguran, sin embargo, que el tenor de las protestas dependerá de la respuesta del Gobierno al pliego de demandas entregado.

Desde las 10, con la consigna “Por trabajo y por salario. Contra el hambre y la pobreza. Abajo el ajuste. Fuera el FMI”, las organizaciones que integran el colectivo piquetero se congregaron para debatir las medidas a tomar en los próximos tres meses, en el marco de los reclamos a los Gobierno nacional y provinciales. Votado por unanimidad, el plan de lucha comenzará con "acciones en todo el país" los días 13, 14 y 15 de marzo. "Estamos esperando una respuesta del ministerio en estos diez días que quedan. Depende de la respuesta que tengamos va a ser la acción que hagamos", dijo a Página/12 el referente del MST-Teresa Vive, Nahuel Orellana. Si persiste la falta de acuerdo "el 5 de abril redoblamos el plan de lucha y vamos a cortes de ruta nacionales, de accesos a las principales ciudades, en la previa al fin de semana largo de Semana Santa", afirmó.



En tanto, del 18 al 20 de abril las organizaciones realizarán un acampe en el centro porteño y finalizarán el plan de lucha el 17 de mayo con una "gran marcha federal piquetera" hacia Plaza de Mayo, en la que se espera el acompañamiento de trabajadores ocupados y desocupados de todo el país, como ocurrió el año pasado.

La convocatoria al plenario nacional fue anunciada en conferencia de prensa el último viernes, cuando las casi cuarenta organizaciones que integran Unidad Piquetera cortaron el puente Pueyrredón y marcharon al Obelisco porteño, ante la negativa de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de recibir a los manifestantes.

"Hemos pedido el aumento salarial, la necesidad de apertura de programas y que se corrijan todos los problemas administrativos que tuvieron y que significaron que compañeros terminen cobrando el 50 por ciento de su salario. Porque muchos hicieron la validación de datos como se pidió, pero por un supuesto error administrativo están cobrando la mitad y algunos no han cobrado nada", recordó Orellana. Y reclamó que se regularice el abastecimiento de los comedores populares: "Que se pongan al dia con la comida, porque hay entregas adeudadas del mes de octubre. Y en febrero no han entregado y no sabemos a dónde va el presupuesto".

Según afirmaron, la asamblea contó con alrededor de cinco mil representantes que vehiculizaron las demandas de las organizaciones en las provincias, surgidas de los plenarios locales. Se expusieron problemáticas compartidas en todo el país, como el aumento de concurrencia a comedores barriales o el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de trabajadores precarizados y beneficiarios de planes sociales. Pero también específicas de cada región, como la emergencia ecológica por los incendios en el Delta del Paraná y la minería en Neuquén y San Juan, o el protocolo antipiquete que se impulsa en Córdoba.

En el encuentro, señaló Orellana, también se ratificó la presencia de Unidad Piquetera en las dos grandes movilizaciones previstas para marzo. El 8, en acompañamiento de las organizaciones feministas y de la diversidad, por mayor presupuesto contra la violencia de género y para exigir "que deje de ser un ministerio de cartón el de Género y Diversidades". En tanto que el 24 lo harán junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, "contra la impunidad de ayer y hoy" y frente a la "criminalización de la protesta social" que -asegura el referente- sufren los movimientos sociales. "Quieren disciplinar a los sectores que hoy salimos a enfrentar este ajuste", sostuvo.

"Estamos muy satisfechos con este plenario que ha dado respuesta a la gran preocupación social que hay a partir del aumento de la inflación, del costo de vida, que impacta de lleno en el conjunto de los trabajadores asalariados y fuertemente en los jubilados, en los precarizados y aquellos que sobreviven con un plan social", dijo a este diario el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Además, criticó a Tolosa Paz "que hasta en el lenguaje cada vez se parece más a la ministra macrista Carolina Stanley. En un terreno favorable a la reacción política de la derecha, la ministra demoniza a los trabajadores desocupados y estigmatiza a aquellos que luchamos en los barrios cotidianamente por la mejora de las condiciones de vida de nuestros compañeros".