El auditorio de Radio Nacional Rosario Fontanarrosa es una belleza y en todo sentido: espacio, comodidad, calidad técnica. Todo dispuesto y del mejor modo para que Luis Salinas ofreciera un show celebratorio, motivado por los primeros 70 años de la emisora. El espectáculo tuvo lugar el jueves pasado, y fue el corolario de la presentación de la programación 2023, cuyo acto especial –emitido por AM 1300 y FM 104.5– contó con las presencias de la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica; el vicepresidente de RTA, Osvaldo Santoro; Alejandro Verano, integrante del directorio de RTA; y Silvia Saavedra, directora de LRA 5 Radio Nacional Rosario Fontanarrosa.

Las palabras de Saavedra orientaron la celebración de manera acorde con otro hecho histórico relevante para la vida argentina: “Es un momento donde los argentinos y las argentinas también celebramos 40 años de democracia, no es menor que estas fechas coincidan, porque históricamente la red de medios públicos ha sido y será pilar fundamental de nuestra democracia. Hoy celebramos 70 años en el aire de la ciudad, y también que un gobierno nacional haya puesto la mirada en los medios públicos, que los haya puesto en valor. El año pasado pudimos inaugurar las remodelaciones, se pudo recuperar el estudio de AM, remodelar el de FM, los controles, las oficinas, poner a punto la antena de AM –que estuvo deteriorada por muchos años–, y se está trabajando en un enlace nuevo satelital”.

La alocución de la directora destacó algo sustancial: “Celebramos también que durante este año, por decisión de RTA con la colaboración de los sindicatos, pudimos mejorar la condición contractual de muchos trabajadores y trabajadoras, para tener una mejor condición de vida, y para que la radio pueda hacerse casi de un staff permanente”. Y remarcó algo no menor: “Estamos en momentos difíciles, en donde los medios públicos diariamente son vapuleados por sectores que amenazan con disolverlos o privatizarlos. Yo les pido a quienes queremos a Radio Nacional Rosario, a quienes queremos a la radio pública, a abrazarla fuerte, a defenderla”.

Por su parte, Alejandro Pont Lezica destacó a las y los periodistas que integran la programación: “personas que hacen su trabajo con amor y compromiso, sabiendo lo importante que es comunicar desde un medio público, porque estamos en lugares donde no suele estar el mundo comercial, porque tiene otros intereses y está muy bien que así sea. Acabo de recibir una foto de nuestros técnicos ultimando detalles para la radio en la Antártida, donde hay un montón de argentinos que hacen la patria cada día. Todo esto también forma parte de una decisión política, el medio público no es algo para poner en un costado sino que forma parte de los argentinos, permite contar lo que pasa a los oyentes y aprendemos también de ellos. Ésa es la Argentina donde nacimos, la Argentina del respeto y el compromiso, la del orgullo de tener la bandera y cantar el himno, desde un campeonato mundial a los primeros 40 años de democracia, algo que hemos defendido todos juntos más allá de distintas ideas. Ésas son las cosas que nos unen y nosotros, como medio público, tenemos la misión de ponerlas a disposición todos los días en nuestros espacios”.

Finalmente, la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, se manifestó también exultante con el festejo: “El recorrido fue extenso y valió la pena; el primer día que llegamos aquí, este lugar (se refiere al Auditorio) no era así, las butacas estaban desarmadas, los techos con agujeros, el piso hermoso que ahora tiene estaba pero no se veía, lo descubrimos cuando se empezó a hacer la obra. Verlo así nos llena de emoción, y a veces es el motor que necesitamos para seguir trabajando. Estamos en una situación compleja, difícil, pero creo que se ha hecho mucho y como decía el Presidente (Alberto Fernández) se ha invisibilizado demasiado lo que se viene haciendo. Nos viene pasando a todos y a cada uno, a cada ministerio, a cada gobierno, a cada titular de empresa de medios públicos. Vivimos diciendo la cantidad de cosas que hicimos porque los ciudadanos no se enteran”.

A la vez, fue muy clara al momento de referir las conquistas conseguidas y los peligros posibles: “Se dice y miente que la empresa funciona mal, que se gasta mucho dinero; en pleno directorio nos dicen, a Osvaldo (Santoro) y a Alejandro (Pont Lezica), que el proyecto es cerrar los medios públicos, cerrar Telam y RTA. La idea es mantener contenidos públicos. ¿Y qué es esto? Hoy sería Encuentro, Paka Paka, DeporTV, la plataforma Contar, y tal vez hacer algún noticiero. Ése es el proyecto. Por eso, defendamos a los medios públicos, porque al hacerlo defendemos nuestra soberanía cultural. Estamos convencidos de que somos la manera de transmitirle a los ciudadanos y ciudadanas qué decisiones toman los gobiernos de turno. Y es la tarea que les pido, deben defender el medio público, y este año más que nunca, porque la amenaza es seria y han sido claros: les gusta Qatar porque no hay sindicatos. Sabemos que tenemos que defendernos, no podemos dejar que se nos caigan las radios o la televisión públicas, son un instrumento de comunicación valioso, de construcción ciudadana, de federalismo y pluralismo de voces”.