“Mi mensaje a los rosarinos, es que se puede dar la batalla a las mafias y a las drogas. En la ciudad de Buenos Aires lo hicimos, después de muchos años de pelear, de trabajar con un plan integral; no hay medidas mágicas”, dijo Horacio Rodríguez Larreta al visitar ayer al intendente Pablo Javkin. “No tenemos inteligencia penitenciaria, no sabemos qué sucede en las cárceles, allanaron penales y en los tres encontraron celulares y drogas, no podemos permitir que se asuma que Rosario está fuera del país, las armas y las drogas no las fabricamos acá, llegan a un territorio que no cuidan", agregó Javkin.