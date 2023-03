Alberto Fernández no se baja de la carrera electoral. El Presidente volvió a manifestar que está dispuesto a participar de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del Frente de Todos. “Me veo en las PASO. Todo es raro hasta que ocurre alguna vez”, declaró el jefe de Estado en una breve entrevista en la Casa Rosada.

En medio de las presiones del kirchnerismo para que desista de buscar su reelección, Fernández indicó que “es un gesto republicano que quien quiera ser candidato pueda someterse al escrutinio público” y aseguró que “se ve” compitiendo con otros integrantes de la coalición.

Ante las críticas internas, señaló que “no es raro” que un mandatario compita en Primarias y envió un mensaje filoso: “Era raro que un Presidente proponga que su esposa sea la candidata que lo suceda. Y ocurrió. Y Argentina evidentemente no le fue mal”, indicó Fernández, en referencia al apoyo que le brindó el expresidente Néstor Kirchner a Cristina Fernández en las elecciones de 2007.

Las expresiones del Presidente se realizaron minutos después de que diera otra entrevista en C5N donde manifestó que su principal aspiración política no es ser reelecto sino que “gane el Frente de Todos”. “Pido por favor que no vote a la oposición. De La Rúa y Macri eran cambios e hicieron estallar a la Argentina. Nosotros podemos tener diferencias pero no son en lo sustancial”, comentó entonces. “Si yo soy una buena opción seré yo y si hay una mejor opción, será otra”, insistió.

Desde el kirchnerismo, consideran que Fernández no tiene posibilidades concretas de ser reelecto. "No hay condiciones, este es un dato objetivo", subrayó ayer el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque. "La variante moderada está agotada", enfatizó.