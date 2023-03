“No esperemos que pase algo más grave para actuar”, dijo el diputado provincial Oscar Martínez al conocerse el hecho del asalto del viernes pasado a un repartidor de delivery, el que fue apuñalado para robarle su vehículo. El legislador está involucrado en esta temática dese hace dos años, cuando su proyecto de GPS y botón de pánico tuvo media sanción en Diputados y espera ser tratado en Senadores.

Consultado acerca de este hecho, Martínez expresó que “dentro del gran espectro del delito que viene agudizándose en Rosario, el robo sistemático de sus elementos de trabajo a estos jóvenes pasa a veces desapercibido, tanto para la opinión pública como para los poderes del Estado. Al ser hurtos de bienes personales y no tener -por ahora- ninguna víctima fatal, y ante el feroz crecimiento de los crímenes relacionados a las mafias del narcotráfico, muchas veces se deja de lado esta terrible problemática. Y digo terrible porque quienes van arriba de esas motos o bicicletas son en su mayoría jóvenes santafesinos que han encontrado en estas aplicaciones de delivery una forma de subsistencia, un trabajo que quizás no pueden encontrar en otro lado”.

Y continuó: “Estos chicos y chicas con los que nos venimos reuniendo desde el fin de la pandemia, y no nos olvidemos que fueron declarados trabajadores esenciales en ella, nos plantearon desde el primer día el grado de desprotección que sienten. Ellos ponen sus propios vehículos, pagan de su bolsillo un monotributo y un seguro, ponen sus celulares para trabajar y hasta tienen que llevar dinero en efectivo porque el comercio les exige que dejen pagos los pedidos antes de retirarlos. Usted ve el grado de vulnerabilidad con que deben convivir?. Es realmente preocupante. Por eso en el año 2021 presentamos un proyecto de ley para garantizar su seguridad".

Este proyecto fue aprobado por la Cámara De Diputados en octubre del 2022. A partir de allí, se enviaron dos cartas al gobernador Omar Perotti para que este proyecto fuera tratado en Senadores en sesiones extraordinarias y de este modo conseguir su aprobación y no tener que esperar hasta mayo para poder darle tratamiento. La carta fue firmada por las Asociaciones de Víctimas de delito de Santa Fe y de Rosario y por las Asociaciones que nuclean a estos jóvenes en ambas ciudades.

Martínez, quien es además Coordinador del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, dijo: “Hasta ahora no hemos tenido respuesta, como tampoco la obtuvieron las Asociaciones de repartidores de Delivery a las que el ex Ministro de Seguridad de la provincia les había asegurado que ya estaban en condiciones de hacer una prueba piloto en ambas ciudades con la colocación de GPS en motos y bicicletas. Quiero hacer hincapié también en que en la reunión de la Junta Provincial de Seguridad que se realizó en Rosario el pasado jueves también volvimos a insistir sobre la necesidad de esta ley. No pasaron ni 48 horas y tenemos a un joven repartidos internado con heridas de arma blanca”.

Acerca de los detalles del Programa que espera su sanción definitiva, Oscar Martínez declaró que “el proyecto consiste en la creación de un Programa de Monitoreo Informático Permanente mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), asignando un dispositivo GPS a cada inscripto a los fines de monitorear de manera permanente su geo-localización en los horarios de trabajo, armar estadísticas de trabajo, coordinar esfuerzos y recursos en pos de una mayor eficiencia en la prevención del delito, y crear una central de denuncias con botón anti-pánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata”.