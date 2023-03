La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que, un día después de la lectura de los argumentos de la condena en su contra en la causa Vialidad, va a brindar este viernes una conferencia magistral en la localidad de Viedma, Río Negro, será a las 18 y se denomina: “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. La conferencia se hará durante la ceremonia de entrega de un doctorado honoris causa que le brindará la universidad de Río Negro. El evento, además, será la antesala del acto que las organizaciones kirchneristas harán al día siguiente, en la localidad de Avellaneda, para pedir que se levante la proscripción de la vicepresidenta y sea ella la candidata del peronismo en 2023.

Mientras desde los sectores que se identifican con CFK siguen trabajando en el operativo clamor, el presidente Alberto Fernández, continúa en "modo campaña", recorriendo las provincias. Este lunes, por ejemplo, estuvo en Santiago del Estero para la inauguración de una escuela. Desde el kirchnerismo volvieron a la carga con la defensa de la vicepresidenta y una serie de dirigentes salieron a insistir con que Cristina tiene que ser la candidata del espacio. Además, varios insisten en la postura de sostener que no es una buena opción que el peronismo vaya a unas Paso, en las que uno de los candidatos sea el Presidente. Fernández no claudica y sigue sin dar definiciones al respecto.

“No hay condiciones para una reelección de Alberto Fernández este año. La variante moderada está agotada", lanzó el ministro bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque y en medio de otras consideraciones. "Me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane”, dijo. El dirigente de la Cámpora, que es, además, uno de los organizadores del acto del 11M, explicó que con la movilización de ese día y las que tienen planificadas para las semanas siguientes hasta el cierre de listas del 24 de junio, "se busca romper una situación de proscripción". "Tenemos que acumular fuerzas para generar las condiciones y que luego ella defina. Más allá de las candidaturas hay que enfrentar un sistema de poder y ello requiere de la unidad de todos los sectores y dirigencia política, sindical y social", aclaró.

Mario Secco, el intendente de Ensenada que también forma parte de la organización del acto que se hará en Avellaneda, indicó: "Nosotros no hacemos política vacía. Luchamos con los que realmente saquean a nuestro país adelante. No nos escondemos atrás de un escritorio a ver cómo nos acomodamos. Hacemos política por nuestras convicciones y, si planteamos el Luche y Vuelve, es porque nos paramos de manos nuevamente para que CFK tenga el poder". "No nos vamos a achicar porque tengan la justicia de Comodoro Py. Vamos a romper la proscripción y vamos a protagonizar la lucha", afirmó vehemente.

Otro de los que salió en tándem a realizar declaraciones a favor de la vicepresidenta fue el senador Oscar Parrilli. Durante una entrevista radial, y como previa a la lectura de los argumentos de la condena por parte del Tribunal Oral Federal 2 que será este jueves, el senador dijo que a CFK "le están quitando los derechos civiles y políticos", y que esa situación es "equiparable a lo que fue en el '55 con la persecución del peronismo". Luego, Parrilli añadió: "El grado de atropello, de persecución que hubo en estos cuatro años (por el gobierno de Mauricio Macri) terminaron en esta condena. Un juicio inventado. Los jueces especiales designados por Macri son los que mantienen estos juicios".

La conferencia magistral en Río Negro

Según explicaron en un documento las autoridades de la Universidad de Río Negro, el honoris causa se entrega a "personas de méritos excepcionales que hayan contribuido significativamente al progreso social, científico y cultural de la Nación", y en particular a Cristina Fernández de Kirchner, “por el papel relevante que ha tenido en el desarrollo del sistema universitario argentino en general y en la creación y desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro”. La universidad hará una serie de distinciones a lo largo del año para la celebración de los 40 años de democracia y que incluye, además de Kirchner, a las académicas Rita Segato, Dora Barrancos y Catalina Wainerman.

Para esta actividad estuvo trabajando arduamente el senador del FdT por Río Negro, Martín Doñate. El rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres, en tanto, indicó que "la señora vicepresidenta de la Nación constituye la personificación de los elementos democráticos trascendentes de nuestra identidad institucional. Es una referente, no sólo de la política regional, sino una personalidad destacada en la conquista de derechos. Fue durante su gestión como presidenta de la Nación cuando se avanzó en políticas de género de vanguardia internacional, tales como el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, saldando en parte la deuda que el sistema democrático tiene aún para con las mujeres”.