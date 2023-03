No tiene fecha aún, pero dos de las adversarias del PRO de Horacio Rodríguez Larreta compartirán una actividad juntas en alguna provincia a convenir. Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal están combinando un encuentro, algo que fue confirmado a este diario por ambos equipos de campaña. La recorrida conjunta seguirá marcando una división en bloques cruzados de Juntos por el Cambio, donde Larreta aparece asociado a los radicales Gerardo Morales y Martín Lousteau, mientras que Bullrich se muestra con Facundo Manes y Alfredo Cornejo. Fue algo que se vio con claridad en la sucesión de encuentros políticos en la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza, durante el fin de semana pasado.



En realidad, el encuentro entre Bullrich y Vidal -las dos candidatas patrocinadas por Mauricio Macri- se iba a dar en Mendoza, pero la ex gobernadora bonaerense finalmente no viajó. Se trata de dos dirigentes que se enfrentaron en 2021 para ver cuál de las dos era la candidata porteña. En esa oportunidad, ganó la tenida Vidal, en una sólida alianza con Larreta. Ahora las posiciones han cambiado. Vidal hace tiempo que se muestra más cerca de las filas de Macri, que la acompañó en la inauguración de sus oficinas electorales. El encuentro de Vidal con Bullrich profundizará la construcción de ese bloque, si bien la presidenta del PRO ya está definitivamente lanzada a la competencia mientras que la ex gobernadora bonaerense todavía no terminó de definir si se presentará este año o si esperará otro turno electoral para ir por la Presidencia de la Nación.



La disputa dentro de Juntos por el Cambio parece lentamente ir ordenándose en dos bloques, con dirigentes del PRO y radicales de un lado y del otro. La Fiesta de la Vendimia fue una escenificación, tal vez, de cómo se van conformando esas alianzas. Si bien Larreta viajó y se mostró con Cornejo (y con el díscolo Omar de Marchi), la agasajada por los radicales mendocinos fue claramente Bullrich.



De fondo, por supuesto, estaba la interna mendocina, donde la presidenta del PRO dijo que no permitirá que De Marchi -hombre de Larreta- les compita a los radicales por afuera en las PASO provinciales. El jefe del gobierno porteño, en cambio, se mostró a favor del "federalismo" y de no interferir en la discusión local. Fue, palabras más, palabras menos, lo que se dijeron en más de un Zoom agitado de la cúpula del PRO.



Manes y el PRO



Pero además están los alineamientos nacionales. Bullrich se sacó una foto con Cornejo, con el gobernador Rodolfo Suárez, y el de Corrientes, Gustavo Valdés, en la que aparecieron también Facundo Manes, Emilio Monzó -que trabaja con Bullrich y le aportó buena parte de su tropa- y Carolina Losada.

En cambio, Morales y el senador Martín Lousteau no fueron invitados a ese cónclave, pese a que se encontraban literalmente en la cuadra. "Fue solo un encuentro del radicalismo macrista", destilaban veneno desde la UCR.



Antes de esa foto, Manes venía de tener una reunión con Macri. Y tuvo otra con Bullrich, según el mismo se ocupó de difundir. "Coincidimos en que la unidad de desafíos y programas debe prevalecer entre los dirigentes para construir, entre todos, la Argentina que nos merecemos", escribió el neurocientífico.



Morales y la interna



Dos reuniones con dos integrantes del ala dura del PRO son más que un gesto. Morales viene aprovechando para acusar a Manes de hacerle el juego al PRO con su candidatura y de dividir el voto radical en las primarias. Por eso, le exige que haya una interna previa que defina un único candidato de la UCR. Manes no está dispuesto a ir a esa interna. Macri, al parecer, se mostró muy contento al escucharle decir eso la semana pasada. En esto, Morales y Macri creen lo mismo: que la división del voto radical lleva a los amarillos a la victoria dentro de JxC. Morales, en tanto, mostró su distancia con la conducción radical mendocina y se reunió con el dirigente Julio Cobos durante el fin de semana de rosca de la Vendimia.

Lo que empieza a decantar de los encuentros es la existencia de dos bloques que integran de un lado y de otro a dirigente de la UCR y el PRO. De un lado, se podría ubicar a Larreta con Morales y Lousteau y también la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que mantiene diálogo frecuente tanto con el jefe de gobierno porteño como con el gobernador de Jujuy. Del otro lado, Bullrich se muestra cerca de Cornejo y ahora también de Manes, a quienes sus detractores llaman "la más reciente incorporación al PRO". Si bien todos hablan de "fórmulas cruzadas", cómo se traducirá esto a las listas es todavía bastante vidrioso, ya que todas y todos quieren encabezar la boleta presidencial.