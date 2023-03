Las elecciones provinciales se realizarán con boleta única y si bien faltan dos semanas para conocer las candidaturas, todo parece indicar que serán con una oposición dividida.



En el transcurso de las semana distintas noticias fueron revelando el escenario con el que los electores riojanos se encontrarán el próximo 7 de mayo en las elecciones provinciales de La Rioja.

La función judicial informó en un comunicado que “El Tribunal Electoral Provincial, dispuso que las elecciones a celebrarse el 7 de mayo del corriente año, convocadas mediante los Decretos de la Función Ejecutiva Provincial N° 116/23 y N° 117/23, se realizarán mediante el sistema de boleta única.”

Dicha boleta contendrá tantas secciones como categorías de candidatos/as corresponda elegir en cada Departamento de la Provincia, tales como Gobernador/a y Vicegobernador/a, Diputados/as Provinciales, Convencionales Constituyentes, Intendentes/as y Viceintendentes/as, y Concejales/as.

El Tribunal Electoral Provincial (TEP) también aclaró que “dicha determinación se tomó en razón de que existe simultaneidad en las convocatorias y unidad de régimen electoral aplicable en el caso de la elección de diputados/as y convencionales constituyentes, de acuerdo con los artículos 7 de la Ley N° 10 609, 2 del Decreto 117/23 y 87 de la Constitución Provincial.”

Candidaturas

Respecto a las candidaturas hay muchas especulaciones y pocas certezas a dos semanas de la presentación de las mismas. Mientras el Partido Justicialista manifiesta la intención de mantener la unidad, la oposición parece estar dividida.

Por su parte la Intendenta de la ciudad capital, Ines Brizuela y Doria confirmó que buscará su reelección en el Palacio Ramírez de Velazco y a la vez no descartó que su espacio se presente en las elecciones convocadas por el Gobierno provincial para el próximo 7 de mayo. Pese a cuestionar la convocatoria a comicios que hizo la Provincia para el 7M y a llamar ella a elecciones municipales para el 22 de octubre, ahora Brizuela y Doria podrían participar en la contienda electoral de mayo. Al margen de lo que decida el espacio el 18 de marzo la intendenta dejó en claro que el reclamo judicial seguirá hasta el final aduciendo que es por “la defensa irrestricta de la autonomía municipal.”

Otras declaraciones de la semana respecto a la contienda electoral fue la del diputado provincial Martin Menem que descartó públicamente la posibilidad de aliarse a Julio Martínez, Inés Brizuela y Doria y Felipe Alvarez, entre otros. “Nuestro trabajo desde que ingresamos en la Provincia fue trabajar en nuestro armado, es en toda la Provincia, y seguiremos como estamos”, destacó el legislador al rechazar sumarse a lo que considera un ala de la vieja política. También explicó que no está definido si La Libertad Avanza tendrá candidatos a cargos provinciales el 7 de mayo, o directamente jugará el 22 de octubre por cargos nacionales para diputado y senador.

El gobernador Ricardo Quintela dejó un mensaje en clave electoral durante el acto de apertura del ciclo legislativo 2023. “Este es un año muy importante porque toda la comunidad se va a expresar en las elecciones de mayo, de agosto y octubre, para elegir lo que se crea conveniente. Pero apelamos a la conciencia de la gente para que trabajemos y para que votemos con los valores fundamentales que nosotros pregonamos, que son la conciencia de corazón y la compulsión de ser gobierno” advirtió el primer mandatario provincial quien apeló a alimentar debates sanos en torno a la contienda, instando a generar propuestas en un “escenario amigable, para que no nos agredamos mutuamente, porque Uds. no son enemigos nuestros, son circunstanciales adversarios electorales” remarcó la importancia del debate “fuertemente si se quiere, acaloradamente si se quiere” y llamó a la reflexión diciendo que “eso no nos debe llevar a la crítica fácil, a las ofensas personales, y también proteger al género femenino y a la diversidad que requieren y merecen el respeto de todos nosotros”.