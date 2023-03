El delantero argentino del Osasuna Ezequiel Avila dijo sentirse "orgulloso", por haber sido citado para el seleccionado de España, luego de ser incluido en la lista por el técnico Luis de la Fuente.



"Estoy muy feliz de integrar la lista previa. Sigo trabajando día a día, no me desespero y, si me toca, estaré muy orgulloso de defender la camiseta de España", indicó el futbolista nacido en Rosario y nacionalizado español, en declaraciones que consignó el periódico deportivo español Marca.



Avila, de 29 años, inició su carrera en Tiro Federal de Rosario y luego jugó para San Lorenzo, antes de recalar en España, donde se desempeñó primero para Huesca, y luego en Osasuna, donde alcanzó su mejor versión.



El delantero fue convocado por De la Fuente en una lista preliminar de jugadores y, según se confirmó, el próximo 17 de marzo se conocerá la nómina definitiva para los amistosos que España jugará el 25 de marzo en Málaga ante Noruega, y el 28 de marzo visitará a Escocia en Glasgow, en partidos válidos por la clasificación para la Eurocopa 2024.