El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó el crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 840 millones de dólares otorgados a la Argentina para la realización de obras complementarias del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y para la implementación de un programa para personas con discapacidad.



Fue en el marco de las reuniones que el ministro mantuvo en Santiago, la capital chilena, con el Directorio de la CAF, encabezado por su presidente, Sergio Díaz Granados.



También disertó Massa en el marco de la Asamblea de la entidad multilateral, en la que resaltó la importancia que tendrá el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner no solo para la Argentina sino también para la mayor parte de América del Sur, en la medida que permitirá el transporte de los recursos generados en "la segunda reserva mundial de shale gas", en referencia a los yacimientos del área de Vaca Muerta.



"Obviamente, para mi país este es un día muy importante", remarcó el ministro, al tiempo que valoró el rol de la CAF como "un instrumento muy importante para el desarrollo". Por su parte, Díaz Granados indicó que "con estos proyectos se busca, por un lado, avanzar en la transición justa ampliando el transporte de gas natural a las provincias del norte de Argentina, y por el otro la financiación de un programa integral que atiende las necesidades de un sector vulnerable como lo son las personas con discapacidad".



Massa también agradeció a la CAF por el "muy importante" apoyo para el Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (Andis), al que se destinarán US$ 300 millones.



Los US$ 540 millones restantes serán utilizados para el proyecto de Reversión del Gasoducto Norte, complementario del GPNK. Sobre este último desembolso, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que "la Argentina está llevando adelante en el marco del desarrollo de una matriz energética de transición una obra muy importante".



Esa obra permitirá que "la segunda de reserva mundial de shale gas la podamos aprovechar como recurso, no solamente los argentinos, sino que aspiramos a que se trasforme en un instrumento de fortalecimiento de nuestra matriz energética para Chile, para Bolivia, para Brasil, para Uruguay".



Massa indicó que "en los años que nos antecedieron no tuvimos los instrumentos" para poder llevar adelante esos emprendimientos y resaltó que la asistencia de la CAF permite "financiar a 15 años obras como estas", que le dan la oportunidad "a Chile, a Argentina, a Bolivia a Brasil y a Uruguay de acceder a uno de los productos, a una de las reservas mundiales más grande de gas, para tener energía de transición económica para el desarrollo de nuestras industrias".



Economía precisó -en un comunicado- que, "por su carácter multilateral, el gasoducto es una obra de enorme interés para la CAF, porque una vez finalizada se podrá revertir el de Bolivia para, en vez de importar, consolidar exportaciones a países vecinos".



A su turno, el titular de Enarsa, Agustín Gerez, sostuvo que "este financiamiento permite seguir transformando la Argentina con visión de futuro sustentable y sostenible para los hogares y las industrias del norte que accederán a gas a valores competitivos". "El trabajo coordinado entre el Ministerio de Economía y Enarsa nos permitió que afiancemos la relación de crédito para el desarrollo con la CAF", agregó Gerez.