La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó en la tarde del martes en el Senado un acto en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se distinguió a su titular, Estela de Carlotto, y otras integrantes de la entidad con una mención de honor "Juana Azurdur de Padilla".

Visiblemente emocionada, la presidenta del Senado enfatizó en la lucha incansable de las Abuelas y destacó la política de derechos humanos que inició el gobierno de Néstor Kirchner para enjuiciar a los represores de la dictadura más sanguinaria de la historia del país. "Como decía Estela, Argentina, a partir del año 2003, cuando (Néstor Kirchner) decide hacerse cargo de la historia, de lo que habia pasado en la Argentina, se convierte en un ejemplo para el mundo, porque es el único país en el que se juzgaron a los culpables en el mismo lugar donde habian sido cometidas las atrocidades", destacó la vicepresidenta.

"El horror de lo que se vivió, la desaparición, la tortura, la muerte, la cárcel, hoy no serían toleradas por un país como Argentina, ni por tantos otros países del mundo. Hoy, hay otras formas, tal vez más solapadas, mas sutiles de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país, un mundo diferente pueden ser posibles", completó CFK.

En el acto, del que participaron los ministros de Defensa, Jorge Taiana; del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Justicia, Martín Soria; de Cultura, Tristán Bauer, y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, se distinguió a Carlotto y a las integrantes de la asociación Sonia Torres de Parodi, Carmen Ledda Barreiro y Buscarita Imperí Roa.

Indisciplinamiento

Durante el homenaje, Cristina Kirchner tampoco esquivó la actualidad sociopolítica, al explicar que la sociedad argentina y la dirigencia política fueron "absolutamente disciplinadas" por la última dictadura militar y que esos efectos perduran hasta hoy. "Se vislumbran en el disciplinamiento de la sociedad y la dirigencia política, que dicen 'Esto no se puede' o 'Contra el FMI no se puede ir'", planteó la expresidenta.

También hizo mención a una nota de Federico Sturzenegger, artífice del MegaCanje de 2001 y uno de los funcionarios económicos de Mauricio Macri. En la columna de opinión, publicada el domingo en Perfil, Sturzenegger había contado cuáles fueron los consejos en 2015 de Roberto José Dromi, exministro de Carlos Menem, quien estuvo a cargo de orquestar la masiva privatización de las empresas estatales. Entre ellos, los consejos de Dromi para la gestión macrista fueron "expropiar C5N" y después "quitarle los hoteles a Cristina". Sturzenegger dijo que no incorporó esos consejos durante su paso por Cambiemos, pero que cada vez más veía más validera la opción por quitar recursos a los opositores.

"Sabes qué es lo que más me impresionó de este relato de Sturzenegger, que no fue algo que se le escapó en un reportaje, en un off, sino que lo escribió, lo pensó, lo releyó y decidió publicarlo. Y esto no le movió a nadie el amperímetro, no hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación, de esos que estamos tan acostumbrados a escuchar. Entonces, debemos también replantearnos en qué sociedad queremos vivir. Si con este grado de impunidad en el que cualquiera dice y hace cualquier cosa, y da lo mismo", expuso Cristina.

Guido Montoya Carlotto, la lucha de Estela y el recuerdo de Néstor Kirchner

En el repaso por la trayectoria de las Abuelas, la vice recordó el día en que Estela de Carlotto pudo dar el abrazo que más esperó durante varios años: el fuerte apretujón con Guido, su nieto, en una de las tantas recuperaciones de identidad que se alcanzó con la búsqueda incansable de la organización. Allí, Cristina Kirchner contó que cuando se enteró de la aparición del nieto, se le vino a la mente su marido, Néstor Kirchner.

"Recuerdo como si fuera hoy el día en el que Estela encontró a su nieto. Estaba en Olivos, serían las dos o tres de la tarde, y vino Mariano, mi secretario, y me dijo 'encontraron el nieto de Estela'. Ahí se me vino a la memoria Néstor, porque toda la vida él me había dicho 'Estela va a encontrar a su nieto. No sé porqué, pero tenía la absoluta convicción".



La titular de la Cámara alta además recordó que, con las políticas de Derechos Humanos, Néstor Kirchner "sintió que había cumplido con todos y cada uno de la generación de la que formábamos parte, que siguieron sus convicciones, y que, si se equivocaron, se equivocaron con su cuerpo, no como otros".

Reunión con el Padre Pepe

Pero la vicepresidenta siguió activa en los pasillos de la Cámara Alta. Es que antes del homenaje a las Abuelas, Cristina Kirchner recibió al padre Pepe. La cumbre se dio para hablar del compromiso que organizó el eclesiástico denominado “Ni un pibe ni una piba menos por la droga”, que se presentará en Luján el sábado 11 de marzo.