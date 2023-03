"Central va a pagar lo que debe”, aseveró un colaborador de la dirigencia canaya respecto de la deuda del club con el Club Mitre de Pérez por el pase de Facundo Buonanotte. La dirigencia que preside Gonzalo Belloso iniciará negociaciones para cumplir con el contrato que los clubes firmaron cuando el actual jugador de Brighton de Inglaterra se sumó a las divisiones inferiores canayas. La anterior dirigencia auriazul fue intimida pero igual no respetó lo rubricado años atrás.

Este diario dio cuenta ayer del reclamo que Mitre de Pérez le hace a Central por ser dueño del 20 por ciento del pase de Buonanotte. Este acuerdo entre los clubes se firmó en 2015 pero al momento de sellar la venta del diez al fútbol inglés, en octubre pasado, los canayas omitieron depositar los fondos que les correspondían a Mitre de Pérez.

Belloso no quiere llevar el reclamo al plano judicial porque esto significaría un perjuicio económico aún más grande para la tesorería auriazul. Por el contrario, el presidente canaya inició conversaciones para llegar a un acuerdo. Central hoy no tiene los más de 300 millones de pesos que le corresponden a Mitre. Por lo cual se intentará encontrar una forma de pago financiada. El club de la vecina localidad intimó a los canayas a que les pague el 20 por ciento del pase de Buonanotte el pasado mes de noviembre pero no recibieron respuesta.

Una situación similar lleva a cabo la dirigencia de Central con otros reclamos por jugadores vendidos por Central que generaron deudas por no respectar convenios con clubes formadores. “Se va a saldar la deuda con Mitre de Pérez, se ofrecerá una forma de pago que se pueda cumplir”, acotó un colaborador de la tesorería canaya. "Son muchos los casos que encontramos de deudas con clubes y en todos los casos vamos a intentar firmar acuerdos para evitar juicios. Del 2016 para acá no se le pagó a ningún club", acotaron desde Arroyito.