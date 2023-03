La marcha por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, culmina esta tarde frente al Congreso de la Nación, donde se leerá un documento por la justicia, la democracia y los derechos económicos de mujeres y diversidades.

El documento completo de la marcha por el 8M

8M 2023

CON ESTA JUSTICIA NO HAY DERECHOS NI DEMOCRACIA

LA DEUDA ES CON LXS TRABAJADORXS

Hoy, 8 de marzo de 2023, día internacional de les y las trabajadoras, los feminismos volvemos a ocupar las calles masivamente en una nueva jornada de lucha y paro feminista para decir ¡CON ESTA JUSTICIA NO HAY DERECHOS NI DEMOCRACIA! ¡LA DEUDA ES CON LES Y LAS TRABAJADORAS! A 40 años de la recuperación de la democracia afirmamos: ¡No hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del FMI !

Paramos y nos movilizamos frente a la agudización de la crisis económica, frente al avance de la inflación, el aumento de la precarización laboral y la desocupación que a nosotras y nosotres nos afecta triplemente. Las consecuencias del pago de la deuda con el FMI, contraída por el gobierno de Mauricio Macri, siguen recayendo de manera diferencial sobre las mujeres, las lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries; y hoy afectan al pueblo entero que vive de su trabajo. Porque no llegamos a fin de mes: nuestra economía cotidiana está debilitada y resulta imposible cubrir las necesidades básicas de alimentos, educación, salud y vivienda para una vida digna. La deuda que tomamos en nuestras casas para poder vivir se convierte en otra forma de opresión y explotación.

Vemos cómo se evidencia cada vez más el vínculo entre los poderes económicos concentrados y el poder judicial y su intervención directa en la vida cotidiana de los sectores más precarizados cuando interponen recursos a favor de las corporaciones y en detrimento de nuestros derechos. También a través de la criminalización de protestas y, en particular, de las comunidades que defienden los territorios frente al avance extractivista.

Seguimos pidiendo por el debate en recinto de la Ley de Humedales que está frenada por el lobby de los gobernadores del litio y la patria narcosojera. Ya hay dos dictámenes y ninguna ley. Demandamos una gestión y cuidado soberano de nuestros bienes comunes. Exigimos ¡Ley de humedales ya!

Denunciamos el intento de magnifemicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la falta de investigación del hecho y su posterior proscripción. La derecha no sólo busca volver a gobernar, sino que pretende -como lo ha intentado a lo largo de la historia de nuestro país y región- quebrar al movimiento popular y su voluntad emancipatoria. En este marco se inscribe el aumento de la persecución a las luchadoras populares con apertura de causas judiciales y allanamientos a las organizaciones sociales. Es insoportable la detención de las cuatro mujeres mapuche de Villa Mascardi, que hoy siguen detenidas junto a sus hijes, y la continuidad del hostigamiento judicial contra Milagro Sala y demás compañeras de la Tupac. Entendemos esto como una forma de disciplinamiento a la participación política de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries.

Los medios de comunicación concentrados -en estrecha relación con los poderes económico, político y judicial- se encargan de instalar discursos de odio, estigmatizan la protesta social y la participación política. Denunciamos la violencia económica y política de las corporaciones y decimos que la deuda también es violencia contra nosotras y nosotres.

A 40 años del retorno de la democracia, luego de las dictaduras cívico-financieras-militares que azotaron a nuestro país y a América Latina, este 8 de marzo los feminismos populares paramos y nos movilizamos en todo el país. Nos solidarizamos, desde aquí, con el pueblo de Perú, que está viviendo una masacre a manos de la presidenta Dina Boluarte.

Nosotras y nosotres decimos que no hay democracia bajo tutela del FMI, tampoco hay democracia si se sustenta en pactos mafiosos patriarcales; por eso salimos a las calles a exigir una democracia que enfrente a los poderes coloniales, internos y externos, que nos quieren disciplinar. Y a decir que la deuda sigue siendo con nosotras y nosotres!

I. Con ajuste y sin justicia social no hay democracia

Hoy la democracia está en deuda con nosotres. Somos les que no llegamos a fin de mes, les que no podemos pagar la vivienda, el guardapolvo para iniciar las clases, la comida. Somos les precarizades: les que trabajamos sin derechos laborales, que realizamos las tareas de cuidado, quienes paramos las ollas ante la crisis económica, quienes tenemos que multiplicar los trabajos para poder sostener la vida. Por eso exigimos que se investigue la deuda ilegítima con el FMI, se garanticen los derechos laborales de les trabajadorxs formales, se reconozcan las tareas de cuidado y el trabajo que realizamos en la economía popular. Exigimos presupuesto para que podamos vivir una vida libre de violencias. Con deuda no hay democracia ni soberanía política y económica. Con ajuste y sin redistribución de la riqueza no hay democracia

1. Exigimos la investigación de la deuda ilegítima con el FMI. Que la paguen los que la fugaron.

2. Reclamamos el control de los aumentos indiscriminados de precios y la inflación que supera a los salarios de lxs trabajadorxs. Nos movilizamos por paritarias que le ganen a la inflación.

3. Reclamamos la recuperación y distribución de los ingresos para los sectores populares. Por trabajo, salarios, jubilaciones y políticas sociales que puedan cubrir la canasta familiar.

4. Exigimos derechos laborales para lxs trabajadorxs de la economía popular.

5. Necesitamos políticas activas de creación de empleo y acceso a la vivienda.

6. Exigimos el tratamiento y sanción de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo.

7. Exigimos la distribución de kits escolares para el comienzo de clases. Demanda que venimos llevando adelante las compañeras de los movimientos sociales.

8. Reclamamos políticas nacionales integrales de cuidados. Y el tratamiento de la Ley Cuidar en Igualdad.

9. Reclamamos la real aplicación del convenio 190 de la OIT para prevenir y erradicar la violencia en el mundo del trabajo y la implementación del Decreto 144/2022 que obliga a las empresas a tener espacios de cuidado.

10. Exigimos la inmediata implementación de la ley de moratoria previsional.

11. Reclamamos la reparación histórica a nivel nacional para las compañeras travestis trans sobrevivientes de la violencia de la dictadura militar y de la democracia con los edictos contravencionales. El Estado debe reparar. Tratamiento y sanción de la Ley Reconocer es Reparar.

12. Exigimos la real implementación del cupo laboral travesti-trans.

13. Reclamamos la implementación de la ley para personas en situación de calle.

14. Por derechos laborales para las trabajadoras sexuales. ¡Basta de violencia institucional!

15. Reclamamos el Salario básico universal. Reconocimiento salarial para las promotoras territoriales de género, cuidadoras comunitarias y educadoras populares.

Reconocimiento económico para las tareas de cuidados.

16. Rechazamos la suspensión de lxs beneficiarixs del Potenciar Trabajo. Les y las trabajadoras de la economía popular somos trabajadores y debemos cobrar por nuestro trabajo.

17. Exigimos políticas públicas de acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud para las desocupadas en situación de prostitución.

18. Exigimos celeridad en los juicios por alimentos y la imposición de un índice de niñeces con el fin de asegurar un monto mínimo de la obligación parental, teniendo en cuenta los gastos mensuales, cantidad de niñes y necesidades específicas de cada uno de elles.

19. Nos movilizamos por la crisis habitacional. Es urgente el cumplimiento de la ley de alquileres y una mayor regulación del mercado. En la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica y más desigual del país, alquilar es cada vez más difícil, sobre todo para las compañeras travestis y trans. Los barrios populares quedan fuera del sistema de control de alquileres, lo que genera que muchas mujeres y disidencias terminen en situación de calle.

20. Porque gritamos basta de violencia de las corporaciones, repudiamos la Ley Farmacity en CABA que ataca a las economías populares de las villas que están en proceso de urbanización.

21. Somos el 77% del total de les docentes del país y sostenemos mayoritariamente nuestros hogares. Tenemos una doble y/o triple jornada laboral con horas invisibilizadas dedicadas al cuidado y la crianza sin remuneración ni reconocimiento, con condiciones materiales adversas. Exigimos el reconocimiento y la remuneración de esas tareas.

22. Exigimos una solución real entre la ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones para que les hijes de las madres migrantes accedan a la Asignación Universal por Hijo (AUH), un derecho de las infancias. ¡AUH CON DNI TEMPORARIO YA!

23. Para construir una vida libre de violencias necesitamos la declaración de la ley de Emergencia en Violencia de Género. Más presupuesto para las políticas de igualdad de género. Es fundamental la autonomía económica para salir de las situaciones de violencia, por eso exigimos la ampliación del Programa Acompañar. Seis meses no alcanzan.

24. Exigimos la creación de un Ministerio de Género en la CABA. El Gobierno de la Ciudad destina solo un 0,06% del presupuesto total a las políticas de la Dirección General de la Mujer, el porcentaje más bajo desde que se creó esa Dirección hace 10 años. Sumado que lejos de atender a nuestra demanda de creación de nuevos CIMs en barrios populares, han cerrado los ya existentes en 2 comunas de la ciudad.

II. Con mafia judicial no hay Democracia

Los feminismos lo venimos diciendo: con este Poder Judicial no hay justicia. Sin justicia no hay democracia. El poder judicial, el menos democrático de los poderes, es machista, clasista y racista. La mafia judicial hoy es la herramienta que las derechas locales y regionales usan para perseguirnos, pretenden silenciarnos y disciplinarnos, por eso decimos que es una deuda con nosotres la democratización de la justicia. Para que nos defienda, investigue y actúe cuando tiene que hacerlo y no que esté al servicio de los poderes concentrados. Por eso gritamos, con mafia judicial no hay democracia. Por una reforma judicial transfeminista.

1. Exigimos el Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la destitución de sus actuales integrantes.

2. Exigimos la libertad a las presas políticas Mapuche detenidas por defender su territorio en Villa Mascardi. PARA MAPUCHES LA LIBERTAD Y PARA LOS PUEBLOS LA SOBERANÍA ANCESTRAL.

3. Repudiamos la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la persecución política. Exigimos que se avance con la Investigación del intento de femimagnicidio hasta encontrar a los verdaderos responsables. Repudiamos todas las violencias de género que se ejercen sobre su persona: Violencia política, violencia mediática y violencia simbólica. Exigimos que se garanticen sus derechos civiles y políticos!

4. Exigimos la inmediata liberación de Milagro Sala, presa política del gobierno de Gerardo Morales hace más de 7 años. El gobierno provincial y el Poder Judicial continúan violando el Estado de Derecho y persiguiendo a la militancia popular organizada, pretendiendo infundir el miedo y criminalizar la organización popular.

5. Exigimos la aplicación obligatoria de la perspectiva de géneros en las causas judiciales donde se reconozcan las desventajas de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries por su género. Formación en Ley Micaela para todo el poder judicial.

6. Vamos por una reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria con una mirada integral y social de las problemáticas, no solo centrado en la persecución penal sino en la prevención y el acceso a la justicia. ¡Basta de este poder judicial clasista, racista, misógino, xenófobo, capacitista y transodiante!

7. Reclamamos un sistema de administración de justicia descentralizado, con oficinas territoriales, con equipos multidisciplinarios que llevan adelante un abordaje socio-jurídico y de cercanía para garantizar el acceso real a la justicia.

8. Vamos por un sistema de administración de justicia que garantice el acceso a los patrocinios jurídicos gratuitos. La asistencia y el patrocinio legal en las denuncias por violencia por motivos de género deben abarcar las causas del fuero civil y penal. Que el acceso a la justicia no recaiga sobre la persona en situación de violencia.

9. Exigimos el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva en todos los poderes judiciales del país, la participación popular en los consejos de la magistratura y la erradicación de la violencia laboral y violencia de género en juzgados y dependencias.

10. Por un sistema judicial que no invisibilice la realidad de las niñeces y adolescencias que son víctimas de abuso sexual. Basta de la aplicación del inexistente SAP y de la persecución a madres protectoras. Manifestamos nuestro apoyo a las profesionales que sufren Backlash.

11. Exigimos que el Poder Judicial de La Rioja avance con la resolución de las causas por abuso sexual en las cuales está denunciado el abuelo paterno de la niña Arcoiris y cese la criminalización hacia su madre. Abrazamos a las mamás protectoras en su lucha y exigimos que se generen las garantías para que Arcoíris y todas las niñeces puedan vivir una vida libre de violencias.

12. Exigimos ¡JUSTICIA POR LUCÍA PÉREZ Y POR TODAS LAS VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS! Convocamos a todas y todes a acompañar a la familia de Lucía el 14 de

marzo en La Plata a la audiencia del jury y el 17 de marzo en Mar del Plata a la lectura del fallo del nuevo juicio.

13. Justicia por Ferni Ayala quien fue asesinada en la madrugada del 19 de febrero en su casa en la Villa 21-24. El principal sospechoso, Esteban Rojas Almada, quien era su pareja aún se encuentra prófugo de la Justicia.

14. Justicia por Lorena Franco, trabajadora de Avellaneda, quien murió quemada en febrero de 2021. Hace más de dos años denunciamos que fue femicidio.

15. Justicia por Diana Sacayan que fue brutalmente asesinada a sus 39 años en octubre de 2015. Exigimos justicia y que se nombre el hecho por lo que fue: un travesticidio, un crimen de odio de género y de identidad política por ser travesti, militante y defensora de los derechos humanos. Desde la comisión del #28J, decimos: ¡Basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios!

16. Seguimos preguntando ¿Dónde está Tehuel? a dos años de su desaparición exigimos Aparición con vida.

17. Justicia por Lilian Mariana y María Carmen Villalba, niñas argentinas a quienes el Estado Infanticida Paraguayo secuestró, torturó y fusiló. ¡Aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba “Lichita” YA! Las Fuerzas de Tareas Conjuntas de

Paraguay se llevaron a nuestra niña. Absolución para Laura Villalba (mamá de María Carmen, tía de Lilian y Lichita), que el 20 de abril enfrenta a la corrupta justicia stronista de Paraguay.

18. Exigimos el real acceso a la justicia para las personas migrantes. Reclamamos el sobreseimiento de Zaida Mamani, madre migrante injustamente procesada. Reclamamos JUSTICIA para su hija Joselin Mamani, asesinada en 2019 ¡BASTA DE FISCALES RACISTAS Y XENÓFOBAS!

19. LIBERTAD YA para Wang, compañera china privada de la libertad hace más de 10 años, sin acceso a un juicio digno con traductor/a.

20. VERDAD Y JUSTICIA para Claudia Tupa, migrante boliviana asesinada en el barrio de Floresta el 10 de Febrero de este año.

21. Reivindicamos el derecho a la autodefensa, solidaridad con Popi y Estefano en Chile y Brasil que enfrentan procesos penales por defenderse de ataques xenófobos y transodiantes.

22. Exigimos justicia por Paula Pisak, que lleva 18 años sin justicia. ¡Absolución a Juana y todas las presas por eventos obstétricos!

23. Estamos en la recta final del juicio oral contra Juan Darthes en Brasil. Redoblemos los esfuerzos para que se haga justicia. Basta de abuso a las infancias. Justicia para Thelma. #Porthelmayportodas

III. Con violencia política no hay democracia

Nuestra fuerza está en las calles, en la organización, en las redes, en los tejes. Nos organizamos para construir poder popular desde nuestros territorios. Las derechas patriarcales, racistas y clasistas nos quieren desorganizades, por eso nos persiguen, nos hostigan y acosan. Ante eso, nuestra respuesta es más organización, por eso hoy gritamos que con violencia política hacia la organización popular en general y hacía las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, en particular, no hay democracia. También sabemos que es fundamental democratizar los espacios políticos, sindicales y territoriales. Por eso:

1. Nos declaramos contra todo tipo de violencia política hacia mujeres, lesbianes, travestis, trans y no binaries en los ámbitos partidarios, institucionales, gremiales y territoriales.

2. Denunciamos la estigmatización y persecución a los movimientos sociales. Exigimos la absolución de Pierina, activista lesbiana que sufre persecución judicial por pintar una pared con la pregunta que aún no tiene respuesta alguna. ¿Dónde está Tehuel?

3. Decimos basta a la persecución a los comedores comunitarios.

4. Exigimos la absolución para la causa armada a Nadia Schujman, abogada defensora de los derechos humanos y militante de HIJOS, perseguida por su condición de mujer en ejercicio del poder político.

5. Exigimos la derogación de los códigos contravencionales que habilitan la persecución y violencia a trabajadorxs del espacio público.

6. Reclamamos el esclarecimiento del intento de asesinato de Julia Rosales, referente de la Corriente Clasista y Combativa quien recibió cinco disparos de arma de fuego por parte de un sicario.

7. Para luchar contra la violencia política en los medios, les feministas tenemos que estar en los medios. Exigimos la reglamentación de la Ley de Equidad en Medios de Comunicación.

8. Nuestra resistencia no sabe de fronteras nacionales. Denunciamos las violaciones de derechos humanos en pueblo peruano ejercida por la dictadora Dina Boluarte, quien hasta la fecha tiene más de 62 víctimas por protestas sociales. Las instituciones de la justicia en el Perú se han puesto del lado de la dictadura y las víctimas sólo encuentran impunidad estatal. Exigimos la libertad de todos les preses por luchar. Basta de persecución política contra líderes y lideresas sociales. ¡Dina asesina, no nos representas!

9. Decimos basta a la violencia política que restringe nuestra participación. Necesitamos feministas encabezando las listas.

10. Reclamamos la pronta sanción de la Ley Olimpia y la Ley Belen para que se reconozcan y sancionen las violencias digitales que sufrimos mujeres, travestis y trans y en especial activistas, comunicadoras y políticas, atacadas constantemente en redes sociales. Exigimos el esclarecimiento y justicia por la muerte de Belen San Roman, víctima fatal de sextorsión y difusión no consentida de imágenes íntimas. Las violencias digitales también son violencia de género.

11. Reivindicamos la lucha y el compromiso de la Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha contra la violencia política, emblemas de dignidad del pueblo Argentino, que ante la dictadura más sangrienta pusieron el cuerpo para buscar a sus hijxs y nietxs enfrentando al terrorismo de Estado. ¡30 mil compañeres desaparecides: Presentes! ¡Ahora y siempre!

12. Honramos el legado de nuestra eterna Compañera Hebe de Bonafini que 'cambió de casa' como ella siempre dijo de las compañeras que la precedieron en la partida. Eternamente valiente, su ejemplo de incorrección política seguirá siempre en Plaza de Mayo! ¡Ni un paso atrás!

IV. Por la soberanía de nuestros cuerpos, territorios y vidas

Porque queremos vidas libres de violencias exigimos la soberanía de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. Hoy más que nunca sabemos que para tener soberanía y autonomía necesitamos una dimensión amplia de la salud, que incluya también la defensa de la tierra y todo lo que vive en ella. Con un modelo de depredación extractivista y de saqueo sobre los territorios, no hay vida posible. La salud no es sólo ausencia de enfermedad, es también el respeto y acompañamiento de las tramas vitales, de nuestras decisiones libres y autónomas, el reconocimiento de nuestras identidades y corporalidades y, de la tierra, del aire y de las aguas de las que dependemos. También sabemos que para poder expresarnos necesitamos poder acceder a la educación en todos los niveles, para conocer nuestros derechos y ejercerlos con autonomía. Por todo eso exigimos:

1. ¡Ley de Humedales ya! No hay supervivencia posible para la especie humana aniquilando las demás formas de existencia.

2. Exigimos la soberanía de nuestros territorios y de nuestros bienes comunes. Denunciamos los desmontes y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, en particular del Chaco salteño.

3. Denunciamos que les principales víctimas del cambio climático somos las y les pobres. No hay justicia social sin justicia ambiental.

4. Nos pronunciamos contra la extranjerización de la tierra que fomenta la estigmatización y persecución de las hermanas indígenas.

5. ¡Nuestro feminismo nacional y popular es antirracista!

6. Presentes nuestra hermanas originarias en la lucha por la Prórroga de la Ley 26.160

¡Exigimos que sea ley para garantizar la seguridad y el bienestar!

7. Denunciamos la práctica aberrante llamada “chineo”, de violación grupal por parte de los criollos hacia las niñas indígenas.

8. Exigimos la persecución de las redes de narcotráfico y trata con fines de explotación sexual. Reparación para las sobrevivientes. La violencia no prescribe.

9. Celebramos la conquista del Aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos el pleno cumplimiento del derecho al aborto legal en el sistema de salud. Lo queremo sin demoras, sin obstrucciones y con tratos respetuosos y amables. ¡Acompañar abortos es legal! Basta de criminalizar a quienes cuidan y acompañan las decisiones de abortar.

10. ¡Basta de Violencia médico gineco obstétrica! Denunciamos al poder de la Corporación médica y a la Objeción de Conciencia. Exigimos carriles de denuncia efectivos para las víctimas y mecanismos de sanción para les profesionales de salud que violentan nuestra integridad sexual en la gestación, el parto y el aborto, las consultas ginecológicas, el duelo perinatal y la asistencia neonatal. Violencia Médica es Violencia institucional, Violencia Obstétrica es Violencia Sexual. Exigimos la sanción del proyecto de ley de Capacitación Obligatoria al Personal de Salud en

Violencia Obstétrica así como la Ley de Ejercicio Profesional de lxs Licenciadxs en Obstetricia y la Ley de Casas de Parto.

11. Exigimos al Senado la sanción de la Ley Johanna para garantizar los procedimientos en la atención de personas gestantes en casos de muerte perinatal. ¡Tras 7 años de haber sido presentado por primera vez, hasta que sea Ley, hay Red!

12. Exigimos la plena implementación y accesibilidad de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. y el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y de los programas nacionales.

13. Correcta aplicación de la ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS Nro. 27.675. En Argentina hay aproximadamente 46 mil mujeres con VIH. Queremos visibilizar que estamos expuestas a situaciones de violencia, estigma y discriminación cuando damos a conocer nuestro diagnostico y que esto ocurre mayormente en el ámbito de la salud, incrementado a partir de la pandemia por COVID 19 y continúa impactando en nuestras vidas.

14. ¡SIN GORDES NO HAY FEMINISMO! La lucha por la autonomía corporal y el reconocimiento de la diversidad corporal debe ser una lucha de todes. ¡DESPATOLOGIZACIÓN DE LOS CUERPOS GORDOS YA! La gordura no es una enfermedad, es parte de la diversidad corporal. La salud y la enfermedad vienen en todos los talles. Basta del uso arbitrario del IMC, que no es un indicador de salud ni debe ser el único parámetro para licencias laborales o para acceder a una prepaga. ¡Reforma ya de la Ley de Trastornos Alimentarios con perspectiva no gordofóbica!

15. ¡IMPLEMENTACIÓN URGENTE DE LA LEY DE TALLES! La ley de talles se aprobó en 2019 y se reglamentó en 2021. En un país donde aún 6 de cada 10 personas informan tener problemas para encontrar talles, recordamos que vestirse es un derecho. ¡La ropa se tiene que adaptar a nuestros cuerpos y no al revés!

16. Exigimos que se apruebe la Ley de Reconocimiento de Lengua de Señas Argentina para que las mujeres Sordas, personas trans y no binaries Sordes podamos acceder a la justicia, salud, trabajo, educación en igualdad de condiciones. Que podamos tener acceso a la información verdaderamente accesible sobre Educación Sexual Integral, que podamos comunicarnos en nuestra lengua natural, la Lengua de Señas Argentina en todos los ámbitos de la vida cotidiana. ¡Que se apruebe la Ley de Lengua de Señas Argentina y basta de apropiación cultural, TODO SOBRE NOSOTRAS Y NOSOTRES CON NOSOTRAS Y NOSOTRES!

17. Sabemos que para poder exigir nuestros derechos, tenemos que conocerlos, disputarlos y para eso es fundamental la educación pública. Defendemos la escuela pública, gratuita y de calidad para todos, todas y todes frente al ataque sistemático que las derechas en todo el país junto al poder económico vuelcan sobre nuestro sistema educativo, nuestra tarea y nuestras representantes. La educación no es un negocio ni puede depender de criterios neoliberales de formación empresarial para la precarización laboral y la doctrina patriarcal.

18. Exigimos la cobertura de vacantes y la creación de instituciones educativas desde la primera infancia.

19. Demandamos soberanía tecnológica, conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos para todes, todas y todos les niñes y adolescentes de todos los territorios.

20. Exigimos la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles del sistema educativo del país. La ESI protege a las infancias y adolescencias de los abusos sexuales y de las agresiones de género. Necesitamos que sea un espacio transversal de escucha y formación permanente. Las Iglesias no pueden intervenir en la ESI ni en la educación pública. ¡No a las leyes provinciales de ESI antiderechos que son restrictivas! Por una ESI no binaria, que incluya entre sus contenidos a la Ley de Identidad de Género y el aborto.

21. En la CABA exigimos un buen y real financiamiento de la educación, en particular en un contexto donde Soledad Acuña quiere ser Jefa de Gobierno, donde en sus años como Ministra de Educación lo único que hizo fue bajar el presupuesto, demostrando su desinterés y falta de propuesta política para garantizar el derecho a la ESI, implementar protocolos de géneros en las instituciones, capacitaciones con perspectiva de géneros a docentes y herramientas de contención a las comunidades educativas. Marchamos para tener una educación feminista que respete y promueva la protección de infancias y adolescencias frente a las violencias y que garantice integralmente nuestros derechos.

Somos movimiento, somos persistencia, somos la fuerza que quiere cambiarlo todo. Nos movilizamos y organizamos en las calles, las casas, los barrios, las universidades, las cárceles, las escuelas, los campos y los hospitales. Hacemos comunidad para imaginar las vidas que deseamos. Estamos acá discutiendo la deuda externa y la deuda interna, la deuda histórica que es con nosotres, con nosotras y también con nosotros porque en nuestro movimiento feminista nos seguimos reconociendo y nombrando, en nuestro deseo, nuestra rabia y nuestro dolor frente al sistema hetero-cis-capitalista que pretende convertirnos en mercancías, en botines de guerra, en territorio de conquista. ¡Eso no va a pasar! Por eso estamos acá, demandando y resistiendo, parando para hacer de la calle, cobijo y fiesta, resistencia y fuerza!

Este 8 de marzo volvemos a gritar: ¡el patriarcado se va a caer, porque lo estamos tirando! ¡La deuda es con nosotres! ¡Fuera el FMI de nuestros cuerpos y territorios!

¡Las calles son nuestras, el futuro también y la revolución es ahora!

-----------------

Adhesiones :

Colectivo Ni Una Menos / Ni Una Menos Chubut / Ni Una Menos Trelew / Ni Una Menos

Comodoro Rivadavia / Ni Una Menos Patagonia / Ni Una Menos Mendoza / Ni Una Menos Santiago del Estero / Ni Una Menos Olavarría / Colectiva Comarcal Ni Una Menos / Ni Una Menos Córdoba / Ni Unx Menos Furilofche / Ni Una Menos Río Cuarto / Asamblea Popular Feminista / Asamblea Feminista de la 31 y 31 bis / Colectiva de Salud Feminista / Ni Una Migrante Menos / Mamá Cultiva / Mujeres Trabajadoras de la Tierra / Red Río Feminista / Asociación Argentina de Parteras Independientes / Cooperativa textil travesti trans Nadia

Echazú / Las Históricas Argentinas - Colectivo Travesti Trans de mayores sobrevivientes /

CGA Colectivo de Gordes Activistas de Argentina / Comunidad Argentina de Mujeres con VIH ( ICW Argentina) / Movimiento Travesti - Trans / M.A.L - Movimiento

Antidiscriminatorio de Liberación/ Comisión 28 J Basta de Travesticidios, Transfeminicidios y Trashomicidios/ Colectiva Feminista La Revuela en Neuquén, Patagonia / Actrices Argentinas / Mujeres Trans Argentina / Guardianas FloreSeremos - Doulas Feministas / CTA AUTÓNOMA / Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) /Federación Argentina de Trabajadoras de Prensa (FATPREN) / Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y Premetro/Metrodelegades / FENAT CTAA / ATE NACIONAL / UTEP - Unión de trabajadoras y trabajadores de la economía popular / Secretaría mujeres y diversidad de UTEP / Secretaría de trabajadores migrantes y refugiadxs UTEP / CTERA / UTE-CTERA / CTERA- SECRETARIA DE GÉNERO / CTA de les y las Trabajadoras / CONADU / AMMAR Sindicato de Trabajadorxs Sexuales en la Argentina / Federación Judicial Argentina / Secretaría Nacional de Juventudes CTA Autónoma / Asociación del Personal de la

Universidad de Buenos aires APUBA / Federación Nacional de Docentes, Investigadores y

Creadores Universitaries (CONADU HISTÓRICA - CTAA) FEDUBA - Sindicato de Trabajadorxs Docentes de la UBA / SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadorxs de la

Educación de la Provincia de Buenos Aires) / CTA T Provincia de Buenos Aires / Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional de Hurlingham ATUNA Asociación de

Trabajadores de la Universidad Nacional de Las Artes / ADUNA Asociación Docente

Universidad Nacional de Avellaneda / ADURN Asociación Docentes e Investigadorxs de la Universidad Nacional de Río Negro / ADUNTREF Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tres de Febrero / ATE CAPITAL / ATE Celeste y Blanca Santiago del Estero / ADAI-UNA (CONADU) / Secretaría de DDHH y Género ADAI CONADU / Juventudes de ATE provincia de Buenos Aires / CTAA Capital / ATE Frente de Unidad German Abdala / Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina / SUTEPA-

Sindicato Unido de Trabajadorxs y Empleadxs del PAMI / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas CONTA / Secretaría Géneros ATE-INTI / CTA de lxs Trabajadorxs Regional Atlántica / CTA de lxs Trabajadorxs Entre Ríos / Sec. De Géneros AEJBA Judicialxs /Asociación de Agentes de propaganda médica de la República Argentina / Agrupación Enfermería Federal / Mala Junta - Soberana / Educación Soberana / Contragolpe Secundarios / Espacio puebla / La Cámpora - Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros / Frente de Igualdad de Géneros Descamisadxs / Mujeres Evita / Movimiento Evita / Feminismos en Ronda / Corriente Militante Lealtad - Lealtad Feminismo Popular / Nuevo Encuentro / Mala Junta - Frente Patria Grande / Nueva Mayoría / La Mella / Lobo Suelto / La Martí / Espacio Político AIRES / CTD Aníbal Verón - Corriente NuestraPatria /

Feminismo popular y Disidente. MP La Dignidad / Peronismo x la Ciudad / Comunismo Revolucionario / Movimiento Popular Liberación / Corriente Nacional René Salamanca / Corriente Insurrecta / Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica “Mi parto, mi decisión” / Red Argentina de Casas de Parto / Mujeres Peronistas Primera Sección / Frente Feminista Crece desde el pie. / Movimiento Mayo / KOLINA FEMINISTA / Identidad / UP-

UNIDAD POPULAR / Colectivo feminista contra los abusos en los recitales - UN PASO

ATRAS, NO ME TOQUES / Movimiento No Matarás / APBA (Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Bs.As.) / La Simón Bolívar - Nuestra Patria es América / Corriente de les trabajadores de la educación en UTE / Parlamento de Mujeres de la Legislatura Porteña / NUESTRAMÉRICA FEDERAL / FOB - Federación de Organizaciones de Base - Regional Buenos Aires / Buenos Aires 3D / Corriente Lohana Berkins- Partido Comunista / Marea Feminismo Popular - Somos Barrios de Pie / Nuestramerica Movimiento Popular / Géneros

Micaela García - Grupo Bicentenario / Colectiva Feminista Aquelarre. Villa Mercedes. San

Luis / La Corriente Nacional de la Militancia PBA / CCC - Corriente Clasista y Combativa /

El Hormiguero / La Colectiva / Géneros y Diversidad Peronismo Militante / La Néstor Kirchner / Organización 25 de Mayo / Central de emergencias villeras. Cuerpo de rescate comunitario / UNIDXS Y ORGANIZADXS / Soberanes / Corriente Villera Independiente / Red Sin Muros. Abordaje comunitario en consumos / Frente Popular Darío Santillan - FPG / Frente de mujeres Azucena Villaflor MP LA RESISTENCIA / Coordinadora de Agrupaciones de Género de San Martín / Emergente - Poder Popular / Frente de Mujeres y Diversidad PSol / Misión de salud Irma Carrica/ La 13 Capital /Charlas Compañeras / Movimiento de Unidad Secundaria / Vamos - Frente Patria Grande / Partido Comunista Revolucionario Juventud Comunista Revolucionaria / Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) -

Bariloche/Partido Igualar / PJ Secretaria de Mujeres y Diversidades - Avellaneda / Lxs

Irrompibles - Géneros y Diversidades / Liberación popular / Frente de Mujeres La Cámpora Salta / Frente de Mujeres y Diversidad de la Cámpora - Catriel / Asociación Lola Mora / Red de Género y Comercio /Feminismo Popular Corrientes / Aquelarre - Izquierda Popular en Filosofía y Letras / Frente 22 de Agosto / Tramas Feministas Judiciales / Organizacion Genetic / Organizacion Ley Olimpia Argentina / Eva Perón Avellaneda / Red Prisma (red interdisciplinaria de acompañamiento perinatal a familias diversas) / Centro Cultural de la Cooperación - Espacio de Géneros / Puerta Violeta Fundación / Red de Adolescentes y Jóvenes Positives / Pueblo y Ciencia / Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) /Movimiento Popular Corriente Pueblo Unido / Frente Unidad Peronista (FUP Libres) / Tenemos Patria / Espacio de Género Recuperadoras Urbana del Oeste / Fuerza

Colectiva / Casa Patria Paraná / Centro Cultural Rodolfo Walsh / Campaña Internacional

Eran Niñas Aparición con Vida de Lichita Libertad a Laura Villalba / Corriente Pueblo Unido / Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas / Gestar Justicia-Parir Derechos / Las Rafaelas / Deconstruccion Popular / Fetia / Peronismo en Marcha San Martin / Mujeres en movimiento San Martin / Coordinadora de agrupaciónes de genero San Martin / Secretaría de Géneros IMFC / Frente de Todas (Entre Ríos)