El pasado domingo en el barrio Urbano 36 Virgen de Guadalupe de la capital de La Rioja, una pareja fue atacada por vecinos que esgrimieron insultos respecto a su sexualidad portando armas blancas y tratando de ingresar en el domicilio de las víctimas.



Las personas atacadas subieron videos en sus redes sociales relatando cómo fue el momento de la agresión. Al grito de agravios centradas en la homosexualidad de los agredidos, los atacantes lograron sacar un porton corredizo de sus rieles mientras Diego, uno de los agredidos, forcejeaba para impedir el ingreso de 3 hombres violentos, dos de ellos armados. Al salir Agustín del domicilio para ayudar a su compañero a sostener el portón. Uno de los agresores atacó a Diego “con una botella de vidrio en una mano y un cuchillo en la otra”, detalló Agustín. En un video de facebook, Agustin cuenta que ante el ataque a su pareja, se defendió con un golpe logrando desarmar a su agresor, entonces Agustín intercedió para alejar el cuchillo del agresor de Diego y entonces otro atacante empezó a golpear a Agustín, y ahí “me pega tres piñas en la nuca” reclamó. “Me atacaron con cuchillos amedrentándome”, explica Diego en su video en el que los acusa de intentar asesinarlos. La pareja agredida asegura que había varios testigos presentes que según Agustín “no hicieron absolutamente nada". “Esas personas podrían haber llamado a la policía, podrían haber intervenido”, protestó Agustín contra sus vecinos que observaban el violento hecho. “Indiferentes ante toda la situación” calificó Diego sobre los vecinos que observaban el enfrentamiento de dos personas defendiéndose de otros 5 vecinos, dos de ellos armados.

Agustín fue quien llamó a la policía. “Todo siguió hasta que llegó la policía, quienes solo dispersaron a la gente y dejaron libres a los atacantes”, afirma la publicación, expresando en el video que les dijeron que no podían hacer nada porque los agresores se fueron a su casa. “La policía quería minimizar todo como si fuese una trifulca” expresó la víctima en su video diciendo que debió advertirles sobre que lo que acababa de suceder es un crimen de odio “a nosotros nos atacaron por homosexuales, no nos atacaron por otra cosa”. En el video cuenta que tras esto su pareja fue a radicar la denuncia “y lo tuvieron a las vueltas” por lo que regresó a su hogar sin efectuar la misma. A raíz de esto decidieron ponerse en contacto con la Secretaría de la Mujer y la diversidad quien les gestionó la denuncia sin que se minimizará lo que sucedió. Así que realizaron la denuncia. “Fui tres veces a la comisaría para que me la tomen” relata Diego sobre la dificultad de radicar la denuncia. En la revisión médica a Agustin le piden que regrese cuando tuviera pantalones largos, por lo que debió volver más tarde. Al regresar a su casa el vecino estaba afuera y los amenazó con prenderles fuego la casa con ellos adentro.

Ambos expresaron tener miedo y sentirse desprotegidos ante personas así. Hablaron de que es habitual en sus vidas convivir con comentarios violentos respecto a su sexualidad, que de alguna manera se acostumbraron a vivir con este tipo de violencia, pero que la escalada a la violencia física los tiene muy preocupados. “Ayer finalmente me podrían haber clavado alguno de esos cuchillos”, manifestó Diego.