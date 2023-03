El jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe de Miguel, aseguró este jueves que el Gobierno nacional había autorizado la entrada de 60 pistolas Taser que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta había comprado, en mayo de 2021, pero que, según la oposición, no se les permitía el ingreso al país.



"Confirmo que finalmente ANMAC autorizó la importación de pistolas Taser a CABA", tuiteó esta tarde De Miguel. Y desde el gobierno porteño aseguraron que apenas ingresen esas armas al país, se empezará con una capacitación para los agentes.

También Marcelo D´Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad, en uso de licencia después de conocerse chats con miembros de la Corte Suprema, aprovechó para criticar al gobierno nacional. "Tuvimos que insistir y perder oficiales para que hoy el Gobierno nacional autorice las Taser. Peleamos durante años para que el falso progresismo entendiera que hay que equipar a los que nos cuidan con lo mejor. Una gran noticia, que llega muy tarde", expresó en sus redes sociales.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había confirmado a fines de febrero la compra de 100 pistolas Taser para que sean utilizadas por "grupos de élite" de las fuerzas de seguridad, y precisó que se trata de una proceso que se había iniciado en octubre pasado.

En tanto, los organismos de Derechos Humanos rechazaron que el gobierno nacional las usara porque, sostienen, se trata de "instrumentos de tortura que afectan el derecho a la vida y a la integridad física". En el escrito, pidieron a las autoridades que den marcha atrás con la decisión y que prohíban el uso de estas armas en todo el país.



Las Taser en la interna de Juntos por el Cambio

Tras el asesinato de la agente de la Policía de la Ciudad, Maribel Zalazar, después de recibir dos balazos en la estación Retiro del subte C, la discusión sobre el uso de estas armas electrónicas, volvió a surgir. E incluso causó un cortocircuito en la oposición de Juntos por el Cambio.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cargó contra Rodríguez Larreta y le pidió que "tome la decisión" de usar las pistolas que habían comprado. Desde el larretismo respondieron que la decisión estaba tomada, pero el armamento está demorado en la aduana por una decisión judicial. Lo cierto es que se había interpuesto un recurso de amparo, basado en la supuesta "no letalidad" y la opinión del Comité contra la Tortura de la ONU.

Desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) - a cargo de Natasa Loizou- aseguraron que "no había impedimentos" para que el gobierno porteño traiga las pistolas Taser compradas, y que en realidad la demora la tenía el ejecutivo de la Ciudad con el trámite de la empresa importadora a la que se le requieren datos técnicos y comerciales para terminar la autorización.

Qué son las pistolas Taser

Las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989. En realidad es un arma de electrochoque "no letal" que, al impactar contra la persona, la incapacita por unos segundos mediante el disparo de dardos electrificados que paralizan los mecanismos musculares del cuerpo.

La pistola descarga unos 50.000 voltios y tiene un alcance aproximado de 10 metros. Cada pistola cuesta cerca de 1000 dólares y los proyectiles cerca de 40 dólares cada uno.



La memoria interna del dispositivo debe ser preservada para los controles necesarios. Este tipo de armas es utilizado en países como Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Polonia, Reino Unido, Turquía, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, entre otros.

En Argentina, el ministro Fernández dijo que serán usadas por los grupos especializados de cada fuerza federal: Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal Argentina.



Para su uso, los agentes deben cumplir con el "protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad", vigente desde la gestión de Sabina Frederic, exministra de Seguridad de la Nación.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron que esta compra, iniciada el año pasado. "Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre. Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso, pero no estamos muy lejos", había dicho Fernández.

La compra se realizó por contratación directa con una empresa que tomó en parte de pago un lote de ese tipo de armas electrónicas adquiridas, en el 2019, por la exministra Patricia Bullrich, y que había quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, sin emisión de advertencia ni cámaras incorporadas.



La compra fue autorizada por las Resoluciones 283 y 1167 de la Policía Federal Argentina, con fecha del 31 de octubre y 28 de diciembre.