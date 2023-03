El debut de Central en Copa Argentina por los 32avos de final aún no tiene fecha confirmada. El juego con Central Norte se iba a disputar el miércoles 29, dado que en esos días habrá dos fechas FIFA, con la Selección jugando en el país partidos amistosos para celebrar el título del Mundial de Qatar. Pero Central jugará el viernes 31 o sábado 1 de abril por Liga Profesional con Gimnasia y Esgrima y el equipo no tendrá así suficiente descanso. La organización del torneo propuso jugar el partido el domingo 26 pero la confirmación está en manos de la televisación. Y si no hay pantalla para transmitirlo el juego se pasará la última semana de abril. En cualquiera de los casos el escenario será el estadio de San Nicolás. Para la próxima fecha FIFA fue citado a la selección de Paraguay el defensor Alan Rodríguez a jugar amistoso con Chile. De igual forma, de confirmarse el estreno de los canayas en Copa Argentina para el domingo 26, el lateral zurdo no viajará y se quedará en la ciudad para jugar con la auriazul con el permiso de su federación.