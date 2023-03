Gabriel Heinze prepara la formación de Newell’s sin cambios para visitar el lunes a Colón. El plantel hizo doble turno ayer y esta mañana el entrenador reitera ensayo de fútbol para ratificar la decisión de conservar la alineación que viene de vencer a Barracas Central.

Por primera vez en el año, Heinze no tiene obligación de hacer cambios en la formación y muestra conformidad en el rendimiento para no meter mano. De esta manera en práctica de fútbol de esta mañana el técnico leproso probará el once principal con los mismos jugadores que vencieron el fin de semana a Barracas en el Coloso. Esa alineación es con Hoyos; Mosquera, Mansilla, Ditta, Pittón; Sforza, Gómez, Ferreira; Aguirre, Recalde, Sordo, Las variantes podrían estar en el banco de suplentes y eso recién se definirá mañana por la tarde. Es que esta mañana, a partir de las 9, en el Coloso del Parque se jugará el partido de reserva con Colón. Y algunos de los jugadores titulares hoy en el partido de tercera tienen chances de formar parte el lunes del banco de suplentes.

El partido en el Brigadier López se jugará a las 21 y se podrá ver por la pantalla de la Televisión Pública al ser designado como uno de los encuentros de la 7º fecha que se emiten en pantalla abierta. No habrá público leproso en la capital provincial.