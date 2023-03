Desde Santa Fe

Los dirigentes de Amsafe y Sadop y sus colegas de UPCN y ATE salieron ayer de las reuniones paritarias con otro semblante. El gobierno de Omar Perotti les ofreció un aumento del 40% para el sector público (22% en marzo, 10% en mayo y 8% en julio), con cláusula gatillo de actualización automática si el costo de vida supera a los salarios, y reapertura de las negociaciones el 31 de julio. La mejora es extensiva a los jubilados. Los líderes de los sindicatos estatales Jorge Molina y Jorge Hoffmann dieron a entender que la aceptarán, aunque el anuncio se realizará hoy. “La propuesta es muy buena”, sintetizó Molina. Mientras que el secretario general de Amsafe Rodrigo Alonso explicó que los docentes tendrán incluso un incremento superior: 43,15 % (40% de la provincia y 3,15% de fondos nacionales), más 10.000 pesos para material didáctico por cargo. “La propuesta incluye muchas de las cosas que planteamos en la paritaria”, dijo Alonso al ratificar que Amsafe decidirá si la acepta o la rechaza en la asamblea provincial del sábado. Perotti enfatizó que la provincia hizo “el mayor esfuerzo para estar a la altura de una oferta que pueda cumplir y satisfacer a los trabajadores en un momento difícil, desde el punto de vista del bolsillo”. “Ojala podamos ponernos de acuerdo y tener un buen ciclo lectivo con todos los chicos y los docentes en las escuelas”, señaló el gobernador.

La convocatoria a los docentes y estatales fue en simultáneo, a las 7.45. En la Casa Gris, el ministro de Economía Walter Agosto y el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri recibieron a los líderes de UPCN y ATE. Mientras que en el Ministerio de Trabajo, el subsecretario del área Eduardo Massot y la ministra de Educación Adriana Cantero reunieron a los referentes de los cuatro gremios docentes, entre ellos Amsafe y Sadop.

Pusineri explicó que el aumento será del 40%, en tres tramos: 22% en marzo, 10% en mayo y 8% en julio. Con una cláusula gatillo automática en mayo si la inflación supera a los salarios y una instancia de revisión el 31 de julio. “Cubrimos el margen de la inflación esperada”, para el primer semestre, “pero en resguardo acordamos dos cláusulas: la primera con un ajuste automático en mayo si el costo de vida supera a los salarios y la reapertura de la paritaria en julio”. “La mejora es extensiva a los jubilados y pensionados”, remarcó el ministro de Trabajo.

Los líderes de UPCN Jorge Molina y de ATE Jorge Hoffmann iniciaron ayer mismo un proceso de consulta en ambos gremios –que en el caso de UPCN es una votación de los afiliados por la web- y los resultados se conocerán hoy al mediodía. “Hay una mejora sustancial de la propuesta inicial que no consideramos. Esta sí amerita ser tratada”, dijo Hoffmann. La anterior proponía un aumento del 33,5% (17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio, con revisión en mayo y julio), pero el gobierno no la formalizó a los estatales para que no la rechazaran en la puerta del despacho del ministro de Economía.

“La propuesta es muy buena”, sorprendió Molina. “El porcentaje (del 40% hasta julio) es razonable. Lo que nos costó mucho es el arranque, en marzo. El ofrecimiento inicial era el 17,5%, hoy es el 22%. Esa diferencia nos llevó a discutir más de dos semanas, pero llegamos a un punto de consenso”. Un aumento del 40%: 22% en marzo, 10% en mayo, con cláusula de revisión, ahí vamos a tener un chequeo entre precios y salarios y termina con un 8% en julio. Y el acta dice que en julio volvemos a negociar, veremos si es por un trimestre o por el resto del año”, explicó Molina.

-¿Es lo que esperaban?

-Es una propuesta muy buena. La mayoría de los acuerdos salariales son del 30% en distintos sectores del país. Nosotros estamos arriba de esa pauta. Es una lucha continua mantener el poder adquisitivo de los salarios.

-¿Y en el medio tienen dos revisiones?

-Exacto, eso es una garantía. Insisto, dentro de pautas salariales de este tramo, es una propuesta muy razonable –señaló Molina. “Es absolutamente considerable. Una instancia superadora, se mejoró sustancialmente la propuesta inicial del gobierno con una que está en sintonía con nuestro objetivo de sostener el valor adquisitivo de los salarios”.

El secretario general de Amsafe Rodrigo Alonso dijo que la oferta del gobierno “se acerca más a lo que queríamos”. Y reveló que en el caso de los docentes, el aumento llega al 43,15% porque al 40% que ofreció la provincia se le suma el 3,15% de los fondos nacionales. Más, 10.000 pesos para material didáctico por cargo.

“La propuesta mejora el salario tanto en el inicio en el mes de marzo (del 17,5 % al 22%), como en el final”, en julio, cuando pasará del 33,5% al 43,15%, diez puntos más. “Y esto tiene que ver con lo que veníamos planteando” en la paritaria, precisó Alonso.

“Hay que decir claramente que docentes vamos a tener un aumento de marzo a julio del 43.15%: 40% a nivel provincial, con 22% en marzo, 10% en mayo, 8% en julio. A eso se debe sumar 3.15% de fondos nacionales, una actualización automática en mayo que indica que si la inflación supera el 32% se actualiza automáticamente y un adicional de 10.000 pesos para material didáctico en marzo que se percibe por cargos y horas cátedra”.

Alonso destacó que Amsafe logró incorporar el reclamo de la “exención del impuesto a las ganancias, el tema jubilatorio y otros temas relacionados a la cuestión pedagógica”. “La propuesta del gobierno incluye muchas de las cosas que planteamos en la paritaria”. La asamblea provincial definirá el sábado.

Perotti subrayó que la provincia hizo “el mayor esfuerzo para estar a la altura de una propuesta que pueda cumplir” y la acepten los trabajadores “en un momento difícil desde el punto de vista del bolsillo”. “Se ha trabajado mucho en una propuesta superadora”, y “si la comparamos con otras jurisdicciones es una de mejores del país”. “Ojalá podamos ponernos de acuerdo y tener un buen ciclo lectivo con todos los chicos y los docentes en las escuelas”, concluyó el gobernador.