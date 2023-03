“Si no es feminista no es justicia” rezaba la barredora de Ni Una Menos La Rioja que llevaban familiares de victimas de violencia machista encabezando la marcha. Al frente se podía observar a la madre de Sabina Condori, las abuelas maternas de Arcoiris y Lila, madres protectoras, familiares de víctimas de femicidios y sobrevivientes que marcharon al frente de una multitud que se extendía por 6 cuadras.

Miles de mujeres se congregaron a las 19 horas en plaza 25 de Mayo para marchar en la huelga feminista en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Infinidad de carteles, reclamos y redoblantes manifestaron que en La Rioja la desigualdad de género es un tema que preocupa y que cada vez convoca a más personas que salen a las calles a reclamar por las problemáticas que devienen de la violencia machista.

La salida se demoró mientras la policía coordinaba para que todo saliera en orden, hubieron complicaciones propias de la masividad de la convocatoria, pero a pesar de un desvío imprevisto en el recorrido todo transcurrió organizadamente. Las personas de los negocios salían a saludar adhiriendo a las consignas de la marcha, madres con niños, organizaciones, instituciones, partidos políticos y mucha juventud formaron parte de esta movilización que duró hasta las 22 hsoras y copó las calles del centro de la ciudad.

Mamá de Sabina Condorí.

En la puerta de la fiscalía se recordó a más de 30 víctimas de femicidio cuya memoria se mantiene viva en cada acción del movimiento feminista local. Frente al Tribunal Superior de Justicia la abuela materna de Arcoiris reclamó a la Justicia de La RIoja la vulneración de derechos sistemática hacia las víctimas de abuso sexual intrafamiliar: “Por favor, por favor, liberen a Lila, sufre, esta sol; hace más de 20 días que no ve a su madre”, empezó reclamando la abuela de Arcoiris. “Están defendiendo a pedófilos y abusadores, a los violentos”, manifestó Vivian Zarranz. “A mi hace dos años me llevaron por delante, me arrastraron”, reclamó Vivian respecto al violento episodio en el que Matías Vergara se llevó a Arcoiris en la vía pública por el que ella debió ser hospitalizada y por el cual sus agresores siguen impunes.

En las puertas del juzgado de violencia de género el reclamo se centró en la ausencia de perspectiva de género en los fallos de un juzgado que debería estar especializado en este tipo de delitos. Se les reprochó que terminan siendo quienes llevan adelante la criminalización de madres protectoras mientras nunca se avanza en los casos de abusos sexuales que son las causas de fondo de estos conflictos en lo que las víctimas menores de edad terminan siendo revictimizadas por las decisiones que este juzgado toma. Además se les exige medidas de protección eficientes para evitar posibles femicidios y la falta de penalización a los agresores que desobedecen medidas de protección de manera sistemática.

Si bien la marcha no frenó en el Consejo Deliberante no faltaron los reclamos a los concejales denunciados por violencias de género. “Quique cagón vos sos un violador”, gritaban las manifestantes refiriéndose al concejal Enrique Balmaceda imputado abuso sexual contra una compañera del espacio que termino siendo despedida por el municipio tras radicar la denuncia.

La parada final fue en la puerta de casa de Gobierno en el que se leyó un documento de la asamblea y posteriormente hubo micrófono abierto en el que tomaron la palabra una sobreviviente de violencia de género, la madre de una víctima de femicidio y activistas que reclamaron contra el chineo.

El documento de la Asamblea Ni Una Menos La Rioja tenía 5 páginas en la que se enlistan reclamos y críticas a los responsables de afrontar esta problemática. “Estamos hartas de contar nuestras muertas, estamos hartas de ver como la falta de acceso a la justicia y la impunidad de los violentos nos dejan desamparadas.” exclamó en el marco de mencionar las estadísticas de femicidios y las políticas públicas que no están logrando frenarlos. “Las mujeres somos el sostén de la mayoría de los hogares, las que además de trabajar fuera del hogar dedicamos nuestra vida a las tareas de cuidado y al trabajo doméstico no remunerado” alerta el documento en el marco de denunciar la feminización de la pobreza. “No hay acceso a la justicia ni asistencia real y efectiva a quienes sufren violencia,” denunció la activista Majo Gonzalez del MST que leía el documento en el que se sostiene que las políticas del Ministerio de Mujeres resultan insuficientes para la escala real de la problemática. La falta de acceso a la justicia fue uno de los temas centrales no solo del documento, sino de los reclamos en general en los que la demanda de la reforma judicial feminista y politicas publicas que garanticen patrocinio de las victimas tomaron mucha fuerza. En la lectura del documento también se incluyó la persecución a activistas feministas y la criminalización de las madres protectoras. El encubrimiento de abusadores sexuales y discursos de odio antifeministas en los medios locales.

Posteriormente una sobreviviente compartió su experiencia al grito de “Basta” y el reclamo de justicia ante la impunidad de su agresor. Le siguió Andrea Lopez, madre de Melani Ariana Lopez que hace 3 años nos recuerda al cierre de cada marcha que “Melani no se suicidó” con un relato desgarrador de los hechos cuestionando a los responsables de la justicia en Aimogasta de encubrir el femicidio de su hija caratulandolo de suicidio. Después mujeres representantes del pueblo Diaguita denunciaron la práctica de chineo en la que el abuso sexual agravado por racismo sucede invisibilizado e impune sometiendo las infancias atravesadas no solo por la desigualdad de género, sino por la interseccionalidad que reviste esta “práctica criminal, racista, colonial y sistémica”. Al cierre se soltaron unos globos al cielo pidiendo la libertad de las niñas sometidas por el poder judicial “Liberen a Lila”, justicia por Arcoiris, por caricias, por todas, por infancias libres de violencias.