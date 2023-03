Una mesa de diálogo y trabajo, con el fin de unir fuerzas y resolver problemáticas comunes. Ese es el espíritu de la flamante Multisectorial Teatral, conformada por seis entidades: Argentores, Asociación Argentina de Actores (AAA), Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica (APDEA), Asociación Profesional de Productorxs Ejecutivxs de las Artes Escénicas (APPEAE), Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) y Espacios Escénicos Autónomos (Escena). La insuficiencia de los subsidios y las dificultades que afrontan las salas de todo el país para mantenerse en pie son prioridades de la entidad. "Tenemos mucha esperanza en que el trabajo mancomunado dé resultado", expresa a Página/12 Raúl Brambilla, presidente del consejo profesional del teatro de Argentores.

Esta unión tiene un antecedente: la Multisectorial Audiovisual, originada a mediados de 2015, protagonista de la lucha por la aprobación de la ley que prorrogó 50 años las asignaciones específicas para la cultura. Su "hermana" teatral nació el último 9 de marzo, en una reunión en la sede de Argentores. "La idea estaba en el aire. Era una necesidad ineludible", dice Brambilla. Argentores convocó al primer encuentro. "Si se podía formalizar una agenda para una posible multisectorial era ideal. Pero si juntarnos quedaba sólo en un diálogo tampoco nos venía mal", agrega.

Estuvieron presentes, aparte de él, Adriana Tursi (Argentores); Alejandra Darín, Luis Alí y Luis Rivera López (AAA); Marcelo Mangone (APDEA); Gustavo Schraier y Andrea Hanna (APPEAE); Martín Ortiz y Gonzalo Pérez (ARTEI) y Andy Vertone y Natividad Martone (Escena).

"Por suerte hubo una voluntad colectiva de formalizar una multisectorial, siguiendo el ejemplo de la audiovisual, que creó la propuesta de una nueva ley audiovisual. Hizo un trabajo maravilloso. En base a eso es que pensamos que esto nos estaba haciendo falta. Una multisectorial ayuda a mirar en conjunto. El teatro es un trabajo en equipo", amplía Brambilla.

Los ejes de trabajo quedarán plasmados en un próximo comunicado oficial, pero puede adelantarse que entre las principales preocupaciones de la agrupación se encuentran la insuficiencia de los subsidios y las dificultades que arrastran las salas de todo el país para mantenerse abiertas, un punto "urgente" porque ronda el fantasma del cierre de espacios. También apuntará a revisar "los premios, la relación con los teatros oficiales y los convenios, para que se acreciente la presencia de autores nacionales" en las carteleras.



"Tenemos una ley nacional maravillosa (Ley 24800) y distintas ayudas tanto en CABA como en algunas provincias, pero el mundo de hoy no es el mismo que el de hace 25 años cuando se crearon el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la ley. No hay que revisar la ley, que está perfecta, sino la actividad. Ver qué problemas no afrontaba hace 25 años y sí hoy, y ver cómo darles solución", explica el dramaturgo y director cordobés, integrante de la junta directiva de Argentores.

Gonzalo Pérez, secretario general de la comisión directiva de ARTEI y uno de los responsables del espacio Tole Tole, plantea: "Es un momento complicado para el teatro independiente. A nivel estructural se viene dando hace varios años un desfinanciamiento. Empezó por 2015, 2016, cuando nos afectaron los tarifazos, y se complicó en esa época y también ahora por la inflación. Los recursos que ingresan a los organismos que nos financian no emparejan la inflación". Una de sus expectativas es la búsqueda de "nuevas formas de financiamiento" principalmente para el INT.



La Multisectorial intentará conversar con "entidades, ministerios y gobiernos" --dice Brambilla-- para "que no se pierdan los derechos adquiridos después de muchos años de lucha". "Y en la medida de lo posible ampliar esos derechos, porque la actividad se ha crecido muchísimo. Esto en gran medida se debe al accionar de las instituciones, pero a ese crecimiento hay que acompañarlo con medidas que estén al día", sugiere. Aunque el ámbito off es el "más afectado" por los problemas que atraviesa la disciplina, no hay "límites" dentro de esta plataforma: todas las entidades que quieran sumarse a ella pueden hacerlo. En efecto, habrá una convocatoria para eso, así como también una asamblea para los teatristas "sueltos", los que no estén involucrados en ninguna asociación.

La actividad de la agrupación continuará con una segunda reunión, también en Argentores, el 30 de marzo, en la que se creará un estatuto de funcionamiento. "Estamos muy entusiasmados. Tenemos mucha esperanza en que esto se consolide. Esperemos que la Multisectorial crezca y sea un instrumento de diálogo importante", concluye el dramaturgo.