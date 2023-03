Un día después de que el Tesoro estadounidense asegurara que su sistema bancario “sigue sólido”, las acciones del First Republic Bank volvieron a desplomarse, con lo cual la entidad quedó al borde de convertirse en la tercera en derrumbarse por la crisis financiera que atraviesa la economía de ese país.

La caída de las acciones se registró apenas abrió la bolsa de Wall Street, primero al 17 por ciento y luego se detuvo cuando un consorcio de 11 bancos estadounidenses depositó 30 mil millones de dólares para apuntalar a esa entidad de California.

Esta noticia fue celebrada por la Reserva Federal (Fed), el Tesoro de Estados Unidos y dos reguladores, en un momento de temor entre los inversores de un riesgo de contagio a otras entidades bancarias.

Sin embargo, esta mañana las acciones del First Republick Bank volvieron a caer y, tras lo ocurrido con la caída del Silicon Valley Bank (SVB) y del Signature Bank of New York, aumentaron las preocupaciones sobre el sector bancario. Inclusive a pesar de las medidas de protección extraordinarias de las autoridades estadounidenses y los bancos privados.

¿Crisis sistémica?

En el resto del mundo, el sistema financiero trata de mostrarse sólido. La Cooperación y el Desarollo Económicos (OCDE) salió inmediatamente asegurar que no hay un riesgo de "crisis sistémica" comparable a la de 2008, producto de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos.

"Hemos creado una regulación más sólida, los bancos centrales y los reguladores también han aprendido de las crisis pasadas (...) y la mayoría de bancos del mundo están muy bien capitalizados", aseguró París Álvaro Pereira, jefe interino de la OCDE.

El economista admitió que “es posible que asistamos a episodios turbulentos”, pero sostuvo que “no vemos esto como un riesgo sistémico en este momento", refiriéndose a la quiebra del Silicon Valley Bank.

Por su parte, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, indicó que "evidentemente hay un riesgo acrecentado para la estabilidad financiera mientras haya volatilidad en los mercados, pero pensamos que los riesgos de un contagio más amplio son más bien limitados".

El Credit Suisse otra vez en caída

Las acciones de Credit Suisse pierden alrededor de un 10% de su valor desde el inicio de la jornada de hoy en la Bolsa de Zúrich, y las dudas sobre la estabilidad del banco regresan al mercado de valores suizo, tras los grandes altibajos de las dos jornadas anteriores.



La acción del segundo mayor banco de Suiza vuelve a situarse por debajo de la barrera psicológica de los 2 francos suizos y ahora se sitúa en torno a 1,8, después de haber llegado el miércoles a un mínimo histórico de 1,5 francos.



El banco, que perdió un 24 % de su valor en bolsa el miércoles pero recuperó un 19 % el jueves, tras anunciarse que recibiría ayuda financiera por parte del Banco Nacional Suizo (central), abrió la jornada de hoy en positivo pero volvió a las pérdidas a los pocos minutos.

Pérdidas en las bolsas

En tanto, los mercados volvieron a operar con pérdidas en Europa, después de que un nuevo desplome de Credit Suisse arrasara el optimismo del inicio de la jornada.

Las expectativas puestas en los cortafuegos para ayudar a la banca impulsaron los intercambios en Asia y al inicio de la sesión en Europa, pero la persistente caída en bolsa del banco Credit Suisse invirtió la tendencia.

En Wall Street, los futuros también operaban en rojo, con una caída del Dow Jones de 0,50 por ciento; de 0,52 del S&P y de 0,11 del Nasdaq.