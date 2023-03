La Policía de Río de Janeiro anunció este viernes la apertura de una investigación contra dos participantes de Gran Hermano Brasil, luego de que ambos fueran expulsados tras haber sido acusados de haber ejercido el delito de acoso sexual contra una influencer mexicana que llegó al programa mediante un intercambio con el mismo reality show de México.

"La Comisaría de Atención a la Mujer instaló una investigación sobre el delito de acoso sexual. Están en marcha los procedimientos correspondientes para determinar la conducta de los involucrados", informó la Policía Civil de Río de Janeiro en un comunicado.

El hecho ocurrió en el programa con más rating de Brasil desde hace dos décadas, el Big Brother Brasil (BBB), donde este jueves por la noche expulsaron al cantante de rap MC Guimé y al luchador Antonio Carlos Junior, profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA) conocido como “Cara de Zapato”.

En los videos que fueron divulgados, se ve cómo, en una fiesta realizada en la casa, el cantante MC Guimé tocó varias veces sin consentimiento a la influencer mexicana Dania Méndez, que participa del programa mediante un intercambio con el Gran Hermano México.

En la misma fiesta, ocurrió un segundo episodio: el luchador Cara de Zapato besó a la mexicana, también sin su consentimiento, y luego forcejeó con ella en una cama.

Debido a estos episodios, la emisora decidió expulsar a estos dos participantes. "Tenemos una invitada en casa. Una visitante. Una persona que ha venido de otro país. Pero, sobre todo, una mujer. Y, como todas las mujeres, merece un respeto absoluto. Por todo lo que hemos visto y oído, estoy aquí para decir que no nos gusta lo que vimos ayer. Fueron en contra de las reglas del programa", informó en vivo el conductor de BBB23, el periodista Tadeu Schimidt.

La reacción de Lexa, la esposa de MC Guimé

El hecho generó una ola de repudios, incluida la de la cantante de funk Lexa, esposa del rapero MC Guimé, quien aseguró estar “asustada, triste y decepcionada”, a través de un posteo publicado en su cuenta de Instagram, la cual acumula 19 millones de seguidores.

“Los que me siguen en Instagram han visto toda mi dedicación en los últimos meses para ver brillar a Guimé. Me conoció a los 19 años, hoy tengo 28, crecí y maduré a su lado y él nunca fue esa persona. Estoy asustada, triste y decepcionada”, escribió.

Agregó: “¡Duele demasiado! Estoy en el fondo de un pozo, estoy herida y no tengo fuerzas para nada, ya no veré el programa y me retiro completamente de este escenario. Gracias por el cuidado de todos, pero ahora es momento de cuidarme”.