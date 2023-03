Pasado el mediodía, a la misma hora del entierro de Carlos Pedro Blaquier en el cementerio Jardín de Paz de Pilar, la cúpula de la Unión Industrial (UIA) se puso de pie en el salón central de la sede de Avenida de Mayo para hacer un minuto de silencio en nombre del recientemente fallecido dueño de la azucarera Ledesma, uno de los empresarios más vinculados a la colaboración civil con la dictadura militar.

Lo pidió el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, quien además es jefe de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) en la que está Ledesma. Lo siguieron todos los presentes, sin lugar para resistencias, pero hubo algunos malestares no expresados y luego comunicados entre ellos. Muchos críticos con el accionar de Blaquier, sin embargo, se guardaron porque el escenario en la UIA es complejo y los grandes volvieron a tomar el mando justo cuando se acercan las presidenciales y los gigantes pujan por el regreso de Juntos por el Cambio.

El clima en la entidad está tan raro que fue viralizada sólo en los chats de los industriales la noticia de que Paolo Rocca, dueño de Techint, acordó en Wall Street el pago de 9,5 millones de dólares por haberles ocultados a inversores de Nueva York detalles de las coimas pagadas en la causa Cuadernos.

Muchos recordaron cuando el actual secretario de la Producción, José Ignacio De Mendiguren, denunció proscipción de parte de Techint a su candidatura en UIA y se fue en un encendido discurso con la frase "yo nunca pagué coimas", que hoy toma más significado. El 27 de marzo, en tanto, Patricia Bullrich visitará la entidad y hace unos días pasó a una reunión reservada Martín Redrado, hoy funcionario del larretismo, a avisar que es el hombre con quien hay que hablar por la campaña económica del alcalde.

Las jugadas del "hombre del helicóptero"

El establishment vive momentos de convulsión interna a medida que la política empieza a carretear hacia la definición de un nuevo Presidente. Y algunos parecen más apurados que otros por jugar sus fichas. En el Consejo del Comercio y la Producción (CICYP) se desató una mini tormenta cuando La Rural pidió que el primer invitado del año de los almuerzos con políticos en el Hotel Alvear sea, nada más ni nada menos, que Mauricio Macri.

"Pero escuchame, no es funcionario, no es precandidato y su fuerza no está gobernando, a vos te debe encantar, pero no corresponde ni tiene lógica", le dijo un empresario de los laboratorios a Marcos Jorge Celedonio Pereda Born, vicepresidente de la Sociedad Rural y titular del CICYP desde el año pasado. Es que Born fue uno de los financistas más importantes del macrismo en la elección del 2019 y sobre todo de María Eugenia Vidal en la gobernación.

La decisión sacudió a todos, dado que el Cicyp está integrado por empresarios de todos los rubros que tratan de invitar equilibrado. Algunos le dijeron que si quiere a alguien de Juntos que sean Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta "que son pre candidatos". Pero el resto insiste en que debería ser alguien del Gobierno de Alberto Fernández el primero del almuerzo de abril. Los más duros con Pereda Born fueron los jefes del Grupo de los Seis (UIA, ADEBA, La Bolsa, CAC, CAMARCO y el campo). Hay uno allí que juega fuerte que es Jorge Brito, el dueño del banco Macro, hoy más cercano a Larreta y a Sergio Massa. Califica a Macri como "parte del pasado". La disputa está abierta.

Cavallo, noventismo y los números de Milei

"Es bueno tener a alguien con experiencia política, económica y de gestión", aseguró Mario Natalio Grinmann, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Lo aplaudieron, curiosamente, muchos de los mercantiles presentes. La referencia era para Domingo Felipe Cavallo, el ex ministro de Menem y De La Rua que sintetizó la destrucción del aparato productivo y antecedió a la crisis del 2001.

Cavallo fue esta semana a la CAC a hablar más que nada de economía pero elogió el nivel de noventismo en sangre de Javier Milei, el candidato libertario que parece ser la cenicienta de la elección presidencial. Si bien los empresarios son más afines a otros candidatos, los miran de reojo por algunos números sobre Milei que hoy manejan en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, estos ultimos totalmente dependientes de la performance del libertario.

Mide 5 puntos de intención de voto en Chubut, 20 en Entre Rios, 25 en Neuquén, 15 en las provincias del Norte y 15 en la provincia de Buenos Aires. Si es así, el PRO tiene que prenderle velas a que se caiga de aquí a las PASO o tendrá serios problemas.