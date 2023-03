Desde Santa Fe

La semana que viene, el gobernador Omar Perotti enviará a la Legislatura el pliego –entre otros- del próximo jefe del Ministerio Público de la Acusación para reemplazar al fiscal general Jorge Baclini, en abril, según informó la ministra de Gobierno Celia Arena. En el concurso ya picó en punta el juez de la Cámara Penal de Santa Fe Roberto Prieu Mántaras, quien no resistió el archivo de sus propias sentencias misóginas y la falta de perspectiva de género que le recordó el colectivo de mujeres. Ayer, Arena dijo que Prieu Mántaras no renunció a la postulación –como ya hizo en 2017 cuando el ex gobernador Miguel Lifschitz envió el pliego de Baclini-, por lo que el candidato sigue en carrera. “No tengo indicio de ninguna baja”, explicó la ministra, que también reveló que Perotti no elegirá según un “criterio geográfico” sino por “méritos”, lo que bien se puede interpretar que el magistrado de Santa Fe está un paso adelante que sus contendientes del sur: el juez de la Cámara Penal de Rosario Javier Beltramone y la auditora del MPA María Cecilia Vranicich, quien ostenta el récord de ser propuesta para tres cargos: fiscal general, fiscal regional de Rosario y el puesto que ocupa actualmente para un nuevo período. En tanto, un nutrido grupo de diputadas provinciales de distintos bloques político exigió al gobernador que envíe pliegos de mujeres. "Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal todos los cargos gerenciales del MPA fueron siempre ocupados por varones", afirman.

La ministra Arena desestimó el pedido de “sectores de la oposición” para que Perotti elija un jefe del MPA de Rosario por la crisis inseguridad. Lo que el gobernador va a priorizar en el candidato a elegir es su capacidad de conducción” del Ministerio Público y su “política criminal” y no “el lugar” donde vive.

“Si uno ve el crecimiento del delito en los últimos años y las dificultades para el abordaje desde los distintos sectores del Estado se advierte que no se trata de una cuestión de procedencia”. “Baclini es de Rosario y no estoy diciendo que (su tarea) no haya sido buena” –se atajó Arena-. Pero el problema de Rosario “es más complejo” y su solución “no está relacionado” con el domicilio, sino con “la capacidad, formación y autoridad que se tenga”, pasó la factura la ministra.

Por las dudas, aclaró: Prieu Mántaras, Beltramone y Vranicich “siguen siendo candidatos. La terna está elevada y no hubo ninguna baja”. La semana que viene el gobernador enviará el pliego.

Mientras la Legislatura se inunda de versiones de distinto tipo sobre los pliegos que van a llegar –seguramente este lunes– y el posicionamiento de los distintos bloques, un grupo transversal de diputadas exigió al Poder Ejecutivo "el envío de pliegos de mujeres para la próxima renovación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal todos los cargos gerenciales del MPA fueron siempre ocupados por varones".

"Entendemos que para avanzar en un Poder Judicial más democrático y transparente resulta indispensable que exista una representación igualitaria", dice el comunicado. Recalca que "de las entrevistas realizadas surgieron muchas mujeres aspirantes a ocupar los cargos", completamente formadas en perspectiva de género y preparadas para ser parte de las ternas. Y tal como indican los artículos 16, 17 y 18 del capítulo IV de la Ley de Paridad de Género dedicado al Poder Judicial, "los procedimientos de nombramientos de nuevos miembros atenderán de manera progresiva a posibilitar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar la diversidad de especialidad y procedencia regional".

"Es imperioso que el Poder Ejecutivo esté a la altura de las circunstancias y del momento histórico que vivimos por lo cual solicitamos arbitre todos los medios para llevar adelante la transformación que necesitamos" afirman las diputadas Claudia Balagué (PS), Rosana Bellati (PS), Paola Bravo (PJ), Matilde Bruera (PJ), Lionella Cattalini (PS), María Laura Corgniali (PS), Lucila De Ponti (PJ), Agustina Donnet (Igualdad), Clara García (PS), Érica Hynes (PS), Gisel Mahmud (PS), Mónica Peralta (GEN), Damaris Pacchiotti (FSP) y Lorena Ulieldin (PS).