TEATRO

Pornografía sentimental

Una obra kitsch y cursi que tritura y despedaza los recorridos sentimentales, eligiendo algunos momentos, pegándolos en pedacitos y haciendo un collage de streaming, fotos y teatralidad. Un montaje de parodias, enredos y accidentes sobre estructuras caducas que intentan normar los afectos, un laboratorio sin fin de imágenes y situaciones que se desatan por preguntas. Un estallido de ilusiones, besos, mentiras, proyectos, caídas, golpes, sexo, risas; una ficción orquestada para ser idéntica a una guionada realidad. Con idea y dirección de Braian Alonso y dramaturgia de Juan Pablo Ruiz, es un espectáculo que formó parte de la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires 2019. Con Rocío Caldés, Lucía Corral, Sebastián Llamas, Federico Pereyra, Germán Rodriguez Estraviz y Nuria Wassaf.

Viernes a las 21.30, en Planta, Inclán 2661. Entrada: $2000.

Somos bomberos

Podría ser una de acción. Una de tiros. Una de hombres musculosos salvando a víctimas del fuego. Pero no. Con dramaturgia de Francisco Lumerman y dirección de Maite Velo, esta obra muestra a una brigada masculina de Bomberos Voluntarios que sufre dos incendios traumáticos en poco tiempo: un pool del barrio y su propio cuartel. Frente a situaciones de desborde emocional están obligados a participar de una terapia grupal. Así llega una doctora que propondrá, mediante una particular terapia, desbloquearlos y revitalizarlos. Pero, como esto no es una película clásica de acción, el final tampoco será el que esperaban. Con Daniel Begino, José Escobar, Lucila Kairuz, Luciana Monasterio, Juan Trzenko, Iván Vitale, Jonathan Yoffe y Juan Zuluaga Bolivar.

Sábado a las 20, en Teatro Andamio 90, Paraná 660. Entrada: $2300.

MÚSICA

Pynadí

Primer simple del nuevo álbum del Chango Spasiuk, bautizado Eiké!, que en lengua guaraní es la invitación a entrar a un espacio interior. La casa como espacio simbólico del corazón, lugar que ofrece al invitado una silla ritual donde se asienta la palabra-alma en forma de música, según antiguas tradiciones. Apropiada presentación para un disco producido en la intimidad de su hogar, como fruto de una convocatoria realizada durante la pandemia hacia músicos de Marruecos, de Senegal, de Francia, de España, de Noruega, de Brasil, de Paraguay, de Estados Unidos, de diversos rincones de Argentina, para compartir sonidos. En este primer simple, los invitados son nada menos que Gustavo Santaolalla y Carlos Nuñez. Eiké! será presentado el próximo jueves 4 de mayo en el Teatro Español de Neuquen y el miércoles 5 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Ombú

A nueve años de su debut como solista, Música paisajista (2014), el compositor y multinstrumentista Richard Limbo presenta el sucesor, un trabajo en el que lo acompaña su grupo actual, integrado por Luciana Garófalo en flauta traversa, Juanpa Duran saxo soprano y aerófonos, Matías Veliz, en bajo y Damián Bonesi en batería. Se trata de un repertorio de nueve temas instrumentales, producido por su hija Lucy Patané, y grabado en el estudio Sale La Luna entre 2019 y 2022. “Compongo a partir de ritmos, porque principalmente soy baterista”, explica Limbo. “Me atraen los ritmos latinoamericanos como la chacarera, zamba, huayno, baguala y de la zona de Brasil la bossa nova, samba o forró. Hay tambores rudimentales evocando marchas imaginarias y rituales, y también conviven el rock, el folk, el jazz. Persisto en experimentar con sonidos acústicos, alejándome de lo eléctrico, buscando lo natural”.

ONLINE

Extrapolaciones

Ambiciones no le faltan a la nueva producción de Apple TV+, una serie de ocho relatos independientes pero interconectados que permiten reflexionar sobre los posibles corolarios del cambio climático. Producidos por Scott Z. Burns –el guionista de Contagio, de Steven Soderbergh, y director de Reporte clasificado–, cada uno de los capítulos transcurre en diferentes períodos del futuro cercano, de 2037 a 2070 y cuenta con intérpretes de la talla de Tobey Maguire, Forest Whitaker, Marion Cotillard, Diane Lane y Meryl Streep. En el primer episodio, el más cercano a nuestro tiempo, un empresario interpretado por el gran Matthew Rhys (The Americans) se propone construir un lujoso hotel y casino en pleno Ártico sin medir su impacto a nivel global. En el segundo, una especialista en animales en peligro de extinción (Sienna Miller) conversa con la última ballena azul del planeta Tierra gracias a un software especial, aunque la empresa que la contrata tiene planes insospechados para el espécimen.

Fenris

La relación de la televisión nórdica con el policial atmosférico es de larga data. A la extensa lista de series con crímenes duros de resolver, se le suma esta producción noruega centrada en la misteriosa desaparición de un niño en una zona boscosa cercana a la frontera con Suecia, y habitada por una gran cantidad de lobos. Cuando el padre del chico también se esfuma como por arte de magia la policía comienza a sospechar que algo raro está sucediendo. La protagonista, sin embargo, es una bióloga que está de visita en el lugar investigando la vida salvaje de los animales. Los seis episodios, creados y dirigidos por Simen Alsvik, el responsable de la exitosa Ragnarok, están disponibles en Flow.

CINE

1976

Manuela Martelli, la actriz chilena conocida por sus papeles en films como Machuca y Dos disparos, de Martín Rejtman, debutó como realizadora con esta película ambientada en el Chile de Augusto Pinochet, tres años después del golpe de estado que derrocó a Salvador Allende. Aline Kuppenheim le da vida a Carmen, una mujer casada, de buena familia y mejor pasar económico, que un día es testigo de un enfrentamiento entre la policía y un grupo de opositores al régimen dictatorial. Contra todo pronóstico y por pedido del párroco de la familia, la protagonista acepta ayudar a un joven herido, un hombre que no es un ladrón común y corriente, como se afirma por ahí, sino un militante de izquierda buscado por las fuerzas represivas. Presentado en sociedad en el Festival de Cannes, el film coquetea con el relato de suspenso mientras Carmen aprende el abecé de la vida en la clandestinidad –haciendo las veces de contacto entre dos mundos– con el trasfondo de un país cada vez más opresivo y violento.

Cine francés en Cinépolis

El complejo de salas de Recoleta se viste por estos días de azul, blanco y rojo, presentando una docena de largometrajes recientes producidos en Francia. Muchos de ellos pasaron por el prestigioso Festival de Cannes, como el intenso policial La noche del crimen, la biopic Simone, la mujer del siglo, basada en la vida de la abogada Simone Veil, responsable de despenalizar el aborto en ese país, y el último largometraje de Gaspar Noé, Vortex, con un notable Dario Argento debutando como actor protagónico. Hoy se exhibirán dos películas protagonizadas por la estrella belga Virginie Efira: a las 19 horas Memorias de París y, a las 21.40, el drama romántico Los hijos de los otros, de Dominik Moll.

TV

Perry Mason

Estrenada por HBO en plena pandemia de 2020, la serie protagonizada por Matthew Rhys, suerte de precuela del famoso show de televisión de los años 60, fue de menor a mayor. El misterio un tanto rutinario de los primeros capítulos fue cediéndole el lugar al retrato de un individuo inmerso en una época de crisis y grandes cambios: los depresivos años 30. La segunda temporada, que comenzó a ocupar en la señal el espacio central de los lunes, ya con el protagonista establecido como abogado, está centrada en un nuevo caso criminal. Dos muchachos han sido acusados de asesinar a una influyente figura de la comunidad de Los Ángeles y es Mason quien se encarga de defenderlos. Su olfato, desde luego, le indica que algo no está del todo bien en esa acusación. Los nuevos episodios, ocho en total, fueron producidos por Robert Downey Jr. y, según afirman sus responsables, estarán nuevamente recubiertos de ese extraño y oscuro humor que distinguió a la primera tanda de entregas.

Lunes a las 22, por HBO.

Los Winchester

Libros secretos, ocultismo y la eterna lucha entre el bien y el mal. Los seguidores de Supernatural, que llegó a la inaudita cantidad de quince temporadas, están de fiesta: la saga continúa viajando hacia el pasado, en esta precuela que transcurre en los años 70 y se concentra en los padres de Sam y Dean, John Winchester y Mary Campbell. Todo comienza cuando John regresa del frente de batalla de Vietnam y comienza a investigar los orígenes de su padre, cruzándose en el camino con una cazadora de vampiros de apenas diecinueve años (Mary, desde luego), quien a su vez también anda en busca de respuestas luego de que su propio padre desaparece sin dejar rastro.

Martes a la 23, por Warner Channel.