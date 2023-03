La provincia lleva adelante el Plan de Salud Mental que tiene como objetivo transformar el modelo de cuidados, sustituir el modelo manicomial por uno basado en servicios comunitarios. Esta semana se inauguró en Rosario el Centro Territorial de Salud Mental La Posta Norte, sumando un nuevo servicio a la red, integrado entre el hospital general y la atención primaria, que en pocos meses funcionará las 24 horas. Además, la ciudad fue sede del segundo Encuentro de la Iniciativa Especial para la Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese marco, y frente a las puertas del Centro Regional de Salud Mental Agudo Avila, se realizó el festival Armar la Trama. "Estamos en un momento muy complejo de lo social, donde las violencias, los padecimientos de salud mental se ponen en la agenda, aún más en la post pandemia, y nos parece muy necesario atender varias cuestiones fundamentales, entre ellas, un plan para poder avanzar en la sustitución de un modelo que requiere un cambio y la organización de servicios concretos", dijo a Rosario/12 la directora de Salud Mental provincial, Celina Pochettino.

Santa Fe es una de las provincias argentinas que viene desarrollando políticas públicas que faciliten el acceso a la población a un modelo de cuidados y de derechos humanos. El mismo se brinda en el marco del Plan de Salud Mental provincial que tiene como objetivo transformar el modelo de atención y cuidados en perspectiva de salud comunitaria. "El plan lo construimos durante el 2022 participativamente, lo que no es menor, consultando a universidades, equipos de salud, usuarios, sindicatos, intentando lograr los aportes suficientes como para que nuestra provincia tenga un plan. Santa Fe es una provincia muy rica en experiencias sustitutivas, procurando implementar la Ley nacional de Salud Mental, que tiene una historia, pero resta pasar de la experiencia a la política y lograr tener un plan", amplió Pochettino.

La directora provincial de Salud Mental explicó que el plan cuenta con seis ejes que van entramados: "Uno es el fortalecimiento de atención primaria de la salud, y no es casualidad que sea el el primero porque es clave, estar más cerca de la comunidad y fortalecer los equipos para atender a las personas con padecimientos cerca de su comunidad. El segundo es el fortalecimiento de los hospitales generales y el sistema de emergencia para poder atender integralmente a los problemas de salud mental y de consumos problemáticos. El tercero es la sustitución definitiva de los hospitales monovalentes que en nuestra provincias persisten, tenemos tres públicos y varios privados, convirtiendo sus recursos económicos, sus equipos, en servicios territoriales. Hay que sustituirlos, lo dice la Ley que puso un plazo, algo que no se ha logrado en estos 13 años, a pesar de los esfuerzos de avanzar en ese sentido. Esto no quiere decir que no vamos a tener dónde internar, las internaciones deben ser en los hospitales generales, pero hacen falta otros servicios".

"El cuarto eje -continuó Pochettino- es multiplicar los servicios en el territorio. Y los últimos son especialmente transversales porque para transformar la mirada en salud mental hace falta formación y transformación de las prácticas a los equipos de salud, en primer lugar, pero a la comunidad en general no vamos a cambiar la mirada de salud mental, de la segregación, de las locuras, del consumo, de las representaciones sociales de los problemas, si no trabajamos en ese sentido, que sería el quinto eje. El sexto es el fortalecimiento del sistema epidemiológico, producir información en salud mental es una debilidad que aún tienen nuestros sistemas de salud, no es un problema solo de Santa Fe. Esto lo estamos trabajando con la Dirección nacional de Salud Mental, con la Estrategia Federal que prevé algunas líneas presupuestarias, que permiten la disposición de viviendas asistidas con apoyos. Ya teníamos 15 en la provincia y por estos días estamos recibiendo tres más. El modelo de salud mental comunitaria se propone que las personas puedan vivir con los apoyos que necesitan, pero en sus casas o en las casas con apoyos que se puedan ofrecer desde el sistema de salud".

"En el marco de este plan provincial es que se desencadenan y tienen sentido las acciones que realizamos en estas semanas de marzo. Nos hemos dado en acompañar con varios apoyos necesarios, y uno fundamental que es la Conferencia Permanente por la Salud Mental en el mundo Franco Basaglia, el equipo de Trieste, que tiene como presidenta a Giovanna del Giudice, quien desde hace tres semanas nos viene acompañando en el trabajo concreto en Santa Fe. Además, articulando con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que también tiene una propuesta para fortalecer las políticas en salud mental. Son propuestas muy valiosas porque vienen a apoyar y concretar, en lo técnico y en lo presupuestario, este plan que estamos llevando adelante", agregó la funcionaria.

Basaglia es un psiquiatra italiano que a fines de los 70 fue un visionario al proponer el cierre del manicomio como sistema que atenta contra los derechos humanos, que segrega a la población, que no atiende a las particularidades de cada uno. "Es quien da origen a la ley italiana que permitió cerrar sus manicomios, pero abriendo una red de servicios en el territorio para atender a las personas con problemas graves de salud mental en la comunidad, cerca del lugar donde viven. Por eso vinieron a ayudarnos a entramar este servicio, trabajando codo a codo, porque también tenemos el diagnóstico en Santa Fe, en Rosario en particular, de que a nuestra red de servicios para atender en salud mental le faltan partes, es una red que requiere multiplicarse", sostuvo Pochettino.

La Posta, ubicada en Avellaneda 334 bis, era una casa que tiene bajo su dependencia la Dirección de Salud Mental, con una historia en la que fueron ofertando distintos servicios. Primero se llamaba Casa del Sol, después La Posta, y en el último tramo tenía una propuesta para población joven. "Hoy la estamos redefiniendo y reinaugurando con estas características de servicio territorial. En pandemia los jóvenes no estaban llegando a ese dispositivo, y a partir del trabajo conjunto con un equipo nuevo, y habiendo alojado una residencia interdisciplinaria en salud mental, rediseñamos la propuesta inaugurando el nuevo servicio, con una mirada ampliada, no sólo para los jóvenes, sí para las poblaciones que sufren problemas de consumo y salud mental con alto niveles de complejidad. Tiene la particularidad de proponerse los cuidados de la nocturnidad, no son una internación, sería tener un lugar intermedio en la red, entre el hospital general y el centro de atención primaria. Para nosotros es muy importante haber inaugurado este Centro Territorial, además de tener una línea concreta de abordaje de la problemática del suicidio, de las problemáticas de las infancias y juventudes", apuntó la directora provincial de Salud Mental.

-¿Tienen pensados promover más centros con estas características en Rosario?

-Por supuesto, hay que multiplicarlos. Por eso hablaba de lo epidemiológico, es necesario definir estos centros de acuerdo a nuestras realidades poblacionales. Nuestra pretensión es que sea el primero de tantos, como una estrategia más a la red, una propuesta en sistema, por eso ocupan un lugar central en el Plan provincial, están planificados.