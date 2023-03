La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa "Lilita" Carrió, anunció ayer que no participará en el frente de frentes. "Yo no puedo recorrer Santa Fe y avalar frentes de frentes cuando yo sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico, personas que entran a las cárceles y personas que han fracasado en esa lucha. No creo que esta sea la salida", dijo Carrió. Y añadió: "Es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir". Carrió sostuvo que "hay que limpiar Santa Fe" porque está "tomada por el narcotráfico y el lavado de dinero".