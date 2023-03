El actor Sam Neill, protagonista de la saga de Jurassic Park, entre otros trabajos, reveló que está en tratamiento por un raro cáncer de sangre que se encuentra en etapa avanzada.



Neill habló del tema por primera vez en una entrevista exclusiva con la versión australiana del diario The Guardian, en el marco de la presentación de su libro de memorias Did I Ever Tell You This? (¿Alguna vez te dije esto?). Allí, comentó que la enfermedad le fue detectada en medio de las giras promocionales de la película Jurassic World: Dominio, a mediados de 2022.

"Me encontré sin nada que hacer. Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, ¿qué voy a hacer?", relató el intérprete de 75 años que se encuentra radicado en Nueva Zelanda.



Y agregó: "Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama creyendo, 'mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá'. Y realmente fue un salvavidas, porque no podría haber pasado por todo esto sin nada que hacer".

Un nuevo tratamiento

Tras varias sesiones de quimioterapia, Neill, recordado por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la franquicia del famoso parque con dinosaurios, llegó a un acuerdo con una compañía farmacéutica para recibir un nuevo medicamento anticancerígeno.

"¿Se han dado cuenta de que tengo un ligero aspecto de rata de laboratorio?", bromeó el intérprete, quien señaló que a esta nueva medicación, que por el momento funciona tal como se esperaba, deberá recibirla mensualmente por el resto de su vida, a pesar de que se siente "una mierda" luego de su cada toma.

“No estoy libre como tal, pero hoy por hoy no hay cáncer en mi cuerpo”, apuntó para llevar tranquilidad a sus seguidores.



Los proyectos de Sam Neill

El actor, que durante el confinamiento por el coronavirus causó sensación en las redes sociales con sus simpáticos mensajes de ánimo y canciones que interpreta con un ukelele, se prepara ahora para la adaptación de la novela Apples Never Fall (Las manzanas nunca caen) de Liane Moriarty, que se filmará en Australia.



“No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros (...) Pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”, remarcó.

