Luego de que HBO Max informara que The Last of Us se convirtió en la serie más vista en la historia de la plataforma en Latinoamérica, y que sus primeros cinco episodios ya sumaron una audiencia global de 30 millones de personas, la expectativa por su segunda temporada aumentó aún más. Sin embargo, la actriz Bella Ramsey, encargada de dar vida en pantalla a Ellie, hizo un anuncio que se parece a un baldazo de agua fría.

"Va a pasar un buen tiempo", dijo la actriz en el episodio del sábado pasado de The Jonathan Ross Show. "Creo que probablemente empezaremos a filmar hacia fines de este año, o a comienzos del próximo. Con lo que la segunda temporada llegará a fines de 2024, o comienzos de 2025." Así, la ansiedad de los fanáticos deberá contenerse al estilo de quienes debieron esperar más de un año para la serie final de episodios de Game of Thrones.

Protagonizada por Ramsay y Pedro Pascal (quienes también formaron parte del elenco de GoT), The Last of Us viene siendo aclamada como la mejor adaptación que se haya hecho de un videojuego, con comentarios altamente elogiosos por parte de la crítica y los fans. La segunda parte del juego, lanzada en 2020, se concentra más en la figura de Ellie, amplía los horizones, incorpora un nuevo personaje "jugable" (Abby) y profundiza la violencia de la primera edición.