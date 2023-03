Newell's superó con claridad anoche a San Lorenzo en el juego pero no así en el marcador. El tanto de la diferencia apareció a falta de un cuarto de hora para el final y en momentos donde el rojinegro no tenía peso en el área rival. Pero el equipo de Heinze se apropió de la pelota, no le generaron una sola situación de gol en el arco de Hoyos y sumó fudamantes para encontrar un triunfo ante un rival que llegó puntero al parque Independencia.

Newell’s ofreció ayer su mejor partido. Jugó con la pelota a gusto, dominó y generó situaciones sucesivas. Lo desbordó a San Lorenzo por derecha y por izquierda. Ditta salía jugando y se paró en la cancha siempre cerca de Aguirre y Sordo. La movilidad de la pelota fue lo mejor de la Lepra. Ditta dejó a Ferreira frente al arco y Battalla desvió el remate con el pie. Recalde recibió en el área chica y remató sin convicción de delantero y sacó Gattoni en la línea. Luego el propio Ditta no llegó a empujar un centro de Mosquera en el área menor.

San Lorenzo estaba superado en todos los aspectos del juego e Insua no dudó en sacar a Cerutti en el ataque para rearmar el mediocampo con el ingreso de Luján. Pero Newell’s no cedió el control del partido. El de Heinze fue un equipo dominante y la frustración era por no marcar ninguna de las jugadas tan propicias.

La visita pudo salir de su campo en el tramo final de la primera parte. Y tuvo algunos momentos con la pelota cerca del área de Newell’s. Pero en general el fondo leproso recuperó rápido el balón y no le dio oportunidades al rival. Pero así como el equipo de Heinze no cedió nunca el mando del juego su ofensiva fue perdiendo profundidad. En las pelotas paradas no ganó por arriba y ya sin llegar a Batalla lo probó Sforza con remate desviado desde fuera del área.

Pitón maniobraante el rival. Newell´s fue superior

En el segundo tiempo el partido pasó a jugarse mucho en el mediocampo. San Lorenzo logró adelantarse un poco y le quitó ritmo ofensivo a Newell’s. La pelota, de igual modo, permaneció en los pies de los jugadores rojinegros. Ya sin pase vertical para romper la última línea rival, Heinze sumó recursos en mitad de cancha a los pocos minutos con el ingreso de Pablo Pérez por Mosquera. La gran falencia de los leprosos estuvo en la posición del delantero de área, donde Recalde no encontró nunca la forma de integrarse al juego de los volantes.

El control total del partido que hizo Newell’s le sirvió para que San Lorenzo no tenga posibilidad de generar un solo remate al arco de Hoyos. Pero este mérito defensivo no fue suficiente para ser un equipo agresivo la Lepra. Sin peso ofensivo, el partido se fue desvaneciendo en el trato de pelota intrascendente para los rojinegros. Con el propósito de sumar referencias ofensovas Heinze hizo debutar al delantero Pérez Tica. Ingresó en lugar de Sordo. Y desde esa posición, tirado por izquierda, el joven de la reserva sacó un centro entre los centrales de San Lorenzo para el gol de Recalde. El paraguayo le pegó de aire al primer palo al recibir el balón en el área chica.

San Lorenzo intentó reaccionar pero logró su primer remate al arco en tiempo de descuento. Newell's encontró un triunfo merecido, el cuarto consecutivo en el Coloso, y se lanza a las primeras posiciones del torneo.

1 Newell’s

Hoyos

Mosquera

Mansilla

Ditta

Pittón

Sforza

Gómez

Ferreira

Sordo

Recalde

Aguirre

DT: Gabriel Heinze

0 San Lorenzo

Batalla

Rafael Pérez

Gattoni

Hernández

Elías

Sánchez

Braida

Martegani

Cerutti

Bareiro

Leguizamón

DT: Rubén Darío Insua

Gol: ST: 31m Recalde (N)

Cambios: PT: 26m Luján por Cerutti (SL). ST: 9m Barrios por Martegani (SL), 14m Pablo Pérez por Mosquera (N), 25m Pérez Tica por Sordo (N), 37m Blandi por Sánchez (SL), 38m Velázquez por Aguirre y Montenegro por Ferreira (N)

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Coloso del Parque