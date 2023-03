Diego C., que en abril de 2021 atropelló y mató a dos asaltantes que un rato antes le habían robado una mochila con 2 mil dólares en Fisherton, fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de homicidio simple cometido en exceso en la legítima defensa tras un acuerdo de partes que fue convalidado por el juez Mariano Aliau. La pena impuesta consiste en cuatro años de reglas de conducta y 10 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo. El imputado aceptó su responsabilidad para no ir a juicio como parte de un acuerdo que tuvo el consentimiento de los familiares de las víctimas. La defensa hizo saber en la audiencia que existió un acuerdo de reparación económica entre la defensa y querella, sin intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El hecho ocurrió 8 de abril de 2021, cerca de las 16.30. Diego C. fue asaltado por dos motociclistas que le llevaron la mochila y huyeron. Él subió a su camioneta y salió a buscarlos. Los visualizó a 6 cuadras y los atropelló desde atrás a considerable velocidad, subiéndose a la vereda y estrellando la moto, con los ocupantes y la camioneta contra un árbol. Diego Nicolás Quiroga García, de 25 años, murió en el acto y Luciano Escudero, de 29, al día siguiente en el Heca.