Marcelo Sebastián Medina (23) está detenido y se prevé su imputación por el femicidio de Rosa Aranda (46) y la tentativa de homicidio en perjuicio del hijo (13) y la hija (10) de la mujer. El Hospital Materno Infantil informó que lxs niñxs fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas por heridas de arma blanca, el varón presenta mejorías y pasó a terapia intermedia, mientras que la niña continúa en estado crítico.



Medina le alquilaba desde hacía poco tiempo una habitación a la víctima en la cuarta etapa del barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Vecinos y vecinas escucharon gritos y llamaron al 911. La comisaría se ubica a pocas cuadras, pero hubo quejas por las demoras del personal policial. Sin embargo, el acusado fue detenido en la casa donde cometió los ataques ya que no se había retirado del lugar. También llegó la ambulancia y el personal médico pudo asistir al niño y a la niña con heridas de arma blanca.

La médica Gloria Méndez, responsable de la unidad crítica pediátrica del Hospital Materno Infantil, informó que lxs niñxs ingresaron aproximadamente a la 1 de este martes, con múltiples heridas de arma blanca. Ambxs fueron estabiilizadxs primero por el equipo de emergencias, y luego sometidxs a intervenciones quirúrgicas.



Méndez explicó que el niño tuvo una mejoría y pasó a "terapia intermedia, está compensado, lúcido y con apoyo de oxígeno". Por otro lado, la niña sigue en terpaia intensiva y su situación es crítica, la médica dijo que un equipo interdisciplinario realiza el seguimiento.

"El Hospital ha puesto en marcha el servicio de apoyo a estos niños", indicó. Interviene el equipo de salud mental, de servicio social y gestión de pacientes, "para entre todos poder colaborar", sostuvo.

Consultada por Salta/12, la responsable del programa provincial de Asistencia a las Víctimas de Delitos Graves y/o sus familiares, Carla Tiano, dijo que se reunieron con los familiares "para poner a disposición el servicio de sepelio y ver cómo están los niños", y añadió que articularon con salud mental del hospital para que se les brinde contención.

Una situación alarmante

Muy cerca del barrio Solidaridad fue asesinada Lorena Alejandra Cardozo el 3 de marzo. La joven residía en el asentamiento San Javier, ubicado al lado del Vertedero San Javier, basural a cielo abierto de la ciudad de Salta.

Por el femicidio de Cardozo hay dos detenidos. Uno de ellos ha sido imputado como presunto autor de "homicidio calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género (femicidio) en concurso real con los delitos de abuso sexual con acceso carnal y robo". El otro fue imputado como presunto autor del delito de "encubrimiento agravado".

Familiares de Cardozo contaron a Salta/12 que tuvieron que irse de sus precarias viviendas en el asentamiento porque sufrían intimidaciones de personas con problemáticas de adicciones que no saben si están vinculadas al femicidio o no. Indicaron que aún no pueden regresar allí porque consideran en riesgo su integridad física.

La cuñada de Cardozo, Melisa Viveros, refirió que no les contactaron desde ningún organismo provincial para darles alguna contención en este aspecto. La víctima tenía una hija pequeña, que ahora quedó huérfana y está a cargo de sus abuelxs, quienes además tienen hijxs pequeñxs, y no cuentan con una vivienda digna ni el Estado se las garantiza después de la tragedia que vivieron.

Respecto a la situación de familia de Cardozo, Tiano indicó que "lo está manejando Fiscalía a todo lo que es judicial". "Nosotros trabajamos en la parte penal, ya los asesoramos, contuvimos y gestionamos un apoyo económico", refirió. También sostuvo que los familiares tienen su teléfono y pueden contactarla para que les derive.

Viveros también refirió que antes del asesinato de Alejandra, en la misma zona fue violada otra mujer.

El año pasado en el barrio Solidaridad hubo una protesta de vecinos por la inseguridad en terrenos abandonados, donde fue hallado el cuerpo del adulto mayor Ricardo Maigua, quien se encontraba desaparecido desde el 8 de julio de 2022. En ese mismo lugar, en 2020 también había sido encontrado el cuerpo de Celeste Lois, quien también había estado desaparecida. Esas protestas terminaron con vecinas detenidas, que después fueron liberadas.



“Cerca del vertedero tenemos mucho consumo de paco. Tenemos que vivir encerrados porque se meten los adictos y te roban todo”, contó ayer, en declaraciones al canal Multivisión, un vecino de Solidaridad en el marco del femicidio de Aranda.

Ante la consulta por la complejidad de estas problemáticas, Tiano consideró que "es una situación muy alarmante y la violencia es solo una parte de la realidad. Hay que ver el tema de consumos problemáticos, suicidios, etcétera. Por eso son importantes las capacitaciones y sensibilizaciones en diferentes temáticas". La funcionaria indicó que trata específicamente "el abuso sexual para prevenir este flagelo tan grande".