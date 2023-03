"En cuatro años de neoliberalismo de Macri y Vidal, se llenaron la boca hablando de la educación, pero no hicieron nada y nunca hubo en la historia de la provincia de Buenos Aires más plata que en ese entonces", dijo el gobernador Axel Kicillof este miércoles al abrir el Jardín de Infantes N° 920 "Islas Malvinas" de Gerli, y acusar a la gestión de Cambiemos de no haber invertido en educación pese a haber contraído deudas de millones de dólares "a 100 años".

El mandatario bonaerense inauguró el edificio escolar nuevo en un acto que encabezó en el Municipio de Avellaneda, en el que estuvo acompañado por el intendente Jorge Ferraresi, y la jefa de Gabinete del municipio, Magdalena Sierra; el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Hábitat, Agustín Simone; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

En un tono claramente acorde a la campaña que comienza y en la que el oficialismo enfrentará a representantes de la gestión que gobernó la provincia entre el 2015 y el 2019, el mandatario provincial planteó que los dirigentes opositores "primero, endeudaron al país en 100 mil millones de dólares de libre disponibilidad; después tomaron 45 mil millones de dólares más del FMI; y endeudaron la provincia en 11 mil millones de dólares" y remarcó: "Pero no se trata sólo de tener plata, sino para qué la usas y cuáles son las prioridades".

"Esa plata se la llevaron ellos, con la fuga de capitales, los grandes bancos y la timba financiera, se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen. Toda esa que trajeron, no está en escuelas, no está en hospitales, no está en rutas, no está en parque industriales, se la llevaron toda", completó Kicillof.

A partir de una inversión de $184 millones, se construyeron cuatro aulas con sanitarios incorporados, ludoteca, dependencias, cocina y SUM. La refuncionalización de este espacio beneficia a 128 chicos y chicas de la localidad de Gerli que, hasta el momento, compartían edificio con los estudiantes de la Escuela Primaria N° 40, ubicada a 150 metros del nuevo establecimiento. El proyecto incluye también la puesta en marcha de un jardín maternal municipal. De esta forma, ya se inauguraron 143 nuevos edificios escolares desde diciembre de 2019.

"Decían que era importante la educación, endeudaron al país por 100 años y desfinanciaron la educación”, insistió Kicillof que afirmó que “en cuatro años, Vidal hizo 65 nuevos edificios y cerró 37”. “La cuenta le da horrible, nosotros, con pandemia, llevamos 150 y vamos por muchos más", indicó.

Al profundizar sobre los años de Cambiemos al frente el gobierno bonaerense, el mandatario provincial recordó que “el neoliberalismo decía que te caías en la escuela pública, pero lo que se caía, por falta de inversión, eran los techos de las escuelas". Según su lectura, durante los cuatro años de Vidal en la Provincia y Macri en la Nación hubo "desprecio y desinterés" por la educación pública. "Cerraron escuelas de baja matrículas, donde iban pocos pibes porque eran escuelas del delta y rurales", dijo.

Más acá en la historia, Kicillof se metió con otro de los temas más candentes de la agenda política durante comienzos de este año y aseguró que el macrismo "no sólo hizo daño cuando gobernó, sino que ahora también, cuando con el aval de un sector del Poder Judicial lograron sacarle recursos a la provincia para dárselos a la Ciudad de Buenos Aires". "Se quieren manotear los recursos de todos los argentinos, para dárselo a la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta”, aseguró el mandatario y agregó: “Quieren perseguir a los dirigentes del campo popular y proscribir a Cristina Kirchner, pero no los vamos a dejar".

“Aquí se ve la conjunción perfecta entre una Provincia y un municipio que ponen a la educación en el centro: en este nuevo jardín se cumple el derecho a la igualdad”, dijo Alberto Sileoni al hacer uso de la palabra en la inauguración del colegio, donde también aseguró que “en la provincia de Buenos Aires, los 40 años de democracia se están celebrando con la inauguración de nuevas escuelas”.

También celebrando el trabajo en conjunto entre la administración provincial y la municipal, Ferraresi remarcó que “este jardín no es ningún lujo, es lo que los chicos y las chicas se merecen”. “Hace 12 años empezamos y fuimos avanzando con la noción de que la escuela pública tiene que ser de calidad para que después todos y todas entiendan que tienen derecho a lo mejor y que pueden aspirar al ascenso social”, afirmó.

Vale señalar que según datos oficiales, en Avellaneda, la Provincia lleva invertido un total de $2.153 millones en obras de infraestructura escolar, al tiempo que con financiamiento del Gobierno Nacional se inauguró en septiembre del año pasado el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 915.

Posteriormente, Kicillof entregó 165 netbooks para alumnos del último año del colegio secundario, de seis escuelas de ese distrito del conurbano, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

Por medio del trabajo articulado entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación, este año se destinarán 168 mil computadoras personales para las y los estudiantes del último año de educación secundaria. Contemplando las que se entregaron en Avellaneda, ya alcanzaron a 1.873 chicos y chicas de Avellaneda, Ezeiza, Lomas de Zamora, Berazategui, Luján, Florencio Varela, Pilar y la Isla Martín García.

“No todos los políticos somos iguales: nosotros nos dedicamos a abrir escuelas y a distribuir computadoras para que todas y todos podamos vivir en un país más igualitario y en una provincia mejor”, concluyó Kicillof.