El juez federal de Garantías N° 1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada anteayer la imputación penal contra Luis Barrios por transporte de estupefacientes. La acusación fue requerida por la fiscala federal subrogante Josefina Martínez Vázquez, de la Unidad Fiscal Salta.

Barros fue detenido el domingo último, sobre la ruta 46, a la altura del paraje Alto Alegre, en el departamento Anta, en el sur provincial. En la audiencia de formalización de la investigación penal, la fiscala relató que ese día efectivos de la Sección Joaquín V. González de la Gendarmería Nacional realizaban un control sobre la ruta 46 y detuvieron una camioneta Ford Ranger conducida por Barrios.

El conductor dijo que provenía de la localidad de Las Lajitas e iba a la provincia de San Juan, pero los gendarmes advirtiron que los tornillos del guardabarros trasero del lado izquierdo estaban flojos y con signos de haber sido manipulados. Previsiblemente, al retirar los tornillos encontraron varios paquetes de color verde, entonces el vehículo fue trasladado a la Sección de Gendarmería en Joaquín V. González para revisarlo de manera más exhaustiva. Ahí retiraron el cobertor del piso de la caja y se dieron con un doble fondo en el que había 116 paquetes de cocaína, con un peso de 122 kilos con 280 gramos.

En ese marco, los gendarmes secuestraron dos teléfonos celulares, 38 mil pesos, más documentación, tanto del vehículo como de pasos migratorios, y un manuscrito con la ruta de viaje, en el que se indicaba a la localidad de Pichanal como punto de partida.

Con 15 vehículos y planes sociales

Después de eso se allanó la vivienda de Barrios, ubicada en la localidad mendocina de Maipú, donde secuestraron una camioneta Mercedes Benz Sprinter, 145 mil pesos y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La fiscala detalló que en la investigación se estableció que Barrios tenía registrado a su nombre 15 vehículos en los últimos años y agregó que esta condición no tenía correlato con su situación económica, dado que no registra antecedentes laborales formales y es beneficiario de al menos dos planes sociales. Por otra parte, en la audiencia Barrios dijo que trabajaba en una feria de Maipú.

Además de la acusación la fiscala solicitó que Barrios siga en prisión preventiva, por la gravedad del hecho que se le imputa. Sostuvo que eso quedó en evidencia no sólo por la cantidad de cocaína que transportaba, sino también por la logística que demandó la maniobra. Describió que eso surgía tanto del acondicionamiento en el vehículo, y otros mecanismos de monitoreo propios de organizaciones del narcotráfico, que permiten concluir que no actuó en soledad. Martínez Vázquez también destacó el riesgo de fuga latente, porque el conductor tiene facilidad para salir del país, no solo por su nacionalidad boliviana, sino porque tiene un abultado registro de pasos migratorios de ingreso y egreso del país.