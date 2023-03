La interna del Frente de Todos volvió a recrudecer con fuerza esta semana con cruces entre el gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof. A las idas y vueltas por la seguridad entre Aníbal Fernández y su par bonaerense, Sergio Berni, ahora se sumó tensión por la discusión salarial, luego de que la ministra de Trabajo nacional, Raquel "Kelly" Olmos, volviera a rechazar el pago de una suma fija y afirmara que los sueldos más bajos son los de los municipales de la Provincia.

Ahora, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, le respondió este jueves a Olmos, quien este miércoles volvió a manifestarse en contra de un aumento por suma fija para los sectores más relegados y cruzó al ala kirchnerista del Gobierno, al denunciar que los salarios de los trabajadores municipales bonaerenses son los más bajos del país.



“Yo creo que Olmos no está informada adecuadamente de todo lo que está haciendo en la Provincia", advirtió Correa en declaraciones a la AM750. "Más con el tema salarial. Todas las paritarias del 2023 se cerraron. Puedo garantizar que son varias organizaciones sindicales y todo este proceso está cerrado. Estamos con mucha satisfacción”, enfatizó el funcionario.



En tanto, el ministro bonaerense recordó que este año se cumplen 20 años del regreso de las paritarias libres a los trabajadores. "El decreto no solo hablaba de la negociación, sino que insertaba una suma fija por si las partes no se ponían de acuerdo. Entonces, no es incompatible la negociación paritaria con la suma fija. Van de la mano”, le recordó a Olmos.

“Este acuerdo con el FMI es obviamente inflacionario. Los trabajadores, con estas paritarias y sin tanta inflación, tuvimos los mejores salarios de Latinoamérica. Pero hay muchos trabajadores por abajo de la línea de pobreza y sería justo que el Gobierno contemple esta situación y mejore la situación del pueblo trabajador”, agregó Correa.



La disputa por la suma fija, otro capítulo de la interna

La discusión por el pago o no de una suma fija desató desde hace meses cruces al interior del Frente de Todos. Mientras que enfáticamente la vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó el año pasado el pago de una "suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores".

Sin embargo, en el ala albertista del gobierno se negaron a dar la discusión y buscaron clausurar el debate al afirmar que la recomposición salarial debía ser mediante paritarias libres, y no con la incorporación de bonos o sumas fijas. Meses atrás, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advertía que cuando este mismo gobierno pagó una suma fija, en el verano de 2020 - de $4.000 y $3.000 - se recuperaron 8 puntos del salario real en apenas un mes.

“Kelly” Olmos aseguró el miércoles, también por AM750, que el Gobierno “puede dar testimonio del vigor con el que funcionan las paritarias”. “No acordamos con esa posición”, dijo sucintamente sobre el tema de una suma fija, que desde 2022 es reclamada por un sector del sindicalismo y una parte importante de la coalición oficialista.



A su vez, los dichos de Olmos eran en respuesta a un reclamo impulsado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien esta semana apuntó que "en los sectores donde el salario no alcanza nosotros estamos pidiendo que, además de la paritaria, funcione una suma fija". "Queremos que existan paritarias y en los convenios por debajo de la línea de la pobreza haya una suma fija", sostuvo.