La ciudad de Mar del Plata se prepara para conmemorar el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” y, desde distintos organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata y el Faro de la Memoria, anunciaron el cronograma de actividades que tiene como centro la tradicional marcha del 24 de marzo a realizarse este viernes. El punto de encuentro son las calles Luro y San Luis en el centro de la ciudad a partir de las 15 hs.



Las actividades ya comenzaron días atrás como parte del Mes de la Memoria y continuarán hasta la semana que viene en distintos lugares de la ciudad. “Estamos conmemorando los 47 años de la tragedia de la dictadura, pero a su vez celebrando los 40 años de democracia. En esa movida, los organismos de derechos humanos y todas las entidades que nos acompañan, estamos organizando múltiples actividades que se están desarrollando en muchos lugares de la ciudad, siendo la de más convocatoria nuestra tradicional marcha que viene muy bien organizada y el tiempo aparentemente también nos va a ayudar”, declaró Fernando Martínez Delfino, integrante de la la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia.

Bajo el lema “Lxs 30.000 presentes para la democracia por la que luchamos”, la marcha central en Mar del Plata se llevará a cabo este viernes 24 de marzo a partir de las 15 con punto de partida en la avenida Luro y San Luis, y el recorrido posterior será por Luro hacia Buenos Aires.

Entre las distintas actividades que albergará la ciudad a partir del viernes 24 de marzo por el mes de la memoria se encuentra el siguiente cronograma:

VIERNES 24

8 | Carrera de Miguel, Plaza España, avenida Libertad y la costa

11 | Sesión especial en el Concejo Deliberante, Municipalidad, Yrigoyen y Luro

15 | Marcha en Mar del Plata, Luro y San Luis

DOMINGO 26

10 | Nadada por la Memoria, Organiza: Amigos del Mar

20 | Película “Partidos, voces del exilio”, Organiza: Espacio Incaa Chauvin, San Luis 2848

LUNES 27

9.30 | Homenaje a los ex estudiantes secuestrados y desaparecidos. Organiza: Centro de estudiantes Escuela Secundaria N°1, Maipú 5225

12 | Homenaje a Mario Alberto D’Fabio, Organiza: ATE Sesana Mar del Plata, Dorrego 624, Puerto

13 | Asamblea por la Memoria, Verdad y Justicia, Organiza: Asociación Judicial Bonaerense, Brown esquina Tucumán

14 | Obra de teatro “Desde la duda hasta el abrazo”, Charla con el equipo de Abuelas, Facultad de Psicología, Dean Funes 3270, aula 20

14.30 | Esquinas con Memoria, Alem y Martín Rodríguez

MARTES 28

15 | Obra de teatro “Gurka”, Organiza: Centro de estudiantes Escuela Secundaria N°1 Maipú 5225

MIÉRCOLES 29

18 | Muestra fotográfica itinerante “Identidad” de Francisco Kito, Abuelas de Plaza de Mayo y el Espacio Faro de la Memoria, Foyer del Teatro Auditorium

JUEVES 30:

13 | Proyección “Argentina, 1985”, Organiza: Centro de estudiantes Escuela Secundaria N°1, Maipú 5225

“Convocamos a la ciudadanía una vez más que, como siempre nos ha acompañado, diga presente porque nuestra lucha de Memoria, Verdad y Justicia no tiene límite. La búsqueda de los casi 300 nietos apropiados que todavía no aparecen tampoco tiene tiempo de finalización, porque es la lucha de una sociedad que es un ejemplo en el mundo y en otros países, que han sufrido tragedias como las nuestras, admiran y añoran lo que ha hecho Argentina. Es una comunidad que no ha olvidado, no olvida y no olvidará” concluyeron desde los organismos en la convocatoria.