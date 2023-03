Tras conocerse los hechos de violencia que tuvieron como protagonista al actual intendente de Pomán, Catamarca, Francisco Gordillo, el último fin de semana, habló primero su hijo y ahora su exesposa. "No puedo acceder a no convivir en el mismo pueblo o tener que irme", declaró la mujer. Según su testimonio, la furia de Gordillo se desató luego de que le exigiera mudarse del pueblo para poder hacer su vida con una nueva pareja: "Yo no tengo la culpa que se haya decidido a cambiar de familia", manifestó la mujer.

Gloria Rodríguez contó que esa moche, luego de confirmar los golpes por parte de su ex marido en el hospital de Pomán, y tras el protocolo de violencia, se dirigió a realizar la denuncia.

La mujer manifestó impactada que luego de su declaración y con las marcas visibles en su cuerpo, el fiscal Martín Camps mandó un allanamiento a su casa. "Yo no sé el fiscal que tomó de mi declaración o que vio. Que puede haber sucedido, porque yo aparte de estar mal por lo que había sucedido, en menos de 24 horas tenía un allanan mi casa", lamentó en declaraciones radiales al programa Cae el Telón.

"Ahí sentí mucho miedo, porque sentía realmente el poder", sostuvo. Gordillo fue denunciado públicamente hace un año por mujeres a las que amenazó por marcha el 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En aquella oportunidad las mujeres manifestaron que el intendente de Pomán era una especie de mandamás en el pueblo, que maneja los medios de comunicación, la justicia las fuerzas de seguridad.