Se juega en España pero será muy visto en Argentina. Este sábado el Villarreal celebrará sus 100 años de historia con el "Partido de las Leyendas", donde estarán nada menos que Juan Román Riquelme y Martín Palermo, entre otros célebres exjugadores del Submarino Amarillo.

Desde las 13 (hora argentina), con transmisión vía streaming de la plataforma Star+, se estará jugando el encuentro en el que habrá ocho viejos conocidos del fútbol argentino: la mencionada dupla histórica xeneize, Juan Pablo Sorín, Diego Forlán, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Mateo Musacchio y Mariano Barbosa.

La celebración no estuvo exenta de polémica, al menos por estos lares, ya que Sebastián Battaglia, también exVillarreal, no fue invitado y dio a entender que pudo deberse a la injerencia de algún excompañero.

"La verdad es que hoy no me toca estar en ese evento, no sé si por gente del Villarreal o por gente externa. Todo bien, sin rencores ni mucho menos", expresó Battaglia ante los rumores por una supuesta influencia de Riquelme en la no invitación al evento. Vale recordar que los exvolantes no terminaron en buenos términos tras la incómoda salida de Battaglia como DT de Boca.

Así las cosas, el combinado de leyendas del Villarreal, que también contará con el francés Robert Pires y el brasileño/español Marcos Senna, por ejemplo, se enfrentará a un combinado de históricos de la Selección de España, con nombres como Fernando Morientes, Iván Campo o David Albelda.

En tanto, en un estadio de la Cerámica colmado -22 mil espectadores- la celebración comenzará con el paso por el campo de juego de un total de 150 exfutbolistas del Submarino Amarillo que se irán repartiendo por décadas.