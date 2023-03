El intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló en el marco del día de la memoria por la verdad y la justicia. Durante su discurso, el mandatario aseguró que "la agenda de la memoria no es un curro" y pidió también no considerar la lucha de los organismos de derechos humanos como algo partidario. “La agenda de la memoria no es un curro, es justamente la que marca esa democracia incompleta que tenemos. Para resolver las deudas de esta democracia, el piso que hemos construido en estos 40 años tiene que ver con este hilo que une los juicios con la memoria de nuestros pueblos”, afirmó.

En ese sentido añadió: “Si hay alguna posibilidad de tener una agenda de futuro, es por la agenda de la memoria”. Estas declaraciones aparecen unos días después de la visita del ex presidente Mauricio Macri a Rosario donde insistió con su promesa de acabar “los curros en derechos humanos”.

“Puede haber diferencias políticas, posiciones diferentes de cómo miramos una coyuntura, pero lo que no puede haber es dudas, la agenda de futuro de la Argentina, solamente se va a poder construir si respeta la agenda de memoria, verdad y justicia que construimos como pueblo y que nos trasciende a todos”, señaló Javkin.

Pero además respondió también a las críticas que recibió por haberse reunido en el municipio con el ex presidente y líder del Pro. “No puede estar mal que un presidente democrático visite un municipio y lo reciba un intendente. Ojo con creer que el proceso de memoria, verdad y justicia es partidario”, advirtió.

“Cuando uno habla de Malvinas, abarca toda la transversalidad del arco político. Cuando habla de la recuperación de la democracia lo mismo. Cuando uno habla de memoria, verdad y justicia, debería pasar lo mismo. Yo estoy muy orgulloso como intendente de que Argentina tenga proceso democrático continuo”, concluyó.