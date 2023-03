La justicia brasileña condenó al tres veces campeón de Fórmula 1 Nelson Piquet a pagar cerca de un millón de dólares en indemnización por comentarios racistas contra el británico Lewis Hamilton, siete veces monarca en la mismo categoría.

Las declaraciones del excorredor brasileño fueron consideradas "intolerables" y una "ofensa grave a los valores fundamentales de la sociedad" por un tribunal de primera instancia del Distrito Federal. Por eso, le ordenó a Piquet a pagar cinco millones de reales (945 millones de dólares al cambio actual) por "daños morales colectivos". Según publicó la agencia afp, el dinero será destinado a fondos para la promoción de igualdad racial y contra la discriminación de las personas LGBTIQ+.

En una entrevista de 2021 con la web Motorsports.com, Piquet utilizó la palabra "negrito" ("neguinho" en portugués de Brasil) para hablar de Hamilton sobre un accidente que involucró también al neerlandés Max Verstappen en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña en 2021.

"El negrito (Lewis Hamilton) metió el auto y lo dejó porque no tenía cómo pasar a dos autos en esa curva. Jugó sucio. Su suerte fue que solo el otro (Verstappen) se jodió", declaró el tres veces campeón del mundo en 1981, 1983 y 1987. Cuando la entrevista se viralizó en junio de 2022, las declaraciones de Piquet fueron condenadas en el mundo de la F1, por la Federación Internacional del automóvil (FIA), por la Fórmula 1, organizador del Campeonato del Mundo, y por escuderías y otros pilotos.

Hamilton, que además de ser una de las caras más visibles del movimiento "Black Lives Matter" entre los deportistas utiliza un casco con los colores del arcoíris en la F1 2023 para mostrar su apoyo a las personas LGBTQ+, denunció que esas "actitudes arcaicas" deben "cambiar" ya que "son más que palabras".

Piquet, de 70 años, ofreció disculpas "de todo corazón" ante Hamilton por sus palabras. "Lo que yo dije estaba mal y no me defenderé pero quiero precisar que el término utilizado es un término que ha sido larga e históricamente utilizado en la lengua portuguesa brasileña como 'tipo' o 'persona' y que nunca ha estado destinado a ofender", aseguró el expiloto, campeón de Fórmula 1 en 1981 por delante del argentino Carlos Alberto Reutemann. Sin embargo, el argumento de Piquet no fue suficiente para el tribunal, que juzgó que "la falta de intención (...) ya no es más relevante para justificar o sacar la responsabilidad a conductas discriminatorias contra las minorías".

Piquet tiene una relación particular con Verstappen, ya que su hija Kelly es la novia del actual bicampeón de la Fórmula 1. Además, no es la primera vez que sus declaraciones le generan incovenientes. Ferviente simpatizante deel expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, en noviembre de 2022, el ministerio público federal brasileño abrió una investigación sobre la conducta del ex campeón mundial de Fórmula 1, quien fue grabado en un video pidiendo la muerte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.