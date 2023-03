Desde Santo Domingo

“¿Cuál es la noticia del día?”, responden desde la comitiva presidencial en un intento por bajarle el precio al video que el presidente Mauricio Macri publicó esta mañana en Youtube para bajarse formalmente de la candidatura presidencial 2023. Sin embargo fue naturalmente uno de los temas de conversación que primaron en el entorno del Presidente incluso antes de desayunar, porque fue la primera noticia que le llegó a su celular. “Creo que Macri es consciente de sus limitaciones. Él hubiera perdido”, es la primera respuesta que dan desde el gobierno.

La agenda política nacional no le dio ni un día respiro al Presidente de la Nación durante la gira presidencial que culminará con un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Atravesó todo el continente latinoamericano y parte del Mar Caribe para llegar directo al Hotel Embajador en República Dominicana y llenar de mensajes los teléfonos de la comitiva presidencial. Primero desde su propio Frente, materializado en los últimos dichos del dirigente de la Cámpora, Máximo Kirchner, durante la marcha del Día de la Memoria. Este domingo fue la renuncia de Mauricio Macri a la candidatura a la presidencia a seis meses de las elecciones primarias.

“Es una forma de sincerar su posición y expresar su incapacidad frente al electorado”, insisten en la comitiva. En las conversaciones matinales que tuvo el círculo íntimo sobre el tema, elogiaron una nota dominical que remarca la “excepcional capacidad de lectura de escenarios electorales” que llevó al exPresidente a optar por dejar pasar la postulación presidencial en 2003 y apuntar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad a pesar de tener fondos e imagen pública por su rol como empresario y presidente de Boca, y de la misma forma no presentarse como candidato a presidente en 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner arrasó con el 54 por ciento de los votos. Y atribuye este paso al costado a los resultados de las encuestas que lo situaban cada vez con menos ventaja sobre sus rivales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“¿Cambia algo en la interna del Frente de Todos?”, preguntó con el avión a punto de despegar con destino a Nueva York un periodista a uno de los integrantes de la comitiva presidencial: “No cambia el escenario para el Frente de Todos, porque la situación no es asimilable. No tiene nada que ver con la situación de Cristina”, aseguran.

“Y no creo tampoco que nadie esté vedado en el Frente De Todos. Nadie tiene que imitar su ejemplo”. La frase que remarcaron dos veces en menos de diez minutos de conversación es una respuesta al kirchnerismo, con el verbo imitar como protagonista. Es que apenas conocida la baja de Macri, desde el kirchnerismo le apuntaron directo a Alberto Fernández: “Es la decisión correcta porque permite ordenar el espacio interno. Eso es lo que está faltando en el Frente de Todos. Alberto Fernández tiene que imitar su ejemplo”, aseguraron.

Para el albertismo el candidato son las PASO: “Lo venimos planteando desde noviembre del 2021. Ningún dirigente puede tener la capacidad de sincerar al otro. Lo que más me preocupa es que tenemos que abrir el debate y que las diferencias las salde la gente”, aclaran.

Sobre las críticas que Mauricio Macri le hizo al gobierno, la respuesta sigue el eje del tuit de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. “No es el mejor momento para decir que estamos aislados del mundo, a tres días de la bilateral con Biden. Recordemos que fue él el que nos llamó para que tengamos la reunión, nosotros no estamos yendo a tocarle ninguna puerta”, refuerzan desde la comitiva golpeando una de las cabinas guardaequipaje del avión para imitar el toc toc del golpe de puertas. Sobre el recorte del video en que Macri asegura que el próximo Presidente, si es de Juntos por el Cambio, no será “una marioneta”, no van a contestar desde la comitiva presidencial.