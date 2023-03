VESTIGIOS: CARMELITAS CLOWN + OPERA QUEER

Este fin de semana hay doble función y doble equipo junto a Carmelitas Clown y Ópera Queer, Ferni De Gyldenfeldt, Luchi De Gyldenfeldt, Carmín Lupe y Gemma Rizzo Ríos, con el estreno de "Vestigios", un espectáculo de tres piezas teatrales: Medea con su nodriza, Carmen junto a sus amigas Frasquita y Merceditas, La juglara, la lavandera, la niña y la Maldita, todas ellas silenciadas, exiliadas, estigmatizadas y olvidadas por la voz del macho. Un show que a través de la tragicomedia, el clown, la ópera y el absurdo busca poner en el centro el rol histórico de "la mala víctima", socialmente impuesto a mujeres cis y disidencias sexuales, buscando traer a escena las memorias insurrectas que merecen seguir siendo contadas. Sábado 1 de abril a las 21 en Que Tren Club Cultural, Olazábal 1784 y domingo 2 de abril a las 21 en Maquinal, Anchorena 364.

ENTRE LAS HOJAS: ALIANZA ECOCUIR

Este sábado comienzan los encuentros del laboratorio de intercambio y producción para descubrir e inventar poéticas sobre experiencias y prácticas en un contexto de ecocidio, crisis ambiental y alimentaria, buscando reflexionar y accionar sobre las alianzas que se pueden tramar entre lxs defensores ambientales y las comunidades LGBTIQ+, para construir otros futuros posibles. Las conversaciones estarán a cargo de Rosalía Pellegrini (Mujeres de la Tierra), Belén Silva (Identidad marrón) y val flores. El espacio de producción poética será coordinado por Paula Peyseré y la coordinación general a cargo de Anuka Fuks, con moderación de Lu Martínez y organización de LatFem. Inscripción previa en forms.gle/NFcV3xUgLCogzMRJ9. Sábado 1 de abril de 15 a 18 en La Mostra Bar, Lambaré 873.

FIESTAS

F.U.L. Se larga la primera edición de las Fiestas Unidas Latinoamericanas, el festival itinerante de música electrónica que enlaza fiestas del underground latinoamericano para promover la colaboración y el intercambio cultural entre Argentina y otros países regionales. Se presentan Rous, Invertida, Andrea Paz, She Teiks, entre otres, además de sellos, las fiestas Futura, Rizoma, Recreo Festival y muchas más. Viernes 31 de marzo a las 23 en El Maquinal Espacio Cultural, Anchorena 364.

Fiesta Plop! A cuidarse de las mordeduras en una edición especial de la fiesta queer porteña: The Last Of Us. Para vivir y revivir todos los episodios de la serie bailando toda la noche con barra de bebidas, tragos promo y sorpresas varias. Viernes 31 de marzo a las 23:50 en Teatro Vórterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

TEATRO

Afroargentinas. Última función de la propuesta escénica de teatro documental basada en la biografía de dos personas de diferente origen: descendientes de esclavizadxs en este territorio y de migrantes caboverdeanxs del siglo XX. Creada mediante el relato en primera persona, la obra recoge experiencias de vida y cómo es ser afroargentina en un país que decidió borrarlas de su historia. Gracias a sus reivindicaciones, ahora deciden compartir sus vivencias para que nunca más se diga que en Argentina no hay negrxs. Viernes 31 de marzo a las 21 en Teatro Azul, Av. Corrientes 5965.

RECITALES

Recordándote. (Por qué cantamos Zitarrosa). Estrena la invitación a recorrer, a recuperar texturas en canciones, palabras agolpadas en anécdotas y voces enlazadas sobre el río con Alfredo Piro y Analía Sirio en canto y texto, Emiliano Petrocelli en guitarra, Victoria Vivanco en violín, arreglos musicales de Emiliano Petrocelli y dirección y puesta en escena de Emiliano Samar. Entrada libre y gratuita. Reservas por Alternativa Teatral. Sábados de abril a las 17 en Pista Urbana, Chacabuco 874.

Música + Ideas: Piba. Este viernes llega el primer encuentro del ciclo Ni groupies ni musas: las músicas, realizado en el marco del mes de la mujer trabajadora. Se presenta en vivo PIBA, la banda argentina alternativa formada en Buenos Aires en 2017 que combina el garage, surf, punk y space rock. Viernes 31 de marzo a las 19 en La Casa del Bicentenario, Riobamba 985.

Noche de poperreito. Noche de música y baile comandada por el show en vivo del músico, performer, productor y compositor Electrochongo, acompañado por el DJ Set de Salito Bombón Helado. Entrada gratis con colaboración consciente. Sábado 1 de abril a las 23 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

PERFORMANCE

Gesto político. Performance de danza de Lucía Nacht que invita a construir, en tiempo presente, otros futuros posibles mediante múltiples identidades que se entrelazan para formar parte de un cuerpo colectivo, encontrando nuevas formas de convivencia como gesto político. Entrada libre y gratuita. Miércoles 5 de abril a las 19 en La Casa del Bicentenario, Riobamba 985.

CINE

La mirada bravía. Continúan las proyecciones del ciclo de cine en colaboración con Cartelera Transfeminista, Gafas Violetas y Mujeres de Cine, con propuestas que se construyen a partir del concepto ‘Mirada Bravía’, para acercarse al objeto cinematográfico con fuerza, compromiso y libertad creativa. Próxima proyección: "Maquinal", de Samanta Bianucci + "Canto cósmico", de Leire Apellániz y Marc Semper Sábado 1 de abril a las 17:30 en el CCEBA, Paraná 1159.

CONVERSATORIO

Mujeres en el rock: El sol entre las tormentas. Gabriela Parodi, una de las pioneras del rock nacional, conversa junto a Cecilia Bazán sobre sus motivaciones, desafíos personales y luchas en el mundo de la música y la comunicación, en un encuentro para intentar acercar algunas respuestas, compartir experiencias y amor en un espejo necesario para darse fuerzas. Miércoles 5 de abril a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Vos, yo, tu hermana y tu abuela también. Nuevo encuentro del club que invita a recuperar la transgeneracionalidad como práctica y metodología feminista mediante una serie de interrogantes para abordar en forma colectiva. ¿Qué aprendimos hasta este momento y qué necesitamos aprender? ¿Qué saberes propios podemos transformar en pedagogías para todas? Martes 4 de abril a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

FESTIVALES

Noche Ácida/Festival Utopía. Llega la tercera edición del Festival de Artistas Disidentes de La Casa Del Árbol, en esta ocasión co-producida junto a Noche Ácida en el marco del día de la visibilidad trans. Show en vivo de Annike + Proyecto Siri, DJ Set de La Perturbada + Kuri y VJ Peri. Hostea Baby Boy. Viernes 31 de marzo a las 22 en La Casa Del Árbol, Av. Córdoba 5217.

TALLERES

Teatro "Desgenerado". Abiertas las inscripciones para el taller de creación teatral que propone finalizar con un esqueleto propio de producción escénica y descubrir el modelo personal de escritura y actuación, a partir de estructuras ajenas y de instrumentos lúdicos como letras de canciones, recetas culinarias y juegos de azar. Ocho encuentros en abril y mayo, los jueves de 19 a 21, en el Centro Cultural Feliza, Av. Córdoba 3271. Más información e inscripciones a [email protected]

Taller de Tango y ESI. Nueva edición del taller que busca poner en diálogo la experiencia de una clase de Tango danza sumando códigos queer y herramientas de la Educación Sexual Integral, buscando reconocer e identificar cómo influyen en nuestra vida cotidiana y en nuestra danza los mandatos, roles y funciones no elegidas ni deseadas. Informes e inscripción previa por email [email protected] Sábado 1 de abril de 15 a 18 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

MUESTRAS

Cuerpas disidentas #8.0. Mutaciones infinitas. Inaugura la muestra visual del Proyecto Artístico-político IDENTIKIT-La diversidad al desnudo de Andrea Pasut, que se propone desde las artes plásticas y audiovisuales profundizar en los ejes conceptuales de Identidad, Género y Tiempo, en transversalidad con el teatro, la música, la poesía y la performance. Se puede visitar hasta el 28 de abril. Inauguración: miércoles 5 de abril a las 18 en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo, 25 de mayo 201.

CAPACITACION

Diplomatura Universitaria en ESI, géneros y sexualidades. Últimas horas para anotarse a la segunda cohorte de la diplomatura, creada en 2022 por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, con el objetivo de promover procesos de reflexión pedagógica y construcción de propuestas de trabajo en Educación Sexual Integral situadas para la escuela y el aula con perspectiva de género. Comienza el 10 de abril. La inscripción cierra el 31 de marzo. Formulario disponible en forms.gle/UstFko4c6cYvtUqPA

CONVOCATORIAS

Espacio Queer. Continúa abierta la convocatoria para participar en la 9º edición del festival de cine queer a realizarse los primeros días de junio en la ciudad de La Plata. Las categorías son Competencia Nacional e Internacional de Cortometrajes y Competencia Nacional e Internacional de Largometrajes. Cierra el 17 de abril. Bases y condiciones en espacioqueer.com.ar

Clínicas Conti 2023. Hasta el 10 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para participar en las ramas de las Artes Visuales, Cine y Videopoesía, con el objetivo de proponer nuevos espacios de experimentación y aprendizaje destinados a proyectos artísticos que pongan en juego experiencias vinculadas a las artes visuales, el cine y la literatura. Toda la información en conti.derhuman.jus.gov.ar