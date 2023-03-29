Dólar blue y dólar hoy: la cotización de este miércoles 29 de marzo, minuto a minuto   

El dólar oficial cerró hoy con una cotización promedio de $215,50, con una suba de 47 centavos respecto de ayer, mientras el Banco Central concretó ventas por US$95 millones.<br/><br/>De esta manera, en lo que va de marzo la autoridad monetaria registra un saldo negativo de US$1.723 millones.<br/><br/>En lo que respecta al mercado de divisas, el denominado dólar "blue" o informal marcó un retroceso de cuatro pesos, a $393 por unidad.<br/><br/>En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,1%, a $ 395,22; mientras que el MEP asciende 0,1%, a $383,68, en el tramo final de la rueda.<br/><br/>En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de 46 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $208,30.<br/><br/>Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $280,15 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $355,57.<br/><br/>En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $377,12, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $431.<br/><br/>El volumen operado en el segmento de contado fue de US$286 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$129 millones y en el mercado de futuros Rofex US$965 millones.