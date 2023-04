DOMINGO 2

ARTE

Papeles y cerámicas A cincuenta años de la muerte de Pablo Picasso se inaugura la muestra Picasso en el patrimonio del Museo. Picasso ha abrazado el arte con tal pasión y convicción que lo ha llevado a ser el gran experimentador del siglo XX. Sus indagaciones formales y sus búsquedas técnicas han ampliado consistentemente los límites del arte de forma definitiva. Hay un antes y un después de Picasso en la historia del arte. Las obras en exhibición incluyen grabados, dibujos y cerámicas realizados desde su etapa de juventud, entre los que hay retratos de las mujeres importantes de su vida o escenas en su atelier.

Hasta el 18 de junio, en el Museo de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

CINE

París convulsionada Se presenta un ciclo de películas contemporáneas que tienen como protagonista a la ciudad francesa, mostrándola como un escenario de caos y locura. Hoy podrá verse La fractura, de Catherine Corsini. La acción se desarrolla en medio de las protestas francesas de los Chalecos amarillos. Raf y Julie son una pareja que esa noche se encuentran en la sala de urgencias del hospital. Su encuentro con Yann, un manifestante enfadado y herido, echará por tierra sus prejuicios sobre esta manifestación. Mientras, la situación se vuelve crítica en las calles. El hospital debe cerrar sus puertas y el personal se encuentra desbordado tras la ola de heridos.

A las 19.30, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

Tibio Argentina, 1979. Joaquín Rodríguez Janssen da clases de literatura española en un colegio. A partir de la lectura de textos de Unamuno, discute con un alumno llamado Sánchez. El altercado lo lleva a cuestionarse su rol docente y activa el control de las autoridades escolares. Se desata en el profesor un debate íntimo sobre el vínculo de la literatura con la realidad. Tibio narra así el dilema de la docencia en un contexto oscuro: la encrucijada entre omitir y recordar. Con Horacio Roca. Dirección: Mariano Saba.

A las 18, en Moscú Teatro, Velasco 535. Entrada: desde $1250.

La papa ¿Qué pasa cuando tu hermana se hace ortodoxa y vos sos poco ortodoxa? Son los noventa. Nuni y Luli son hermanas, son cómplices. Pasarán los años y Luli tomará una elección que cambiará su vínculo para siempre. ¿Qué pasa cuando un cambio inesperado ocurre en una familia? ¿Qué hacer cuando una persona querida elige un camino que no podemos entender? Actúan Mariana Alvarez, Alejandro Ezequiel Cohen y Hernán Mira, entre otros. Dirección: Nicolás Salischiker.

A las 12, en Timbre , Boedo 640. Entrada: $2300.

TEATRO

El visitante Omar y Elisa son hermanos y viven con su madre, una señora que espera desde hace cuarenta años que su hijo Enrique regrese de la guerra de Malvinas. La llegada de un vecino del mismo nombre y una edad parecida a la de Enrique alterará la cotidianeidad de la familia. ¿Enrique es el sobreviviente que regresa? ¿Es un recuerdo? ¿O es un nombre en la lista de bajas? Anabella Valencia, desde la dirección, brinda el mundo poético de la desolación y el dolor. Actúan Laura Dantonio, Christian Sandoval y Rubén Ramírez.

A las 20, en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Almirante Guillermo Brown 989, Morón. Gratis.

LUNES 3

TEATRO

Verano Esta obra presenta el ir y venir de una mujer que revive su pasado de niña, recreando los temblores de su primer amor, los conflictos de clase y problematizando nuestra visión del mundo desde una mirada poética y amorosa de la vida. A veces, el pasado parece algo incrustado en nuestra memoria. Otras veces parece casi extraño, como si le hubiera sucedido a otra persona. Sabemos que nuestra vida es irrepetible y que no podemos retroceder los relojes, pero de vez en cuando repasamos lo vivido. ¿Será porque intentamos comprenderlo? ¿O para desentrañar lo que hicimos? Dramaturgia y dirección: Luis Loyola Cano. Actúa Stella Galazzi.

A las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $1800.

Cosa hecha Una nueva ley permite adoptar hijos a través de aplicaciones. Córdoba se ha independizado del resto del país. Eso sí: las parejas siguen estallando en amores desaforados y odios viscerales. Entre el k-pop y la lengua mapuche, entre las cerezas y la maternidad, entre el norte y el sur, cosa hecha. Intérpretes: Francisco Bertín, María Canale, Adriana Ferrer, Marcelo Pozzi y Lourdes Varela. Dirige Ignacio Torres,

A las 20.30, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $2500.

CINE

Juana Banana En las calles transita un cuerpo a las corridas: una masa de emociones llamada Juana, actriz cordobesa que, entre castings fallidos, los consejos de su mentor y una relación deshilachada, busca una señal de trascendencia y luz. Se entrega a un recorrido intenso por una ciudad abierta a la aventura. La película de Matías Szulanski (Astrogauchos) nos lleva por un sendero en el que toda risa, llanto y fantasía son bienvenidos; pero también muestra las huellas de una insatisfacción que no siempre puede expresarse con palabras. Con Julieta Raponi, Jenni Merla y Franco Sintoff.

Disponible a través de Cine.ar

Danubio Después de recorrer festivales nacionales e internacionales, puede verse la ópera prima de la directora Agustina Pérez Rial. Año 1968. Guerra Fría. Los servicios de inteligencia vigilan la “infiltración del comunismo en la cultura”. Una mujer inmigrante eslava traduce a las delegaciones de los países de Europa del Este la agenda de un festival conflictivo: huelga de actores, películas censuradas. Los archivos muestran una ciudad de Mar del Plata que se convierte en teatro de operaciones de una militarización en crecimiento, la Sociedad Cultural Danubio como centro de la paranoia policial.

A las 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

ARTE

El tiempo que vives Esta es una instalación audiovisual de Martín Errichiello realizada a partir de investigaciones sobre el tema del cuerpo como territorio y práctica de reflexión política, civil y estética. Esta obra se inspira libremente en el antiguo cuento “Moralidad del ciego y del tullido”, de André de La Vigne (1470-1526), que el artista reelabora con una personal composición fílmica, filmada con realizadores locales y la colaboración de Walter Lo Votrico y Sergio Sotelo, dos actores con discapacidad visual y motora en su primera experiencia. El proyecto fue ganador en 2019 del Premio para el arte Italia Argentina.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MARTES 4

CINE

La sangre en el ojo En este documental las imágenes no se corresponden de manera estricta con el relato que recorre la película, lo complementan. La voz en off es la de Leo Robles, un hombre cuyo hermano resultó muerto por la policía en un enfrentamiento ocurrido casi 20 años atrás, luego de haber sido delatado por un cómplice (historia que la directora Toia Bonino abordó en Orione, su ópera prima). A pesar del tiempo transcurrido, Robles sigue atado al dolor de esa pérdida. Dicha carga alimenta el deseo de una venganza que espera saciar con la muerte del hombre cuya traición no sólo provocó la de su hermano Ale, sino que terminó con el propio Leo preso durante 15 años.

Disponible a través de Cine.ar

La bicicleta verde Wadjda sueña con una bicicleta verde. Quiere correr una carrera contra un vecino, pero la ley prohíbe que las chicas monten en bicicleta. Cuando pierde la esperanza, se entera de un concurso de recitado del Corán con un premio en efectivo en su escuela. Decide ganar el dinero para realizar su sueño. Influenciada por el neorrealismo italiano, La bicicleta verde es una historia sobre la convicción de un niño a pesar de las adversidades. Haifaa Al-Mansour, primera directora de Arabia Saudí crea este delicioso himno a la fuerza de las pequeñas batallas.

Disponible a través de Mubi.

ETCÉTERA

Argentina mira el cielo Observar el cielo a través de la lente requiere paciencia y tiempo, pero la recompensa es capturar la belleza natural del Universo. Este es el trabajo de argentinos y argentinas que, desde una terraza o un lugar despoblado, pasan largas horas de la noche apuntando sus cámaras al cielo. Será una exposición de 40 imágenes espectaculares del cielo nocturno y el espacio, curadas por Franco Meconi.

En el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta y Av. Belisario Roldán. Gratis.

MÚSICA

Macha y El Bloque Depresivo Hambriento de canciones sencillas pero desgarradoras, alegres y realmente tristes, así surge El Bloque Depresivo. Cada concierto suyo es una experiencia que permite llorar y bailar al mismo tiempo, un ritual que celebra el amor a la identidad latina, esta identidad que no puede separar el dolor de la alegría. Está conformado por Macha en voz y guitarra, Joselo en voz guitarra y teclado, Pezoa y Pegafix en las percusiones, Carlitos en trompeta y bronces, Tocori Berrú en bajo y guitarrón nicaragüense, y Raul Céspedes y Mauricio Barrueto a cargar de las guitarras destripadoras.

A las 19.30, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $3500.

ARTE

Simulacros La nueva exposición de Eduardo Stupía reúne obras recientes de diversos formatos y soportes. Sobre un conjunto de lienzos horizontales y verticales y de papeles de reducidas dimensiones se desarrolla un ansioso contrapunto de tramas, trazos, derrames, transparencias, superposiciones, texturas, rastros, salpicaduras. El agitado discurrir de una profusa terminología gráfica ofrece a la lectura adicta un territorio de signos que actúan como si asumieran un rumbo de evidencias vocacionalmente nominativas, allí donde sólo fingen hacerlo.

En Jorge Mara - La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

MIÉRCOLES 5

MÚSICA

Encuentro maximalista Segunda oportunidad para disfrutar de una reunión de amigos orquestada por Daniel Melingo para permitirse recorrer canciones de toda su carrera, dejando descansar un poco al personaje del Linyera con el que recorre el mundo. En aquella fecha iniciática realizada en diciembre, el repertorio incluyó desde Los Twist hasta su último disco, Oasis, pasando por Los Abuelos de la Nada, Lions in Love o sus trabajos H2O y Tangos bajos. Lo acompaña una banda integrada por Fernando Samalea, Muhammad Habibi y Ahmed Isa Ravioli, y como invitados aparecen Maxi Prietto, Hilda Lizarazu, Richard Coleman, Cachorro Lopez y Andrés Calamaro, entre otros.

A las 20, en Niceto Vega, Niceto 5510. Entrada: $5000.

Nahuel Briones El cantante continúa con la presentación de su disco Milagros inútiles. Influenciado tanto por el rock como el pop, sus canciones insisten en preguntarse por las relaciones de amor, como un vínculo inevitable y fatídico. Además, ha logrado atraer, conservar y multiplicar a su público por el contenido de las letras de sus canciones y por una performance visceral y teatral en vivo.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $2500.

Poema sinfónico Se llevará a cabo el estreno mundial de la obra de Pedro Chemes, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional y la participación del Coro Nacional de Música Argentina, bajo la dirección del maestro Federico Sardell. Cuando se cumplen cuarenta años de la guerra de Malvinas, Chemes presenta una obra para coro y orquesta que por momentos es sinfonía, por momentos cantata y mucho más que eso por tratarse del testimonio de una época.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

La vida sin ficción La obra de Francisco Lumerman trata sobre una novela sin final porque su autor muere repentinamente. Su hijo Lucas encuentra el borrador y consigue publicarlo. El libro se vuelve un récord de ventas. Esta obra presenta historias entrecruzadas: un grupo de amigos trata de filmar un documental sobre sus impresiones del libro, una actriz que está filmando una película basada en la novela se reencuentra con su hermano y Lucas intenta terminar su obra en una cabaña frente al mar. Actúan Francisco Lumerman, Esteban Masturini y Rosario Varela.

A las 10, en Moscú Teatro, Velasco 535. Entrada: desde $1250.

ETCÉTERA

De Palermo a Montparnasse

Tras pasar tres años cerrada, se reabre la galería del Centro de Historieta de la Biblioteca Nacional presentando una versión ampliada de la muestra que hasta febrero estuvo expuesta en la Alianza Francesa. En ella se repasa el vínculo de ida y vuelta de autores entre Argentina y Francia, desde los pioneros periódicos de sátira política del siglo XIX donde caricaturistas franceses publicaron los primeros relatos gráficos en el Río de la Plata, hasta el posterior flujo inverso de los historietistas locales. La exhibición incluye trabajos de Enrique Alcatena, María Alcobre, Leopoldo Durañona, Guillermo Mordillo, Napo, Oski, Sole Otero y Solano López, entre muchos otros

Hasta el 31 de mayo, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

JUEVES 6

ARTE

Las que escriben con saliva Aurora Castillo presenta una instalación compuesta de esculturas, dibujos y sonidos que se vinculan con el fin de investigar los lenguajes que producen diferentes clases de relaciones y contactos. Las habilidades de los pájaros para construir sus nidos o la de los insectos que tejen con sus fluidos, son tecnologías no humanas que aparecen en un relato afín a la ciencia ficción, como metodologías disponibles para enunciar rastros de un ecosistema de historias escritas con glándulas sensitivas. Participan el artista Gonzalo Silva, la antropóloga y poeta Mercedes Villalba y las músicas Ailin Grad y Violeta Castillo.

Hasta el 20 de Mayo, en Moria Galería, Thames 608. Gratis.

El Dorado Se inaugura una exposición con una variedad de temas y disciplinas de artistas latinoamericanos que exploran el territorio a la manera de un viaje en el túnel del tiempo, para conocer la diversidad de alimentos, materiales, y riquezas encontradas en el continente que cambiaron el devenir histórico. Desde los experimentos con la papa de Víctor Grippo, hasta las obras doradas de Mathias Goeritz, Stefan Brüggemann, Laura Vinci, pasando por el pago de la deuda externa con maíz de Marta Minujín, son múltiples y revolucionarias las materias primas que se presentan y la diversidad de creadores de México, Argentina, Perú y Bolivia. Curadores: Aimé Iglesias Lukin, Ramiro Martínez y Adriana Rosenberg.

En Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $150.

Una vida por la escultura Se presenta la exposición de Mariano Pagés, que recorre su producción entre los años 1970-2004, donde se han seleccionado obras fundidas en bronce y tallas en madera que brindan al espectador un panorama de la gran obra del célebre escultor argentino. Pagés ha experimentado a lo largo de su trayectoria en diversos materiales y escalas, manifestando su vocación por la escultura con la destreza que lo caracterizaba, demostrándolo en producciones siendo además creador de emblemáticos monumentos públicos.

En el Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644. Gratis.

TEATRO

Luntai Tian, un adolescente chino, se quita la vida. El destartale que su muerte produce en la familia no encuentra límites. Su madre se va, dejando solo una nota: "Los álamos son una revelación de la vida y la muerte. Producen una sensación de misterio. Me voy al bosque a buscar a mi Tian”. Dirige Malena Pérez Bergallo. Elenco: Lucía Adúriz, Pablo Bronstein, Georgina Hirsch, Luciano Kaczer y Alejandro Segovia.

A las 21, en Complejo Teatral Ítaca, Humahuaca 4027. Entrada: $2200.

CINE

Fuera de la encuesta El año pasado tres revistas de cine locales realizaron una encuesta sobre cine argentino. Ahora pretenden ir más allá, y recuperar medio centenar de películas nacionales argentinas esenciales que no lograron un solo voto. Hoy será el turno de El habilitado, de Jorge Cedrón, con Héctor Alterio, Ana María Picchio y Carlos Antón. Cinco empleados sumergidos en el sótano de una gran tienda marplatense se vinculan de manera grotesca, tratando cada uno de sentirse mejor que el otro gracias a ventajas miserables.

A las 19, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $550.

VIERNES 7

CINE

El juicio 1985, Buenos Aires, Argentina. El juicio a las juntas militares de la última dictadura (1976/83), acusados por delitos contra la Humanidad. El evento es filmado y registrado en cintas U-matic. Durante 90 jornadas se escucharon los relatos del horror y una sentencia final: Nunca más. En la voz de las víctimas, las historias de tortura y dolor. Los defensores y los posicionamientos políticos e ideológicos de quienes apoyaron la dictadura. La vida y la muerte en el mismo salón. Un archivo del pasado y una película que plantea un punto de partida. Dirige Ulises de la Orden (Río arriba, Desierto verde).

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $550.

MÚSICA

Richi Vicente + Cabeza Flotante Luego de haber participado de la reunión del mítico grupo La Costa Brava regresa a Buenos Aires este gran exponente de la canción española con raíces rockeras, compañero de ruta de Iván Ferreiro, Love of Lesbian o Sidonie. Como en aquella visita realizada casi en secreto en agosto del año pasado, Vicente tocará acompañado por el grupo Cabeza Flotante, oriundos de Ameghino, cuyo cuarto disco fue publicado por el sello platense Laptra. De repetirse el repertorio de aquel debut de los Richi Flotantes, repasarán temas de la carrera solista de Vicente, así como de la banda que intregró con Francisco Nixon y el prematuramente fallecido Sergio Álgora.

A las 20, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Entrada: $1500.

Batalla + Faraonika Flor Batalla presenta su nuevo álbum de estudio, Abismos dorados, un despliegue musical intenso en siete canciones. Su voz rockera, combinada con distintos géneros y su estética característica, hace de sus show una experiencia repleta de sensaciones. Faraonika escribe, compone e interpreta todas sus canciones. La esencia de su proyecto se refleja en sus letras: contar historias complejas sin dejar de utilizar un lenguaje popular.

A las 23.55, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1500.

ARTE

HBLM Se inaugura la muestra de Nina Stehil (Suiza) y Alejandro Thornton (Argentina) con curaduría de Néstor Zonana y texto de sala de Rodrigo Alonso. La exposición, que se titula Háblame/Talk to me, hará especial hincapié en una performance en la que dos personajes creados por los artistas, llamados “Yoshi” y “Natan” abordan temas como la soledad. Esta exposición invita a todos los espectadores a cuestionarse acerca de cómo se vive hoy en sociedad, cómo la soledad nos interpela en nuestro día a día.

Hasta el 20 de mayo, en Pabellón 4 Arte Contemporáneo, Juan Ramírez de Velasco 556. Gratis.

TEATRO

No hay banda Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra recurrente, trunca. Un relato sobre otro relato. Pero ¿Cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. Dramaturgia y dirección: Martín Flores Cárdenas.

A las 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: desde $1000.

SÁBADO 8

TEATRO

Hermafrodita Dos conferencistas relatan las peripecias de la vida emocional de Herculine Adelaide Barbin, un pseudo-hermafrodita nacido en Francia en 1838. El pasaje entre la adolescencia y la adultez acarrea en Herculine una serie de perturbaciones físicas que exponen su particular condición sexual. Perdido en ese extraño mundo del hombre y alejado de las delicias de la feminidad, Herculine-Abel termina por suicidarse. Los conferencistas van encarnando hacia zonas fantasmagóricas el relato de Herculine. La obra se constituye en el cruce entre la dramaturgia de Alfredo Arias y la coreografía de Mayra Bonard y Carlos Casella.

A las 19, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1800.

Un mar de luto Un elenco de actores varones representa la tragedia de Federico García Lorca, encarnando una historia de sometimiento y violencia patriarcal escrita para actrices mujeres. Una experiencia escénica que cuestiona la normativa de género binaria, según tal como la entiende Judith Butler, en su texto El género en disputa, ya que este impone una actuación obligada sobre los sujetos, una performatividad que legitima o sanciona. Con dirección de Alfredo Martín y actuaciones de Marcelo Bucossi, Luis Cardozo, Osqui Ferrero, Daniel Goglino y María Josefa, entre otros.

A las, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: desde $2000.

Kardum Esta obra sumerge al espectador en la vida de un físico teórico de renombre que está al borde de un descubrimiento trascendental que promete cambiar el mundo. Durante una entrevista, donde presentará su último libro, Lino Kardum se enfrenta a un periodista que lo expone a ver aspectos de su vida que desconoce por completo. Kardum invita a pensar sobre las consecuencias de las decisiones que se toman en un intercambio donde el amor y la vocación están en juego. De Ignacio Bresso con dirección de Sofía González Gil.

A las 20, en El Método Kairós Teatro, El Salvador 4530. Entrada: $2500.

Conmigo o con nadie Se estrena esta ópera en un acto de la compositora argentina Mailen Ubiedo Myskow basada en el femicidio de Felicitas Guerrero, asesinada en 1872 por Enrique Ocampo, quien ella había rechazado. La obra presenta la historia de Felicitas en paralelo a la de María, una joven argentina del siglo XXI que se encuentra en la misma situación de acoso y violencia por parte de su pareja. Una producción de Contemporánea Lírica con la Orquesta Atípica de los Nuevos Aires. La música, interpretada en vivo, fusiona elementos de raíz folklórica con estilo contemporáneo académico y popular.

A las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas: $2500.

ETCÉTERA

Sobre sí mismo Proyecto multidisciplinario que parte de estudiar sistemas de transportes continuos para la creación de una partitura escultórica que habite el movimiento. Una máquina o mecanismo, en el cual, los cuerpos indagan la posibilidad de lo constante y la dirección de un trayecto. Dirección: Melisa Zuberti. Intérpretes: Lucia Bargados, Maria Kumichel y Ferna Brewer.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.





