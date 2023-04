Mientras se dilata la renovación de contrato con el París Saint-Germain y algunos días después de que circulara la versión de que el propio Lionel Messi le indicó a su padre que retomara conversaciones con el Barcelona, este viernes admitieron desde el club catalán que hubo una reunión entre el presidente Joan Laporta y Jorge Messi.

El vicepresidente del área deportiva del Barcelona, Rafa Yuste, reconoció este viernes en conferencia de prensa que Laporta se reunió recientemente con el padre del crack y apuntó que existe "buena relación" con el entorno del jugador.

No obstante, el dirigente ligó un eventual retorno de Messi al Camp Nou a la situación económica del club, muy condicionada por la normativa del fair play financiero de LaLiga de España.

"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese", explicó Yuste, quien agregó que el "enamoramiento (entre jugador y elclub) es mutuo" y "el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".

Las declaraciones de Yuste se dieron en el marco de la presentación del torneo Barça Academy World Cup en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y el directivo señaló que tiene "mucho respeto" al PSG, con el que Messi tiene contrato hasta junio.

En las últimas semanas futbolistas del Barcelona como el arquero Marc-André ter Stegen y el volante Sergi Roberto se refirieron al posible regreso del zurdo al club, a la vez que el Kun Agüero, amigo de Messi y exBarça, dijo que las posibilidades de un regreso eran del 50%.

La palabra (y queja) del DT Xavi

El tema está tan en boga que hasta el DT del club, Xavi Hernández, se vio obligado a referirse al mismo en la conferencia de prensa previa al partido contra Elche de este sábado a las 16 (hora argentina; por ESPN).

"Tengo amistad y mucho contacto con Messi. De aquí a que (su fichaje) se vaya a hacer, hay un mundo. Sería el primero que me gustaría que regresara, pero creo que no es el momento de hablar de ello. Nos jugamos dos títulos en el próximo mes y no es el momento de hablar de ello", manifestó el técnico.



Xavi puntualizó que para que la vuelta de Messi sea una realidad "se tienen que dar muchas circunstancias" e indicó que su regreso depende de la "voluntad" del futbolista.

"Si él quiere volver, le escucharemos. Seré el primero en sumar para que vuelva", insistió el exvolante, quien recordó que el equipo está centrado en ganar títulos en la era posMessi, algo que "sería extraordinario".



En ese sentido, el técnico se dirigió al entorno mediático del club azulgrana con tono crítico: "Sois especialistas en cambiar el tema y no entiendo que se hablen de fichajes. Estamos a un paso de ganar títulos y ahora resulta que hablamos de fichajes".