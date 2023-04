Con Alejo Veliz en su mejor versión y un equipo que se animó en el segundo tiempo a tomar la responsabilidad del partido, Central encontró anoche una victoria relevante. Porque lo hizo con decisión para ir por los tres puntos luego de jugar un flojo primer tiempo y como preludio lo que se será su visita a Newell’s en el Coloso del Parque. Los tres puntos, además, consolidan al canaya en las primeras posiciones del campeonato.

Central no cambió en nada su apuesta táctica. No se rectifica e insiste con jugar de local sin asumir mayor protagonismo. El canaya es un equipo con méritos, sin dudas, porque a pesar de lo poco que ataca llega al gol. Anoche fue suficiente un centro largo de Alan Rodríguez para que Veliz anote el primero con cabezazo sobre el área chica. Central era más que Gimnasia, al menos en los primeros minutos, aunque nadie esperaba el gol en el Gigante.

Lo que vino después fue la reacción de Gimnasia. El joven equipo platense salió de su área, se apropió de la pelota con pases seguros en el mediocampo y condenó a todo Central a replegarse cerca de Broun.

Este control que hizo la visita no se tradujo en riesgos para Broun. De hecho, apenas un tiro desviado de Tarragona fue todo lo que hizo Gimnasia en la primera media hora de juego. Pero de tanto jugar en campo rival propició el Lobo la búsqueda del empate. Y llegó después de una gran atajada de Broun. Melluso le pegó cruzado al recibir fuera del área una pelota rechazada de un tiro de esquina y Barros Schelotto tomó el rebote para empujar a metros de la línea de gol. El empate de Gimnasia fue merecido. Central tuvo algunas buenas intervenciones de Campaz y nada en lo colectivo para destacar.

Pero esta actuación errática quedó en el olvido con lo realizado en el segundo tiempo. Gimnasia no volvió a atacar más y Central ejerció un control total del juego. Malcorra fue incisivo, no le convalidaron un gol a Veliz y después llegó el tanto de Martínez, al aparecer por detrás para empujar la pelota en otro preciso centro de Alan Rodríguez. Y después vino lo mejor: Central no se retrasó, profundizó su juego ofensivo y Veliz marcó el tercero con un cabezazo en un tiro de esquina.

3 Central

Broun

Martínez

Mallo

Quintana

Alan Rodríguez

Malcorra

Ortiz

Montoya

Giaccone

Campaz

Veliz

DT: Miguel Russo

1 Gimnasia

Durso

Barros Schelotto

Morales

Sánchez

Melluso

Lescano

Comba

Miramón

Domínguez

Soldano

Tarragona

DT: Sebastián Romero

Goles: PT: 21m Veliz (C) y 38m Barros Schelotto (G). ST: 14m Martínez (C) y 36m Veliz (C).

Cambios: ST: 24m Infantino por Giaccone (C), 27m Mammini por Comba (G), 32m Komar por Campaz (C), 38m Colazo por Melluso (G) y 39m Cortez por Martínez y Martínez Dupuy por Veliz (C).

Arbitro: Silvio Trucco

Cancha: Central