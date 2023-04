El juez contravencional Matías Ustárez Carrillo multó ayer a cuatro dirigentes de agrupaciones sociales a pagar multas por un total de $650 mil pesos. La sanción contravencional recayó sobre Gabriela Garzón (ATD), Miguel Ramos (AJI 20), Marcelo Cabero (Alameda 21F) y Leonel Liborio (MTD Padres Solidarios).

El Código Contravencional de la provincia de Jujuy es cuestionado por avasallar derechos constitucionales; está vigente desde el 1 de en enero de 2016, aprobado por la ley Nº 5860.



Las sanciones a Garzón, Ramos, Cabero y Liborio se dictaron en una audiencia realizada en las primeras horas de la tarde del jueves último. Los dirigentes fueron acompañados por las organizaciones sociales, que marcharon desde la plaza Belgrano hasta el Juzgado Contravencional en solidaridad con los dirigentes y pidiendo que cese la persecución política.

Al llegar al Juzgado Contravencional, un órgano del Estado provincial que no es parte del Poder Judicial, se desplegó un operativo policial con efectivos de Infantería que impidió el paso a los manifestantes y la columna permaneció hasta que finalizó la audiencia.

Las contravenciones aplicadas a los referentes sociales son por haber marchado para pedir planes sociales y alimentos, y solicitar trabajo genuino y mejores salarios para todos y todas. Concretamente, los multaron por haber cortado la calle Belgrano entre Senador Pérez y Ramírez de Velasco, por alrededor de 3 horas y media, en noviembre de 2021. Previamente habían hecho lo mismo en los puentes Senador Pérez y del Lago de Popeye.

La sentencia es de 100 unidades multas para cada uno y ahora ingresarán en una etapa recursiva porque los referentes consideran que se trata de un fallo ilegal, además de que vienen planteando la prescripción de la causa.

"No hay peor violencia que la falta de laburo"

Tras la conocer el fallo, Miguel Ramos expresó en la plaza Belgrano: “ese hambre que hay en el pueblo, no es el destino, sino que lo generó el gobierno de Morales. Son ellos los que imponen una economía y un Código Contravencional y generan causas, allanamientos, cárcel. Se lo decimos en la cara, no reconocemos el Código Contravencional porque violenta a la ley madre que es la Constitución. Morales violenta a la Constitución Nacional. El Código va en contramano a los derechos que tenemos como ciudadanos, por eso no lo reconocemos. El 30 de noviembre de 2021, cuando dicen que supuestamente cometimos el ilícito, ese día se aumentaron los sueldos los cortesanos y nos dicen ladrones a nosotros”.

El dirigente subrayó: “no hay peor violencia que la falta de laburo, el hambre, no lo que hacemos nosotros. Violencia es ver como los jóvenes abandonan los estudios y nos sientan ahí en el Juzgado como si fuéramos culpables de la situación”.

“Vamos a seguir la lucha, el fallo ya está firmado desde hace rato y se montó este circo y los cuatro compañeros deberían pagar 150 mil pesos cada uno en 5 días, en mi caso son 10 meses de laburo. Entonces vamos a seguir luchando, en las calles, porque esa sociedad que merecen nuestros niños, niñas”, finalizó.

Los referentes adelantaron que apelarán el fallo y acompañarán con pruebas.